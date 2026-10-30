https://ukraina.ru/20261030/izbili-posle-zaderzhaniya-novye-podrobnosti-v-dele-o-strelbe-v-kievskom-ttsk-1084172318.html

"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК

"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК - 30.10.2026 Украина.ру

"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК

Украинское издание “Страна.ua” выяснило новые подробности в деле о стрельбе, произошедшей в Киеве 19 октября. Адвокат подозреваемого утверждает, что его клиента жестоко избили после задержания, несмотря на то, что тот сдался

2026-10-30T11:42

2026-10-30T11:42

2026-10-30T11:42

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Речь идет о 42-летнем Алексее Ковальском, который сейчас находится в тюремном блоке под конвоем в одной из столичных больниц. Как выяснилось, после задержания у подозреваемого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос.Его адвокат Сергей Осыка уже успел дать свой комментарий, заявив, что Ковальского подвергли физическому насилию после задержания — хотя, по словам адвоката, его подопечный после стрельбы сам сдался правоохранителям. Источники в полиции это подтверждают: мужчину действительно "жестко задержали”.“Страна.ua” обратила внимание и на саму фигуру подозреваемого. В его столичной квартире после задержания нашли целый арсенал оружия. А ходил он по улице в бронежилете под одеждой — с заряженным пистолетом Sig Sauer, популярным среди западных спецслужб.Причем оружием он владел очень уверенно, что может указывать на наличие боевого опыта. Печерский суд арестовал его на 60 дней — ровно в день рождения, 21 октября. Заседание не транслировалось, а подозреваемого доставили на инвалидной коляске: самостоятельно он передвигаться не мог.Столичная полиция тем временем проводит служебное расследование по поводу ранения троих своих сотрудников. Ковальский устроил стрельбу возле здания ТЦК на бульваре Леси Украинки. Группа оповещения вместе с полицейскими остановила его около 20:00 в понедельник.По базе он числился как уклонист, поэтому было решено доставить его в военкомат. При посадке в автомобиль полицейские не провели поверхностный досмотр — и мужчина сел в машину с оружием.Позже, уже в холле ТЦК, когда его пытались обыскать, он выхватил пистолет и произвел семь выстрелов. Судя по их кучности, владеет оружием Ковальский довольно-таки профессионально. Помимо троих полицейских он ранил и троих сотрудников ТЦК. Стрелка задержали другие правоохранители, находившиеся на месте.Подобные истории между тем происходят на Украине регулярно. С недавнего времени фиксируется резкий рост физического сопротивления и вооруженных нападений на сотрудников ТЦК. Конфликты переросли из словесных перепалок в силовые столкновения с применением огнестрельного, холодного оружия и взрывных устройств.Так, в Полтавской области был застрелен сотрудник военкомата. Возле зданий ТЦК в Ровно и Павлограде прогремели взрывы с использованием самодельных устройств и гранат. В Одессе местный житель открыл огонь по мобилизационному патрулю. В Николаеве гражданские атаковали военкомов с битами и повредили транспорт. А во Львове толпа заблокировала и избила сотрудников ТЦК, перевернув их автомобиль.По данным Нацполиции между тем сотни человек задержаны за поджоги автомобилей военнослужащих и зданий военкоматов. Очевидно, что главным триггером в подобных инцидентах выступает бусификация: мобилизация, при которой сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин на улицах, в торговых центрах и общественном транспорте, избивают и увозят в микроавтобусах без соблюдения юридических процедур. Что довольно закономерно, на подобное граждане отвечают самообороной. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже признал, что общество достигло "точки кипения" из-за затяжного конфликта, морального истощения и отсутствия четких сроков демобилизации. Ситуацию усугубляют закрытые границы и полная безысходность: мужчины призывного возраста лишены легальной возможности покинуть страну, а уличный произвол ТЦК фактически означает быструю отправку на передовую без должной подготовки. Кроме того, не стоит забывать о коррупции, ведь бусификация затрагивает наименее защищенные слои, тогда как обеспеченные граждане и чиновники находят способы получить бронь или откупиться.Между тем в начале октября стало известно, что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК.

https://ukraina.ru/20261019/massovyy-rasstrel-v-kievskom-ttsk-muzhchina-ranil-shesterykh-chelovek-1083927692.html

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