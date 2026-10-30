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Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты

Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты - 30.10.2026 Украина.ру

Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу по поводу группы американских конгрессменов-демократов

2026-10-30T10:56

2026-10-30T10:56

2026-10-30T10:56

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дмитрий кулеба

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О своей обеспокоенности Кулеба рассказал в ходе стрима на своем YouTube-канале."Когда-то Украина вместе с остальными европейскими странами проспала установление МАGA, которая начиналась с небольшой радикальной фракции Республиканской партии, а затем, по факту, захватила Республиканскую партию. Так же, мне кажется, мы сейчас проспим установку группы фракции внутри Демократической партии, которая называется "Социалистические демократы Америки"", — тревожился Кулеба.Он напомнил, как во время президентства Джо Байдена появилось письмо группы конгрессменов-демократов. Подписавшие документ политики требовали прекратить поддержку Украины."Им надавали по голове из Белого дома, и они это письмо отозвали и сказали, что их вообще неправильно поняли. Но подписантами этого письма были представители именно этой фракции, которая с тех пор только укрепила свои позиции внутри Демократической партии", — отметил Кулеба.По его словам, как "MAGA стала праворадикальным крылом Республиканской партии, которое постепенно начало определять повестку дня партии, так же и эти социалистические демократы, леворадикальное крыло Демократической партии, реально очень сильно растут и постепенно набирают силу.""И ни те, ни другие не за нас", — подчеркнул Кулеба.При этом, как дипломат, пускай и бывший, он решил подстраховаться, заявив, что "проблема не в фамилиях". Тем самым Кулеба отстраняется от персональной критики того или иного конгрессмена-демократа. Проблема, по его словам, состоит в тенденции."Проблема в том, что внутри обеих партий (а мы всегда гордились именно двухпартийной поддержкой в Соединённых Штатах) растут силы, для которых поддержка Украины вообще не является важной задачей. В Республиканской партии они уже укрепились, а в Демократической – набирают силу", — подытожил экс-министр.В октябре 2022 года группа из 30 конгрессменов-демократов, возглавляемая Прамилой Джаяпал, написала письмо в Белый дом, в котором призвали резко изменить стратегию на Украине, перейдя к прямым переговорам с Россией."Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией <...>. Если есть способ прекратить <...>, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины", — писали конгрессмены.Они же указывали, что катастрофические последствия конфликта всё больше ощущаются даже в США: в последних тогда подорожали цены на продовольствие, удобрения и топливо. Тревожила конгрессменов и возможность превращения конфликта в ядерный.После того, как о письме написало издание The Washington Post, что вызвало резонанс, конгрессмены отозвали документ. Как заявила одна из подписавших — Сара Джейкобс — при написании документа "ситуация была совсем другой". Джаяпал тоже заявила, что письмо было составлено месяцами ранее, а его появление в октябре 2022 года было "несвоевременным".

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новости, украина, россия, америка, джо байден, дмитрий кулеба, республиканская партия, демократическая партия