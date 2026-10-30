https://ukraina.ru/20261030/my-nomera-smenit-poprosim-odin-chetyre-v-khmelnitskom-obnaruzhen-tolik-1084171414.html

"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"

"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик" - 30.10.2026 Украина.ру

"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"

Украинский сапёр попал в скандал с номерами для личного автомобиля Tesla

2026-10-30T09:32

2026-10-30T09:32

2026-10-30T09:32

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евгений карась

tesla

нацгвардия

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В Хмельницком сапёр Вооружённых сил Украины установил военные номера "1488" на свою "Теслу", сообщила Военная служба правопорядка (ВСП). Её сотрудники проверили информацию об авто, которое заметили у местного ТЦК.При этом украинцев разозлили не столько номера на авто, сколько сам факт появления военных номеров на такой машине: стоимость Tesla Model Y составляет 25-35 тыс. долларов. Местные возмутились, предположив, что автомобиль принадлежит разбогатевшему на взятках военкому.Проверка ВСП выяснила, что Tesla принадлежит военному-сапёру, который воюет на восточном направлении. Он пояснил, что авто приобрёл за собственные средства, в т.ч. за боевые.Что же до военных номеров, то они оказались фальшивыми. По словам бойца, он купил их через соцсети, чтобы избежать штрафов за превышение скорости. Полиция обнаружила также нарушения с документами и оштрафовала водителя. Военнослужащий признал вину и раскаялся, сообщили в ВСП, подчеркнув, что боевые заслуги не дают права игнорировать закон.Что же до цифр на номере, то украинских военных полицейских они не покоробили. Между тем, это кодовый лозунг нацистов. Число 14 соответствует количеству фраз члена террористической расистской организации The Order Дэвида Лейна. Число 88 может расшифровываться по-разному. Самое частое толкование — это закодированное приветствие Heil Hitler, буква H – восьмая в латинском алфавите. Кроме того, 88 слов содержится в утверждении Адольфа Гитлера в 1-й части 8-й главы книги "Моя борьба", рассказывающем о целях борьбы нацистов. 88 также является количеством заповедей Лейна. Эти заповеди носят откровенно нацистский, расистский характер.На Украине регулярно вспыхивают подобные скандалы. В ноябре 2025 года Владимир Зеленский посещал 4-ю бригаду Нацгвардии Украины "Рубеж". После его пресс-служба опубликовала фото церемонии. На снимках у бойцов подразделения были чёрно-красные нашивки с надписью "Сила Свободы" и эмблемой SS. В помещении висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх". Позднее в бригаде попытались оправдаться. Мол, SS – это на самом деле стилизованное изображение числа 44 — номера батальона.Номер 14 применяется и в названии экстремистской группировки С14*. При этом на заре существования лидеры группировки заявляли, что это просто стилизованное написание слова "Січ" - "Сечь". Лидер С14, который сейчас является командиром 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем, Евгений Карась** в одном из интервью после начала СВО утверждал, что западные союзники Украины не только не осуждают, а одобряют популярность такой символики в ВСУ, охотно сотрудничая с "радикалами" в форме."Партнёры на разговорах на Западе видели в упор "радикальные" шевроны — ржут, выдают нетолерантные шутки, это их радует; западные солдаты гораздо больше доверяют фанатикам. Некоторые фанатики принимали участие в переговорах и контракты были подписаны. Т.е. Запад прямо вручал оружие радикалам", — утверждал Карась.В итоге в украинском сегменте интернета, а затем и в рунете появился мем "Толик, зайди в палатку". Это комикс, в первом кадре которого украинская журналистка спрашивает украинского же военного: "Это правда, что некоторые солдаты в вашей роте носят шевроны с нацистскими символами?". "Нет, такого в моей роте нет", — отвечает тот. На втором кадре к нему и к журналистке выходит боец в фуражке СС и с нацистским орлом на шевроне. "Толик, зайди в палатку", — обращается к нему интервьюируемый.* — запрещённая в РФ террористическая организация** — лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

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новости, украина, хмельницкий (город), запад, евгений карась, tesla, нацгвардия