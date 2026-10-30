Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/peskov-putin-otkryt-k-kontaktam-so-vsemi-v-interesakh-vyvoda-situatsii-na-ukraine-na-traektoriyu-mira-1084179091.html
Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира - 30.10.2026 Украина.ру
Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-10-30T12:59
2026-10-30T12:59
новости
украина
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
мелания трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081901982_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_dfb263433b3525f49570cbe585edd44c.jpg
"Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов", - сказал он журналистам.Другие пресс-секретаря:Ранее Песков сообщал, что гуманитарная операция в Алёшках координируется первой леди США Меланией Трамп, а режим тишины действует без нарушений
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081901982_104:0:1076:729_1920x0_80_0_0_6eefa75745d70ce840078efa817220b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, мелания трамп
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мелания Трамп

Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира

12:59 30.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов", - сказал он журналистам.
Другие пресс-секретаря:
  • Москва констатирует большой уровень кооперации между правозащитниками России и Украины;
  • Никаких обсуждений по участию европейских переговорщиков в переговорах США, Украины и РФ не было.
Ранее Песков сообщал, что гуманитарная операция в Алёшках координируется первой леди США Меланией Трамп, а режим тишины действует без нарушений
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковМелания Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:33Молдавия разрешила украинским пограничникам действовать на своей территории
14:23Дания в пролёте: деньги на гранаты для ВСУ растворились в эстонской цепочке
13:43"Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин
13:34Ушаков: конкретики по дате трёхсторонних переговоров России, США и Украины пока нет
13:33ВС РФ пробили оборону ВСУ в Запорожье на 19 км — признание украинского аналитика
13:24CAS поставил точку: российский хоккей возвращается на мировую арену
13:12Главком ВСУ Драпатый пытается спасти проваленную мобилизацию проверками медкомиссий
12:59Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
12:37"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены
12:18Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
11:47Уникальные марки в Луганске. "Маресьев от артиллерии" - Петров. 30 октября 2026 года, утренний эфир 113:58
11:42"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
11:40В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink
11:02Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
10:29ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:00Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
09:33Днепр погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
09:32"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"
09:22Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
Лента новостейМолния