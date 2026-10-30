https://ukraina.ru/20261030/peskov-putin-otkryt-k-kontaktam-so-vsemi-v-interesakh-vyvoda-situatsii-na-ukraine-na-traektoriyu-mira-1084179091.html

Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира

Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира - 30.10.2026 Украина.ру

Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира

Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-10-30T12:59

2026-10-30T12:59

2026-10-30T12:59

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"Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов", - сказал он журналистам.Другие пресс-секретаря:Ранее Песков сообщал, что гуманитарная операция в Алёшках координируется первой леди США Меланией Трамп, а режим тишины действует без нарушений

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новости, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, мелания трамп