Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей - 30.10.2026 Украина.ру
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Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей - 30.10.2026 Украина.ру
Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
Уехавший из России после начала СВО актёр Алексей Панин* задолжал в РФ более 2,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы судебных приставов 30 октября сообщает РИА Новости
2026-10-30T08:52
2026-10-30T08:54
украина.ру
новости
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крымский мост
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долги
иноагент
террорист
актер
экстремисты
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Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, за беглым актёром числится задолженность по его ИП на общую сумму 2,995 миллиона рублей.В частности, по двум исполнительным производствам от 2024 года он должен по кредитным платежам (кроме ипотеки) 411,6 тысячи рублей. В октябре 2026 на актёра завели новое исполнительное производство с суммой задолженности более 2,5 миллиона рублей.В конце июня сообщалось, что актёр, проживающий в настоящее время за границей задолжал налоговой службе РФ более 2,5 миллиона рублей.В октябре 2022 года Панин* разместил в телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт, который киевский режим осуществил на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил его к шести годам колонии, а также запретил ему три года администрировать интернет-ресурсы.Панин* признан в России иноагентом, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и находится в международном розыске.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан в РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261028/aleksey-panin-pozhelal-rossii-serbskogo-nastoyaschego-1084124836.html
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украина.ру, новости, россия, крымский мост, украина, долги, иноагент, террорист, актер, экстремисты
Украина.ру, Новости, Россия, Крымский мост, Украина, долги, иноагент, террорист, актер, экстремисты

Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей

08:52 30.10.2026 (обновлено: 08:54 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016"
Финал Всероссийского конкурса Топ Модель России-2016 - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Уехавший из России после начала СВО актёр Алексей Панин* задолжал в РФ более 2,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы судебных приставов 30 октября сообщает РИА Новости
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, за беглым актёром числится задолженность по его ИП на общую сумму 2,995 миллиона рублей.
В частности, по двум исполнительным производствам от 2024 года он должен по кредитным платежам (кроме ипотеки) 411,6 тысячи рублей. В октябре 2026 на актёра завели новое исполнительное производство с суммой задолженности более 2,5 миллиона рублей.
В конце июня сообщалось, что актёр, проживающий в настоящее время за границей задолжал налоговой службе РФ более 2,5 миллиона рублей.
В октябре 2022 года Панин* разместил в телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт, который киевский режим осуществил на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил его к шести годам колонии, а также запретил ему три года администрировать интернет-ресурсы.
Панин* признан в России иноагентом, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и находится в международном розыске.
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* Признан в РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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