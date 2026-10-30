https://ukraina.ru/20261030/manifest-kak-nikolay-ii-daroval-poddannym-demokratiyu-bez-respubliki--1084050678.html

Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики

Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики - 30.10.2026 Украина.ру

Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики

Старшее поколение читателей наверняка помнит лёгкое недоумение по поводу того, что Октябрьская революция произошла в ноябре (на том, что февральская произошла в марте, как-то внимание не акцентировали). Привыкнуть же к тому, что манифест 17 октября на самом деле был издан 30 видимо уже и не получится – понять это невозможно, просто запомнить…

2026-10-30T08:00

2026-10-30T08:00

2026-10-30T08:00

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история

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В советской школе ученики нередко задавали учителям вопрос со звёздочкой: почему в 1905 году была революция, если она закончилась поражением – монархия же не была свергнута? Правильный ответ – потому что был Манифест 17 октября, с точки зрения единственно верной идеологии был неправильным. Ибо большевики считали манифест обманом трудящихся, а пролетарский классик написал (и, если автору не изменяет память, он даже в учебниках цитировался):"Царь испугался,издал манифест:мёртвым свободу,живых под арест".Сам по себе манифест, изданный на высшей точке общественных волнений, ничего не объясняет – это история без начала и конца. Потому в истории манифеста сам он, парадоксальным образом, не главное…К Манифесту 17 октября Россия подходила долго – от Уложенной комиссии Екатерины IIи "польского эксперимента" Александра I.Серьёзная демократизация началась при Александре II с освобождения крестьян в 1861 году. Причём демократизация эта была очень правильной и осторожной – снизу. Если бы начали сверху ничего не получилось – провести реформы могло только самодержавие (с этим столкнулись постсоветские страны, в результате из перестроечного бардака выросли "сверхпрезидентские" режимы Ельцина и Кучмы).Однако до демократизации на высшем уровне тогда и не дошло – государь Освободитель был убит (во имя демократии разумеется), государь Миротворец либеральные реформы до особого распоряжения прикрутил (во имя наведения порядка в стране), а обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев, во многом определявший политику Александра III и раннего Николая II, писал такое:"Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции".Впрочем, самодержавно-бюрократический механизм вполне себе исправно работал, обеспечивая высокие темпы экономического роста, повышение уровня жизни и стабильное внешнеполитическое влияние.А потом Россия попала в "идеальный шторм" 1905 года, когда совпали военно-политическое поражение, рост социально-политического напряжения и системный сбой бюрократического механизма. С расстрела мирной демонстрации 22 (9 по старому стилю) января, с "Кровавого воскресенья", в стране начинается то, что отлично передаётся украинским словом "розгардияш".Николай II разрывался между людьми, требовавшими навести порядок вооружённой силой (вроде того же Победоносцева) и сторонниками компромисса (в лице премьера Сергея Витте). Об этом повествует сам государь император:"Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу. (...) Другой путь – предоставление гражданских прав населению; свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через Госуд. Думу – это, в сущности, и есть конституция".Первый заход в сторону демократизации был сделан через главу МВД Алексея Булыгина – он стал автором проекта Высочайшего манифеста от 19 (6 по ст. ст.) августа 1905 года, который предполагал учреждение Государственной Думы как "законосовещательного установления, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов".К выборам не допускались рабочие, беднейшее крестьянство, женщины, военнослужащие и студенты. Выглядит возмутительно, но логика таких решений очевидна – к определению государственной политики допускаются только ответственные люди, которым есть что терять и которые налоги платят. Проект запомнился благодаря В.И. Ленину, который лихо разоблачал соглашателей, которые повелись на булыгинские посулы.В рамках попытки навести порядок "кровавой собакой" (термин германской революции 1918 года) пытались назначить великого князя Николая Николаевича Младшего (во время Первой Мировой войны он стал Верховным главнокомандующим)*. "Диктатор", в конце концов, пообещал застрелиться, если не будет принят проект, подготовленный Витте и князем Алексеем Оболенским.Манифест "Об усовершенствовании государственного порядка" был краток:"1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу (булыгинскую – Авт.), привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. (…)3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей".Документ этот был декларативным, нуждался в уточнении, но свою роль сыграл – вызвал соответствующее воодушевление в обществе.Либеральная общественность – основной электорат создающихся партий кадетов и октябристов, была готова принять живейшее участие в реализации положений манифеста и довести государя императора до конституции (да, они были революционерами).Левые силы видели более далёкую перспективу – свержение самодержавия, установление демократической республики и осуществление социальной революции.Консерваторы опасались коллапса государственных институтов в результате уступок "толпе". В общем случае опасение правильное, но в данном конкретном – нет: наиболее социально активные общественные группы уже изъявили готовность реализовать свою активность не на площадях.Метания либеральной интеллигенции хорошо показывает Илья Репин, чью картину мы вынесли в заглавие. Он писал, что изображены "главным образом студенты, курсистки, профессора и рабочие, с красными флагами, восторженные; с пением революционных песен. На первом плане подняли на плечи амнистированного". И он врёт, потому что в ранних эскизах толпа была более рабоче-студенческой, чем разночинно-интеллигентной (в неё художник поместил портреты покойного Мстислава Прахова и здравствовавшего Владимира Стасова).В декабре было принято положение о выборах в Государственную Думу. Система выборов была сложной. Депутаты выбирались от четырёх курий (сословных групп) – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей в несколько (до четырёх) ступеней. В СССР эта сословно-представительская схема нещадно критиковалась, но была в несколько осовремененном виде воспроизведена на выборах 1989 года. Ничего странного в этом нет – в России на каждом историческом этапе воспроизводится самодержавие с элементами сословного представительства.Весной 1906 года прошли выборы и произошло важнейшее (важнее начала работы Думы) событие этого политического цикла – утверждение императором 6 мая (23 апреля ст. ст.) "Основных государственных законов". Смысл их состоял в том, чтобы сразу же обозначить задачи думы и границы её полномочий.Вот, например, в сфере свободы совести указывалось, что "свобода веры присвояется не токмо Христианам иностранных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язычникам" (в 1905-06 годах практически весь объём прав получили, например, старообрядцы), однако указывалось, что "первенствующая и господствующая в Российской Империи вера есть Христианская Православная Кафолическая Восточного Исповедания" (если вы не знали правильного названия православной церкви…), причём "Император, Престолом Всероссийским обладающий, не может исповедывать никакой иной веры, кроме Православной" и "именуется Главою Церкви".По форме это была конституция, поскольку документ устанавливал разделение властей, закреплял права подданных и ограничивал законодательную власть монарха, но не по названию (слова "конституция" тут не было) и не по содержанию, ибо Ст. 4 указывала: "Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть". Правда, в Ст. 7 уточнялось, что "Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою".Современные правоведы эту конструкцию называют "дуалистической монархией", соединяющей полноту исполнительной власти в руках царя и вполне республиканский формат власти законодательной. В какой-то степени аналогом можно считать США, но там президент избираем, а его огромные полномочия ограничены не только Конгрессом, но также судами и правами штатов. Император, кстати, "Основные законы" несколько раз грубо нарушал, что президент США себе позволить может только в мелочах.Новая система заработала не сразу. Депутаты первой госдумы совершенно не были настроены на сотрудничество с правительством (что либерала Витте, что умеренного консерватора Горемыкина) и она просуществовала всего 72 дня – даже все депутаты съехаться не успели. Досрочно была распущена и вторая дума, и только третий созыв, избранный в 1907 году позволил создать стабильно работающую систему, которая и подвела монархию под монастырь.* В рамках Революции 1905 года эта слава досталась петербургскому генерал-губернатору Дмитрию Трепову, приказывавшему "патронов не жалеть, холостых залпов не давать", и "царёву адмиралу, карателю" Фёдору Дубасову – московскому генерал-губернатору.

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https://ukraina.ru/20201017/1029276257.html

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история, российская империя, революция 1905-1907 года, россия, сша, ссср, николай ii, екатерина ii, мвд, i государственная дума, монархия, царь