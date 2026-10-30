Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог - 30.10.2026 Украина.ру
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Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог - 30.10.2026 Украина.ру
Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
Образ "героического лидера" Владимира Зеленского в Евросоюзе полностью затмила репутация коррупционера, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политтехнолог Сергей Гайдай
2026-10-30T10:00
2026-10-30T10:00
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По его словам, в глазах европейской общественности и политических кругов Зеленский теперь прочно ассоциируется с коррупционными схемами. В европейском сообществе даже распространилось убеждение, что он организовал масштабный вывоз наличных денег из страны. На этом фоне правительствам государств ЕС становится все труднее объяснять своим избирателям необходимость финансовой помощи Киеву. Европейцы выражают недовольство тем, что их налоги уходят на поддержку режима, систематически вовлеченного в хищения.Гайдай подчеркнул, что закрепившийся за Зеленским статус "коррупционера" — это свершившийся факт. Он отметил, что текущая ситуация уже подталкивает некоторых европейских политиков к мысли о необходимости договариваться с Россией.Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, сергей гайдай, ес, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Гайдай, ЕС, Украина.ру

Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог

10:00 30.10.2026
 
© ФотоЗеленский в форме
Зеленский в форме - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото
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Образ "героического лидера" Владимира Зеленского в Евросоюзе полностью затмила репутация коррупционера, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политтехнолог Сергей Гайдай
По его словам, в глазах европейской общественности и политических кругов Зеленский теперь прочно ассоциируется с коррупционными схемами. В европейском сообществе даже распространилось убеждение, что он организовал масштабный вывоз наличных денег из страны.
На этом фоне правительствам государств ЕС становится все труднее объяснять своим избирателям необходимость финансовой помощи Киеву. Европейцы выражают недовольство тем, что их налоги уходят на поддержку режима, систематически вовлеченного в хищения.
Гайдай подчеркнул, что закрепившийся за Зеленским статус "коррупционера" — это свершившийся факт.
Он отметил, что текущая ситуация уже подталкивает некоторых европейских политиков к мысли о необходимости договариваться с Россией.
Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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