Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/dnepropetrovsk-pogruzilsya-vo-tmu-zhiteley-prizvali-ne-vykhodit-iz-doma-i-zapasatsya-vodoy-1084171665.html
Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой - 30.10.2026 Украина.ру
Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
Украинский Днепропетровск полностью остался без электроснабжения, посетовал в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов*
2026-10-30T09:33
2026-10-30T09:33
новости
россия
днепропетровск
киев
борис филатов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
Он пояснил, что экстренные службы и энергетики вели восстановительные работы на протяжении всей ночи. Тем не менее запустить сеть не удалось, так как система перестала выдерживать нагрузку. Из-за масштабного блэкаута в городе остановилось движение всего электротранспорта.Политик обратился к местным жителям с призывом не выходить из дома без необходимости, а также оперативно сделать запасы питьевой и технической воды на ближайшие несколько дней.О перебоях с электричеством в городе местные медиа начали сообщать еще в ночь на пятницу.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден.
россия
днепропетровск
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101814/28/1018142895_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_d2496e3aa29b9b36813292fda3ac6210.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровск, киев, борис филатов, украина.ру
Новости, Россия, Днепропетровск, Киев, Борис Филатов, Украина.ру

Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой

09:33 30.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский Днепропетровск полностью остался без электроснабжения, посетовал в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов*
Он пояснил, что экстренные службы и энергетики вели восстановительные работы на протяжении всей ночи. Тем не менее запустить сеть не удалось, так как система перестала выдерживать нагрузку.
Из-за масштабного блэкаута в городе остановилось движение всего электротранспорта.
Политик обратился к местным жителям с призывом не выходить из дома без необходимости, а также оперативно сделать запасы питьевой и технической воды на ближайшие несколько дней.
О перебоях с электричеством в городе местные медиа начали сообщать еще в ночь на пятницу.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровскКиевБорис ФилатовУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
10:29ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:00Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
09:33Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
09:32"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"
09:22Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
09:00Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
08:52Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
08:23ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
08:00Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики
07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора
07:00Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу
06:46Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
06:30Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
06:20"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым
06:04Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт
05:37Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
05:30Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
05:00"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ
04:56Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Лента новостейМолния