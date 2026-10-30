https://ukraina.ru/20261030/izbili-posle-zaderzhaniya-novye-podrobnosti-v-dele-o-strelbe-v-kievskom-ttsk-1084172318.html
"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК - 30.10.2026 Украина.ру
"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
Украинское издание “Страна.ua” выяснило новые подробности в деле о стрельбе, произошедшей в Киеве 19 октября. Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиента жестоко избили после задержания, несмотря на то, что тот сдался
2026-10-30T11:42
2026-10-30T11:42
2026-10-30T11:42
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киев
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полтавская область
леся украинка
тцк
мобилизация на украине
мобилизация
стрельба
нацполиция
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Речь идет о 42-летнем Алексее Ковальском, который сейчас находится в тюремном блоке под конвоем в одной из столичных больниц. Как выяснилось, после задержания у подозреваемого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос.Его адвокат Сергей Осыка уже успел дать свой комментарий, заявив, что Ковальского подвергли физическому насилию после задержания — хотя, по словам адвоката, его подопечный после стрельбы сам сдался правоохранителям. Источники в полиции это подтверждают: мужчину действительно "жестко задержали”.“Страна.ua” обратила внимание и на саму фигуру подозреваемого. В его столичной квартире после задержания нашли целый арсенал оружия. А ходил он по улице в бронежилете под одеждой — с заряженным пистолетом Sig Sauer, популярным среди западных спецслужб.Причем оружием он владел очень уверенно, что может указывать на наличие боевого опыта. Печерский суд арестовал его на 60 дней — ровно в день рождения, 21 октября. Заседание не транслировалось, а подозреваемого доставили на инвалидной коляске: самостоятельно он передвигаться не мог.Столичная полиция тем временем проводит служебное расследование по поводу ранения троих своих сотрудников. Ковальский устроил стрельбу возле здания ТЦК на бульваре Леси Украинки. Группа оповещения вместе с полицейскими остановила его около 20:00 в понедельник.По базе он числился как уклонист, поэтому было решено доставить его в военкомат. При посадке в автомобиль полицейские не провели поверхностный досмотр — и мужчина сел в машину с оружием.Позже, уже в холле ТЦК, когда его пытались обыскать, он выхватил пистолет и произвел семь выстрелов. Судя по их кучности, владеет оружием Ковальский довольно-таки профессионально. Помимо троих полицейских он ранил и троих сотрудников ТЦК. Стрелка задержали другие правоохранители, находившиеся на месте.Подобные истории между тем происходят на Украине регулярно. С недавнего времени фиксируется резкий рост физического сопротивления и вооруженных нападений на сотрудников ТЦК. Конфликты переросли из словесных перепалок в силовые столкновения с применением огнестрельного, холодного оружия и взрывных устройств.Так, в Полтавской области был застрелен сотрудник военкомата. Возле зданий ТЦК в Ровно и Павлограде прогремели взрывы с использованием самодельных устройств и гранат. В Одессе местный житель открыл огонь по мобилизационному патрулю. В Николаеве гражданские атаковали военкомов с битами и повредили транспорт. А во Львове толпа заблокировала и избила сотрудников ТЦК, перевернув их автомобиль.По данным Нацполиции между тем сотни человек задержаны за поджоги автомобилей военнослужащих и зданий военкоматов. Очевидно, что главным триггером в подобных инцидентах выступает бусификация: мобилизация, при которой сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин на улицах, в торговых центрах и общественном транспорте, избивают и увозят в микроавтобусах без соблюдения юридических процедур. Что довольно закономерно, на подобное граждане отвечают самообороной. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже признал, что общество достигло "точки кипения" из-за затяжного конфликта, морального истощения и отсутствия четких сроков демобилизации. Ситуацию усугубляют закрытые границы и полная безысходность: мужчины призывного возраста лишены легальной возможности покинуть страну, а уличный произвол ТЦК фактически означает быструю отправку на передовую без должной подготовки. Кроме того, не стоит забывать о коррупции, ведь бусификация затрагивает наименее защищенные слои, тогда как обеспеченные граждане и чиновники находят способы получить бронь или откупиться.Между тем в начале октября стало известно, что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК.
https://ukraina.ru/20261019/massovyy-rasstrel-v-kievskom-ttsk-muzhchina-ranil-shesterykh-chelovek-1083927692.html
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новости, киев, украина, полтавская область, леся украинка, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, стрельба, нацполиция
"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
Украинское издание “Страна.ua” выяснило новые подробности в деле о стрельбе, произошедшей в Киеве 19 октября. Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиента жестоко избили после задержания, несмотря на то, что тот сдался
Речь идет о 42-летнем Алексее Ковальском, который сейчас находится в тюремном блоке под конвоем в одной из столичных больниц. Как выяснилось, после задержания у подозреваемого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос.
Его адвокат Сергей Осыка уже успел дать свой комментарий, заявив, что Ковальского подвергли физическому насилию после задержания — хотя, по словам адвоката, его подопечный после стрельбы сам сдался правоохранителям. Источники в полиции это подтверждают: мужчину действительно "жестко задержали”.
“Страна.ua” обратила внимание и на саму фигуру подозреваемого. В его столичной квартире после задержания нашли целый арсенал оружия. А ходил он по улице в бронежилете под одеждой — с заряженным пистолетом Sig Sauer, популярным среди западных спецслужб.
Причем оружием он владел очень уверенно, что может указывать на наличие боевого опыта. Печерский суд арестовал его на 60 дней — ровно в день рождения, 21 октября. Заседание не транслировалось, а подозреваемого доставили на инвалидной коляске: самостоятельно он передвигаться не мог.
Столичная полиция тем временем проводит служебное расследование по поводу ранения троих своих сотрудников. Ковальский устроил стрельбу возле здания ТЦК на бульваре Леси Украинки. Группа оповещения вместе с полицейскими остановила его около 20:00 в понедельник.
По базе он числился как уклонист, поэтому было решено доставить его в военкомат. При посадке в автомобиль полицейские не провели поверхностный досмотр — и мужчина сел в машину с оружием.
Позже, уже в холле ТЦК, когда его пытались обыскать, он выхватил пистолет и произвел семь выстрелов. Судя по их кучности, владеет оружием Ковальский довольно-таки профессионально. Помимо троих полицейских он ранил и троих сотрудников ТЦК. Стрелка задержали другие правоохранители, находившиеся на месте.
Подобные истории между тем происходят на Украине регулярно. С недавнего времени фиксируется резкий рост физического сопротивления и вооруженных нападений на сотрудников ТЦК. Конфликты переросли из словесных перепалок в силовые столкновения с применением огнестрельного, холодного оружия и взрывных устройств.
Так, в Полтавской области был застрелен сотрудник военкомата. Возле зданий ТЦК в Ровно и Павлограде прогремели взрывы с использованием самодельных устройств и гранат. В Одессе местный житель открыл огонь по мобилизационному патрулю. В Николаеве гражданские атаковали военкомов с битами и повредили транспорт. А во Львове толпа заблокировала и избила сотрудников ТЦК, перевернув их автомобиль.
По данным Нацполиции между тем сотни человек задержаны за поджоги автомобилей военнослужащих и зданий военкоматов. Очевидно, что главным триггером в подобных инцидентах выступает бусификация: мобилизация, при которой сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин на улицах, в торговых центрах и общественном транспорте, избивают и увозят в микроавтобусах без соблюдения юридических процедур.
Что довольно закономерно, на подобное граждане отвечают самообороной. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже признал, что общество достигло "точки кипения" из-за затяжного конфликта, морального истощения и отсутствия четких сроков демобилизации.
Ситуацию усугубляют закрытые границы и полная безысходность: мужчины призывного возраста лишены легальной возможности покинуть страну, а уличный произвол ТЦК фактически означает быструю отправку на передовую без должной подготовки. Кроме того, не стоит забывать о коррупции, ведь бусификация затрагивает наименее защищенные слои, тогда как обеспеченные граждане и чиновники находят способы получить бронь или откупиться.