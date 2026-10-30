"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/ya-za-ukrainu-gollivudskiy-aktr-obyasnil-svoyu-pozitsiyu-biografiey-zheny-1084177077.html
"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены
"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены - 30.10.2026 Украина.ру
"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены
Голливудский актер Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс, решил высказаться о ситуации на Украине — и заодно о президенте США Дональде Трампе. Выбор темы, как он сам отметил, был обусловлен тем, что у его жены, актрисы Элайзы Робертс, украинские корни
2026-10-30T12:37
2026-10-30T12:37
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
киев
актер
республиканская партия
морган фримен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084177490_0:289:2047:1440_1920x0_80_0_0_f5ac7451e5db85e9e6210b284a1cc36f.jpg
Этого, кстати говоря, оказалось достаточно, чтобы 65-летний актер объявил себя сторонником Украины и разразился гневной тирадой в адрес России. По его словам, украинцы "просто защищают себя".Кроме того, актер посетовал, что ему "особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа". Это уже, как сыронизировали позднее в комментариях, к украинским корням жены он "почему-то стал привязывать", ведь если супруга с украинскими корнями — значит, можно не разбираться в геополитике, а просто встать на одну сторону и критиковать собственного президента.Впрочем, о Трампе Робертс высказался еще более эмоционально. По его мнению, американцы на выборах в Конгресс не должны позволить главе Белого дома получить ту власть, которая окажется у него в случае победы его партии. "Я не политик (что справедливо отметил актер). Что касается моих политических взглядов, я придерживаюсь прогрессивных взглядов. И мне кажется, что Республиканская партия через президента Трампа поставила себя в... — тут Робертс, видимо, замялся, — ...неловкое положение". А затем добавил, что американцы не могут позволить Трампу получить ту власть, которую он обретет, если демократы не возьмут верх. По его словам, глава Белого дома недостаточно ответственен, чтобы обладать такой властью, и уже доказал это за время своего пребывания у власти — доказал, что не справляется с этой работой, и доказал это сам.При этом сам Робертс — фигура довольно неоднозначная. В его карьере было не только более 700 ролей, но и проблемы с наркозависимостью, из-за которых общение с сестрой прерывалось на долгие годы. В 2018-м он и вовсе заявил: "Если бы не я, не было бы никакой Джулии Робертс". Правда, в 2024 году в мемуарах извинился, назвав свои слова глупостью. Теперь же у него новая страница в биографии: защита Украины и критика Трампа. Сама Джулия Робертс, кстати, тоже выступает за Украину — она присоединилась к кампании платформы UNITED24 и записала видеообращение вместе со своими коллегами Морганом Фрименом, Мэттом Дэймоном и Барброй Стрейзанд. "Мы думаем о вас, посылаем вам нашу любовь, наши силы и наши молитвы. И вы всегда в наших сердцах", — сказала она.Между тем далеко не все голливудские актеры придерживаются схожей позиции, как могло бы показаться. Так, например, украинские соцсети взорвались возмущением после недавней публикации видеоролика, на котором Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России и восхищаться ею.Подробнее об этой истории — в публикации Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам.
https://ukraina.ru/20261030/kuleba-bt-trevogu-v-dempartii-ssha-zavelis-sotsialisty-1084172458.html
украина
сша
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084177490_0:189:2048:1724_1920x0_80_0_0_79c828e0193c0baf34788fa2e8c3951d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, киев, актер, республиканская партия, морган фримен
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Киев, актер, Республиканская партия, Морган Фримен

"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены

12:37 30.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Super Festivals
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© commons.wikimedia.org / Super Festivals
Читать в
ДзенTelegram
Голливудский актер Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс, решил высказаться о ситуации на Украине — и заодно о президенте США Дональде Трампе. Выбор темы, как он сам отметил, был обусловлен тем, что у его жены, актрисы Элайзы Робертс, украинские корни
Этого, кстати говоря, оказалось достаточно, чтобы 65-летний актер объявил себя сторонником Украины и разразился гневной тирадой в адрес России. По его словам, украинцы "просто защищают себя".
"У моей жены украинские корни, поэтому я в любом случае на стороне Украины. На вас напали. И именно тот, кто напал, должен остановиться", — заявил Робертс в интервью американскому продюсеру Михаилу Файнштейну.
Кроме того, актер посетовал, что ему "особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа". Это уже, как сыронизировали позднее в комментариях, к украинским корням жены он "почему-то стал привязывать", ведь если супруга с украинскими корнями — значит, можно не разбираться в геополитике, а просто встать на одну сторону и критиковать собственного президента.
Впрочем, о Трампе Робертс высказался еще более эмоционально. По его мнению, американцы на выборах в Конгресс не должны позволить главе Белого дома получить ту власть, которая окажется у него в случае победы его партии.
"Я не политик (что справедливо отметил актер). Что касается моих политических взглядов, я придерживаюсь прогрессивных взглядов. И мне кажется, что Республиканская партия через президента Трампа поставила себя в... — тут Робертс, видимо, замялся, — ...неловкое положение".
А затем добавил, что американцы не могут позволить Трампу получить ту власть, которую он обретет, если демократы не возьмут верх. По его словам, глава Белого дома недостаточно ответственен, чтобы обладать такой властью, и уже доказал это за время своего пребывания у власти — доказал, что не справляется с этой работой, и доказал это сам.
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
10:56
Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалистыБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу по поводу группы американских конгрессменов-демократов
При этом сам Робертс — фигура довольно неоднозначная. В его карьере было не только более 700 ролей, но и проблемы с наркозависимостью, из-за которых общение с сестрой прерывалось на долгие годы. В 2018-м он и вовсе заявил: "Если бы не я, не было бы никакой Джулии Робертс". Правда, в 2024 году в мемуарах извинился, назвав свои слова глупостью.
Теперь же у него новая страница в биографии: защита Украины и критика Трампа. Сама Джулия Робертс, кстати, тоже выступает за Украину — она присоединилась к кампании платформы UNITED24 и записала видеообращение вместе со своими коллегами Морганом Фрименом, Мэттом Дэймоном и Барброй Стрейзанд.
"Мы думаем о вас, посылаем вам нашу любовь, наши силы и наши молитвы. И вы всегда в наших сердцах", — сказала она.
Между тем далеко не все голливудские актеры придерживаются схожей позиции, как могло бы показаться. Так, например, украинские соцсети взорвались возмущением после недавней публикации видеоролика, на котором Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России и восхищаться ею.
Подробнее об этой истории — в публикации Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКиевактерРеспубликанская партияМорган Фримен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:59Песков: Путин открыт к контактам со всеми в интересах вывода ситуации на Украине на траекторию мира
12:37"Я за Украину!": голливудский актёр объяснил свою позицию биографией жены
12:18Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
11:47Уникальные марки в Луганске. "Маресьев от артиллерии" - Петров. 30 октября 2026 года, утренний эфир 113:58
11:42"Избили после задержания": новые подробности в деле о стрельбе в киевском ТЦК
11:40В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink
11:02Экс-посол Британии назвал тотальный запрет русской культуры на Украине нацизмом
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
10:29ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:00Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
09:33Днепр погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
09:32"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"
09:22Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
09:00Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
08:52Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
08:23ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
08:00Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики
07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора
07:00Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу
06:46Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Лента новостейМолния