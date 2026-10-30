https://ukraina.ru/20261030/sily-pvo-otrazili-nochyu-odin-iz-krupneyshikh-naltov-na-moskvu-1084171204.html

Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву

Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву - 30.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву

Киевский режим этой ночью предпринял одну из самых масштабных с начала года попыток атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 30 октября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-10-30T09:22

2026-10-30T09:22

2026-10-30T09:25

украина.ру

россия

москва

сергей собянин

дмитрий песков

минобороны

калужская область

минобороны рф

пво

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1e/1083510660_0:113:1293:840_1920x0_80_0_0_232117ea112ff7367f9c2c9e3650b670.jpg

Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 23:07 мск."В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина.По информации губернатора Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в регионе 94 украинских беспилотника.Все аэропорты Москвы ночью временно прекращали обслуживание рейсов, часть которых перенаправлялась на запасные аэродромы. В частности, 27 самолётов принял аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково".Ночную атаку беспилотников ВСУ на столицу прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Попытку Киева ударить по Москве в дни саммита Россия — Африка она назвал "странной".Накануне киевский режим также пытался прорвать противовоздушную оборону столицы: на Москву ночью направлялись 613 дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/vse-aeroporty-moskvy-priostanovili-rabotu-pvo-otrazhaet-ataku-bespilotnikov-1084167802.html

россия

москва

калужская область

африка

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, москва, сергей собянин, дмитрий песков, минобороны, калужская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, дроны, африка, саммит "россия-африка", аэропорты, санкт-петербург