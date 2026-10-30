https://ukraina.ru/20261030/ya-za-ukrainu-gollivudskiy-aktr-obyasnil-svoyu-pozitsiyu-biografiey-zheny-1084177077.html

"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены

"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены - 30.10.2026 Украина.ру

"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены

Голливудский актер Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс, решил высказаться о ситуации на Украине — и заодно о президенте США Дональде Трампе. Выбор темы, как он сам отметил, был обусловлен тем, что у его жены, актрисы Элайзы Робертс, украинские корни

2026-10-30T12:37

2026-10-30T12:37

2026-10-30T12:37

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Этого, кстати говоря, оказалось достаточно, чтобы 65-летний актер объявил себя сторонником Украины и разразился гневной тирадой в адрес России. По его словам, украинцы "просто защищают себя".Кроме того, актер посетовал, что ему "особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа". Это уже, как сыронизировали позднее в комментариях, к украинским корням жены он "почему-то стал привязывать", ведь если супруга с украинскими корнями — значит, можно не разбираться в геополитике, а просто встать на одну сторону и критиковать собственного президента.Впрочем, о Трампе Робертс высказался еще более эмоционально. По его мнению, американцы на выборах в Конгресс не должны позволить главе Белого дома получить ту власть, которая окажется у него в случае победы его партии. "Я не политик (что справедливо отметил актер). Что касается моих политических взглядов, я придерживаюсь прогрессивных взглядов. И мне кажется, что Республиканская партия через президента Трампа поставила себя в... — тут Робертс, видимо, замялся, — ...неловкое положение". А затем добавил, что американцы не могут позволить Трампу получить ту власть, которую он обретет, если демократы не возьмут верх. По его словам, глава Белого дома недостаточно ответственен, чтобы обладать такой властью, и уже доказал это за время своего пребывания у власти — доказал, что не справляется с этой работой, и доказал это сам.При этом сам Робертс — фигура довольно неоднозначная. В его карьере было не только более 700 ролей, но и проблемы с наркозависимостью, из-за которых общение с сестрой прерывалось на долгие годы. В 2018-м он и вовсе заявил: "Если бы не я, не было бы никакой Джулии Робертс". Правда, в 2024 году в мемуарах извинился, назвав свои слова глупостью. Теперь же у него новая страница в биографии: защита Украины и критика Трампа. Сама Джулия Робертс, кстати, тоже выступает за Украину — она присоединилась к кампании платформы UNITED24 и записала видеообращение вместе со своими коллегами Морганом Фрименом, Мэттом Дэймоном и Барброй Стрейзанд. "Мы думаем о вас, посылаем вам нашу любовь, наши силы и наши молитвы. И вы всегда в наших сердцах", — сказала она.Между тем далеко не все голливудские актеры придерживаются схожей позиции, как могло бы показаться. Так, например, украинские соцсети взорвались возмущением после недавней публикации видеоролика, на котором Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России и восхищаться ею.Подробнее об этой истории — в публикации Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам.

https://ukraina.ru/20261030/kuleba-bt-trevogu-v-dempartii-ssha-zavelis-sotsialisty-1084172458.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, киев, актер, республиканская партия, морган фримен