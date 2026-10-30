Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
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Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов", - сказал он журналистам.
Другие пресс-секретаря:
- —Москва констатирует большой уровень кооперации между правозащитниками России и Украины;
- —Никаких обсуждений по участию европейских переговорщиков в переговорах США, Украины и РФ не было.
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