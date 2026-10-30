https://ukraina.ru/20261030/eks-posol-britanii-nazval-totalnyy-zapret-russkoy-kultury-na-ukraine-natsizmom-1084176485.html
Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом - 30.10.2026 Украина.ру
Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
Полную отмену русскоязычной культуры способно ввести только нацистское государство, заявил в соцсети Х бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей
2026-10-30T11:02
2026-10-30T11:02
2026-10-30T11:33
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Дипломат напомнил, что русский язык до сих пор является родным более чем для 30 процентов населения Украины. При этом новые законодательные инициативы требуют полного запрета всех песен, стихотворений, книг и фильмов на русском языке. Мюррей подчеркнул, что значительная часть этого культурного контента уже заблокирована в стране, и прямо охарактеризовал происходящее как действия "нацистского государства".Это заявление стало реакцией на законопроект языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Документ предусматривает введение тотального запрета на весь русскоязычный контент.Подробнее - в материале Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
11:02 30.10.2026 (обновлено: 11:33 30.10.2026)
Полную отмену русскоязычной культуры способно ввести только нацистское государство, заявил в соцсети Х бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей
Дипломат напомнил, что русский язык до сих пор является родным более чем для 30 процентов населения Украины. При этом новые законодательные инициативы требуют полного запрета всех песен, стихотворений, книг и фильмов на русском языке.
Мюррей подчеркнул, что значительная часть этого культурного контента уже заблокирована в стране, и прямо охарактеризовал происходящее как действия "нацистского государства".
Это заявление стало реакцией на законопроект языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Документ предусматривает введение тотального запрета на весь русскоязычный контент.