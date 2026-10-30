https://ukraina.ru/20261030/sily-pvo-otrazili-nochyu-odin-iz-krupneyshikh-naltov-na-moskvu-1084171204.html
Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву - 30.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
Киевский режим этой ночью предпринял одну из самых масштабных с начала года попыток атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 30 октября опубликовал в канале на платформе "Макс"
2026-10-30T09:22
2026-10-30T09:22
2026-10-30T09:25
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сергей собянин
дмитрий песков
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калужская область
минобороны рф
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Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 23:07 мск."В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.По информации губернатора Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в регионе 94 украинских беспилотника.Все аэропорты Москвы ночью временно прекращали обслуживание рейсов, часть которых перенаправлялась на запасные аэродромы. В частности, 27 самолётов принял аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково".Ночную атаку беспилотников ВСУ на столицу прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Попытку Киева ударить по Москве в дни саммита Россия — Африка она назвал "странной".Накануне киевский режим также пытался прорвать противовоздушную оборону столицы: на Москву ночью направлялись 613 дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/vse-aeroporty-moskvy-priostanovili-rabotu-pvo-otrazhaet-ataku-bespilotnikov-1084167802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, москва, сергей собянин, дмитрий песков, минобороны, калужская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, дроны, африка, саммит "россия-африка", аэропорты, санкт-петербург
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Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
09:22 30.10.2026 (обновлено: 09:25 30.10.2026)
Киевский режим этой ночью предпринял одну из самых масштабных с начала года попыток атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 30 октября опубликовал в канале на платформе "Макс"
Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 23:07 мск.
"В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.
По информации губернатора Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в регионе 94 украинских беспилотника.
Все аэропорты Москвы ночью временно прекращали обслуживание рейсов, часть которых перенаправлялась на запасные аэродромы. В частности, 27 самолётов принял аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково".
Ночную атаку беспилотников ВСУ на столицу прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Попытку Киева ударить по Москве в дни саммита Россия — Африка она назвал "странной".
Накануне киевский режим также пытался прорвать противовоздушную оборону столицы: на Москву ночью направлялись 613 дронов.
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