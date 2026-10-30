https://ukraina.ru/20261030/dnepropetrovsk-pogruzilsya-vo-tmu-zhiteley-prizvali-ne-vykhodit-iz-doma-i-zapasatsya-vodoy-1084171665.html

Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой

Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой - 30.10.2026 Украина.ру

Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой

Украинский Днепропетровск полностью остался без электроснабжения, посетовал в своем телеграм-канале мэр города Борис Филатов*

2026-10-30T09:33

2026-10-30T09:33

2026-10-30T09:33

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Он пояснил, что экстренные службы и энергетики вели восстановительные работы на протяжении всей ночи. Тем не менее запустить сеть не удалось, так как система перестала выдерживать нагрузку. Из-за масштабного блэкаута в городе остановилось движение всего электротранспорта.Политик обратился к местным жителям с призывом не выходить из дома без необходимости, а также оперативно сделать запасы питьевой и технической воды на ближайшие несколько дней.О перебоях с электричеством в городе местные медиа начали сообщать еще в ночь на пятницу.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден.

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