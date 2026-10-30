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В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink

В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink - 30.10.2026 Украина.ру

В сети связали возобновление ударов по российским НПЗ с включением Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишут украинские паблики

2026-10-30T11:40

2026-10-30T11:40

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Информацию также подтверждает компания Fire Point. В публикациях отмечается, что Киев не наносил ударов по российской нефтепереработке уже две недели. Это было связано с требованием американской стороны, которая отключала Украине Starlink, но на днях возобновила услугу. Некоторые украинские официальные лица считают эти вопросы взаимосвязанными, так как Киеву срочно требовалась помощь Белого дома для восстановления спутниковой связи, хотя американские чиновники данную связь отрицают.Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Украина собиралась прекратить удары по российским НПЗ до промежуточных выборов в Конгресс США или до середины ноября под давлением американского лидера Дональда Трампа. По данным журнала, еще в середине октября украинские подразделения, занимающиеся дальнобойными ударами, получили указание прекратить атаки после завершения запланированных операций, и министр обороны Евгений Хмара сообщил Зеленскому, что военные считают паузу целесообразной из-за сложной дипломатической ситуации. Сам Зеленский на днях заявил, что приказа не бить не было, но "ребята старались быть немного осторожнее". Подробнее - в материале Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нпз, украина.ру