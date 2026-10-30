ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей" - 30.10.2026 Украина.ру
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ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей" - 30.10.2026 Украина.ру
ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины внесло в свою "базу целей" олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко, Алину Загитову и ещё семерых российских фигуристов. Об этом утром 30 октября сообщает РИА Новости
2026-10-30T08:23
2026-10-30T08:23
украина.ру
новости
россия
владимир путин
крым
фигурное катание
чемпионы
олимпийский чемпион
спортсмены
русофобия
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Как следует из данных, с которыми ознакомилось агентство, в базу ГУР с подзаголовком "Мы идентифицируем цели" включены спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристов.Помимо прямого намёка на расправу, наследники ОУН* и УПА* призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, таким образом превращая спорт в инструмент политической борьбы.Нашим спортсменам, победителям и призёрам соревнований самого высокого ранга, включая Олимпийские игры, ставят в вину поддержку президента России Владимира Путина, присоединения Крыма, спецоперации, а также участие в патриотических и гуманитарных акциях и программах.Так, основанием для внесения в список ГУР серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Ильи Авербуха стало то, что он, среди прочего, поддерживает политику Путина, критикует решения международных спортивных структур о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Движения признаны в России экстремистскими и запрещены.
https://ukraina.ru/20261028/gur-ukrainy-obyavilo-ovechkina-i-zvezd-rossiyskogo-sporta-svoimi-tselyami-1084127270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, крым, фигурное катание, чемпионы, олимпийский чемпион, спортсмены, русофобия, киевский режим, гур моу, главное управление разведки украины (гур), оун, оун-упа, мир без границ, украина
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Крым, фигурное катание, чемпионы, олимпийский чемпион, спортсмены, Русофобия, киевский режим, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), ОУН, ОУН-УПА, Мир без границ, Украина

ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"

08:23 30.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Максим Богодвид, социальные сети Анны ЩербаковойАлина Загитова, Евгений Плющенко и Анна Щербакова
Алина Загитова, Евгений Плющенко и Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Максим Богодвид, социальные сети Анны Щербаковой
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Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины внесло в свою "базу целей" олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко, Алину Загитову и ещё семерых российских фигуристов. Об этом утром 30 октября сообщает РИА Новости
Как следует из данных, с которыми ознакомилось агентство, в базу ГУР с подзаголовком "Мы идентифицируем цели" включены спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристов.
Помимо прямого намёка на расправу, наследники ОУН* и УПА* призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, таким образом превращая спорт в инструмент политической борьбы.
Нашим спортсменам, победителям и призёрам соревнований самого высокого ранга, включая Олимпийские игры, ставят в вину поддержку президента России Владимира Путина, присоединения Крыма, спецоперации, а также участие в патриотических и гуманитарных акциях и программах.
Так, основанием для внесения в список ГУР серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Ильи Авербуха стало то, что он, среди прочего, поддерживает политику Путина, критикует решения международных спортивных структур о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.
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* Движения признаны в России экстремистскими и запрещены.
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