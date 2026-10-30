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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 30 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-30T04:00

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 октября и в ночь на 30 октября объявлялась в Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Курской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях*, ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Волгоградской, Саратовской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:49 мск), Шереметьево (23:28 мск), Ярославля (0:35 мск), Пензы, Саратова (2:04 мск).В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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