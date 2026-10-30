Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/kuleba-bt-trevogu-v-dempartii-ssha-zavelis-sotsialisty-1084172458.html
Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты - 30.10.2026 Украина.ру
Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу по поводу группы американских конгрессменов-демократов
2026-10-30T10:56
2026-10-30T10:56
новости
украина
россия
америка
джо байден
дмитрий кулеба
республиканская партия
демократическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg
О своей обеспокоенности Кулеба рассказал в ходе стрима на своем YouTube-канале."Когда-то Украина вместе с остальными европейскими странами проспала установление МАGA, которая начиналась с небольшой радикальной фракции Республиканской партии, а затем, по факту, захватила Республиканскую партию. Так же, мне кажется, мы сейчас проспим установку группы фракции внутри Демократической партии, которая называется "Социалистические демократы Америки"", — тревожился Кулеба.Он напомнил, как во время президентства Джо Байдена появилось письмо группы конгрессменов-демократов. Подписавшие документ политики требовали прекратить поддержку Украины."Им надавали по голове из Белого дома, и они это письмо отозвали и сказали, что их вообще неправильно поняли. Но подписантами этого письма были представители именно этой фракции, которая с тех пор только укрепила свои позиции внутри Демократической партии", — отметил Кулеба.По его словам, как "MAGA стала праворадикальным крылом Республиканской партии, которое постепенно начало определять повестку дня партии, так же и эти социалистические демократы, леворадикальное крыло Демократической партии, реально очень сильно растут и постепенно набирают силу.""И ни те, ни другие не за нас", — подчеркнул Кулеба.При этом, как дипломат, пускай и бывший, он решил подстраховаться, заявив, что "проблема не в фамилиях". Тем самым Кулеба отстраняется от персональной критики того или иного конгрессмена-демократа. Проблема, по его словам, состоит в тенденции."Проблема в том, что внутри обеих партий (а мы всегда гордились именно двухпартийной поддержкой в Соединённых Штатах) растут силы, для которых поддержка Украины вообще не является важной задачей. В Республиканской партии они уже укрепились, а в Демократической – набирают силу", — подытожил экс-министр.В октябре 2022 года группа из 30 конгрессменов-демократов, возглавляемая Прамилой Джаяпал, написала письмо в Белый дом, в котором призвали резко изменить стратегию на Украине, перейдя к прямым переговорам с Россией."Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией &lt;...&gt;. Если есть способ прекратить &lt;...&gt;, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", — писали конгрессмены.Они же указывали, что катастрофические последствия конфликта всё больше ощущаются даже в США: в последних тогда подорожали цены на продовольствие, удобрения и топливо. Тревожила конгрессменов и возможность превращения конфликта в ядерный.После того, как о письме написало издание The Washington Post, что вызвало резонанс, конгрессмены отозвали документ. Как заявила одна из подписавших — Сара Джейкобс — при написании документа "ситуация была совсем другой". Джаяпал тоже заявила, что письмо было составлено месяцами ранее, а его появление в октябре 2022 года было "несвоевременным".
украина
россия
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_216:0:860:483_1920x0_80_0_0_f4d7e506169bf54bff9e90801badd914.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, америка, джо байден, дмитрий кулеба, республиканская партия, демократическая партия
Новости, Украина, Россия, Америка, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Республиканская партия, Демократическая партия

Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты

10:56 30.10.2026
 
© ФотоЭкс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу по поводу группы американских конгрессменов-демократов
О своей обеспокоенности Кулеба рассказал в ходе стрима на своем YouTube-канале.
"Когда-то Украина вместе с остальными европейскими странами проспала установление МАGA, которая начиналась с небольшой радикальной фракции Республиканской партии, а затем, по факту, захватила Республиканскую партию. Так же, мне кажется, мы сейчас проспим установку группы фракции внутри Демократической партии, которая называется "Социалистические демократы Америки"", — тревожился Кулеба.
Он напомнил, как во время президентства Джо Байдена появилось письмо группы конгрессменов-демократов. Подписавшие документ политики требовали прекратить поддержку Украины.
"Им надавали по голове из Белого дома, и они это письмо отозвали и сказали, что их вообще неправильно поняли. Но подписантами этого письма были представители именно этой фракции, которая с тех пор только укрепила свои позиции внутри Демократической партии", — отметил Кулеба.
По его словам, как "MAGA стала праворадикальным крылом Республиканской партии, которое постепенно начало определять повестку дня партии, так же и эти социалистические демократы, леворадикальное крыло Демократической партии, реально очень сильно растут и постепенно набирают силу."
"И ни те, ни другие не за нас", — подчеркнул Кулеба.
При этом, как дипломат, пускай и бывший, он решил подстраховаться, заявив, что "проблема не в фамилиях". Тем самым Кулеба отстраняется от персональной критики того или иного конгрессмена-демократа. Проблема, по его словам, состоит в тенденции.
"Проблема в том, что внутри обеих партий (а мы всегда гордились именно двухпартийной поддержкой в Соединённых Штатах) растут силы, для которых поддержка Украины вообще не является важной задачей. В Республиканской партии они уже укрепились, а в Демократической – набирают силу", — подытожил экс-министр.
В октябре 2022 года группа из 30 конгрессменов-демократов, возглавляемая Прамилой Джаяпал, написала письмо в Белый дом, в котором призвали резко изменить стратегию на Украине, перейдя к прямым переговорам с Россией.
"Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией <...>. Если есть способ прекратить <...>, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", — писали конгрессмены.
Они же указывали, что катастрофические последствия конфликта всё больше ощущаются даже в США: в последних тогда подорожали цены на продовольствие, удобрения и топливо. Тревожила конгрессменов и возможность превращения конфликта в ядерный.
После того, как о письме написало издание The Washington Post, что вызвало резонанс, конгрессмены отозвали документ. Как заявила одна из подписавших — Сара Джейкобс — при написании документа "ситуация была совсем другой". Джаяпал тоже заявила, что письмо было составлено месяцами ранее, а его появление в октябре 2022 года было "несвоевременным".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАмерикаДжо БайденДмитрий КулебаРеспубликанская партияДемократическая партия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
10:29ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:00Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
09:33Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
09:32"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"
09:22Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
09:00Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
08:52Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
08:23ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
08:00Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики
07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора
07:00Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу
06:46Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
06:30Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
06:20"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым
06:04Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт
05:37Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
05:30Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
05:00"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ
04:56Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Лента новостейМолния