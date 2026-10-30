https://ukraina.ru/20261030/gur-vneslo-olimpiyskikh-chempionov-plyuschenko-zagitovu-i-ikh-kolleg-v-bazu-tseley-1084170128.html

ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"

ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей" - 30.10.2026 Украина.ру

ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины внесло в свою "базу целей" олимпийских чемпионов по фигурному катанию Евгения Плющенко, Алину Загитову и ещё семерых российских фигуристов. Об этом утром 30 октября сообщает РИА Новости

2026-10-30T08:23

2026-10-30T08:23

2026-10-30T08:23

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Как следует из данных, с которыми ознакомилось агентство, в базу ГУР с подзаголовком "Мы идентифицируем цели" включены спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристов.Помимо прямого намёка на расправу, наследники ОУН* и УПА* призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, таким образом превращая спорт в инструмент политической борьбы.Нашим спортсменам, победителям и призёрам соревнований самого высокого ранга, включая Олимпийские игры, ставят в вину поддержку президента России Владимира Путина, присоединения Крыма, спецоперации, а также участие в патриотических и гуманитарных акциях и программах.Так, основанием для внесения в список ГУР серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Ильи Авербуха стало то, что он, среди прочего, поддерживает политику Путина, критикует решения международных спортивных структур о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Движения признаны в России экстремистскими и запрещены.

https://ukraina.ru/20261028/gur-ukrainy-obyavilo-ovechkina-i-zvezd-rossiyskogo-sporta-svoimi-tselyami-1084127270.html

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