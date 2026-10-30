Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 30 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-30T04:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 октября и в ночь на 30 октября объявлялась в Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Курской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях*, ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Волгоградской, Саратовской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:49 мск), Шереметьево (23:28 мск), Ярославля (0:35 мск), Пензы, Саратова (2:04 мск).В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/polumir-na-troikh-kak-radi-svoey-vlasti-zelenskiy-gotov-na-slovakh-obmanut-i-predat-evropu-1084159501.html
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украина.ру, новости, россия, росавиация, лнр, днр, запорожская область, рязанская область, московская область, орловская область, воронежская область, брянская область, калужская область, липецк, белгородская область, курская область, саратовская область, нижегородская область, волгоградская область, ростовская область, смоленск, тверь, внуково, шереметьево, домодедово, пенза, ярославль, аэропорты, аэропорт, удары, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, пво, сво
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Рязанская область, Московская область, Орловская область, Воронежская область, Брянская область, Калужская область, Липецк, Белгородская область, Курская область, Саратовская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Ростовская область, Смоленск, Тверь, Внуково, Шереметьево, Домодедово, Пенза, Ярославль, аэропорты, аэропорт, удары, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ПВО, СВО

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:00 30.10.2026 (обновлено: 04:03 30.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 30 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 октября и в ночь на 30 октября объявлялась в Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Курской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях*, ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Волгоградской, Саратовской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:49 мск), Шереметьево (23:28 мск), Ярославля (0:35 мск), Пензы, Саратова (2:04 мск).
В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 17:02
Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать ЕвропуУдивительные новости вольно или невольно 28 октября подарил массам заинтересованных просроченный глава Украины Владимир Зеленский, удалившись от внутриукраинских проблем, как всегда, подальше от Украины, в Европу, где он чувствует себя свободным, смелым и крайне речистым
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