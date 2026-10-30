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Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters

Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters - 30.10.2026 Украина.ру

Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters

Пентагон потребовал от властей Литвы, Латвии и Эстонии прекратить агрессивные высказывания о "российской угрозе", передает агентство Reuters

2026-10-30T12:18

2026-10-30T12:18

2026-10-30T12:49

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Как сообщают источники, глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби указал балтийским чиновникам на недопустимость попыток "дразнить" Россию. В качестве примера деструктивной риторики американская сторона привела недавнее заявление премьера Эстонии Кристена Михала, который сравнил Россию с "загнанной в угол крысой". В Минобороны США подчеркнули, что подобные выпады со стороны европейских лидеров лишь провоцируют ненужную напряженность, бьют по безопасности на континенте и полностью перечеркивают любые дипломатические усилия.Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил западные страны, что в случае начала потенциальной войны России с Европой этот конфликт немедленно и неизбежно перерастет в ядерный.Подробнее о запугивании Россией - в материале Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, эстония, европа, владимир путин, пентагон, минобороны, reuters, прибалтика