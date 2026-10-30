https://ukraina.ru/20261030/ne-draznite-rossiyu-pentagon-osadil-politikov-pribaltiki--reuters--1084178949.html
Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters - 30.10.2026 Украина.ру
Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
Пентагон потребовал от властей Литвы, Латвии и Эстонии прекратить агрессивные высказывания о "российской угрозе", передает агентство Reuters
2026-10-30T12:18
2026-10-30T12:18
2026-10-30T12:49
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Как сообщают источники, глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби указал балтийским чиновникам на недопустимость попыток "дразнить" Россию. В качестве примера деструктивной риторики американская сторона привела недавнее заявление премьера Эстонии Кристена Михала, который сравнил Россию с "загнанной в угол крысой". В Минобороны США подчеркнули, что подобные выпады со стороны европейских лидеров лишь провоцируют ненужную напряженность, бьют по безопасности на континенте и полностью перечеркивают любые дипломатические усилия.Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил западные страны, что в случае начала потенциальной войны России с Европой этот конфликт немедленно и неизбежно перерастет в ядерный.Подробнее о запугивании Россией - в материале Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, эстония, европа, владимир путин, пентагон, минобороны, reuters, прибалтика
Новости, Россия, Эстония, Европа, Владимир Путин, Пентагон, Минобороны, Reuters, Прибалтика
Не дразните Россию! Пентагон осадил политиков Прибалтики — Reuters
12:18 30.10.2026 (обновлено: 12:49 30.10.2026)
Пентагон потребовал от властей Литвы, Латвии и Эстонии прекратить агрессивные высказывания о "российской угрозе", передает агентство Reuters
Как сообщают источники, глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби указал балтийским чиновникам на недопустимость попыток "дразнить" Россию.
В качестве примера деструктивной риторики американская сторона привела недавнее заявление премьера Эстонии Кристена Михала, который сравнил Россию с "загнанной в угол крысой".
В Минобороны США подчеркнули, что подобные выпады со стороны европейских лидеров лишь провоцируют ненужную напряженность, бьют по безопасности на континенте и полностью перечеркивают любые дипломатические усилия.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил западные страны, что в случае начала потенциальной войны России с Европой этот конфликт немедленно и неизбежно перерастет в ядерный.