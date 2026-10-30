https://ukraina.ru/20261030/eks-posol-britanii-nazval-totalnyy-zapret-russkoy-kultury-na-ukraine-natsizmom-1084176485.html

Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом

Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом - 30.10.2026 Украина.ру

Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом

Полную отмену русскоязычной культуры способно ввести только нацистское государство, заявил в соцсети Х бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей

2026-10-30T11:02

2026-10-30T11:02

2026-10-30T11:33

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Дипломат напомнил, что русский язык до сих пор является родным более чем для 30 процентов населения Украины. При этом новые законодательные инициативы требуют полного запрета всех песен, стихотворений, книг и фильмов на русском языке. Мюррей подчеркнул, что значительная часть этого культурного контента уже заблокирована в стране, и прямо охарактеризовал происходящее как действия "нацистского государства".Это заявление стало реакцией на законопроект языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Документ предусматривает введение тотального запрета на весь русскоязычный контент.Подробнее - в материале Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык на сайте Украина.ру.

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