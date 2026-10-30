Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
Украинский Днепропетровск полностью остался без электроснабжения, посетовал в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов*
Он пояснил, что экстренные службы и энергетики вели восстановительные работы на протяжении всей ночи. Тем не менее запустить сеть не удалось, так как система перестала выдерживать нагрузку.
Из-за масштабного блэкаута в городе остановилось движение всего электротранспорта.
Политик обратился к местным жителям с призывом не выходить из дома без необходимости, а также оперативно сделать запасы питьевой и технической воды на ближайшие несколько дней.
О перебоях с электричеством в городе местные медиа начали сообщать еще в ночь на пятницу.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден.
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