https://ukraina.ru/20261030/beglyy-aktr-zadolzhal-v-rossii-pochti-tri-milliona-rubley-1084170758.html

Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей

Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей - 30.10.2026 Украина.ру

Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей

Уехавший из России после начала СВО актёр Алексей Панин* задолжал в РФ более 2,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы судебных приставов 30 октября сообщает РИА Новости

2026-10-30T08:52

2026-10-30T08:52

2026-10-30T08:54

украина.ру

новости

россия

крымский мост

украина

долги

иноагент

террорист

актер

экстремисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102085/02/1020850276_0:6:3249:1834_1920x0_80_0_0_546003d68f672bffdd7fddb25e479402.jpg

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, за беглым актёром числится задолженность по его ИП на общую сумму 2,995 миллиона рублей.В частности, по двум исполнительным производствам от 2024 года он должен по кредитным платежам (кроме ипотеки) 411,6 тысячи рублей. В октябре 2026 на актёра завели новое исполнительное производство с суммой задолженности более 2,5 миллиона рублей.В конце июня сообщалось, что актёр, проживающий в настоящее время за границей задолжал налоговой службе РФ более 2,5 миллиона рублей.В октябре 2022 года Панин* разместил в телеграм-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт, который киевский режим осуществил на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил его к шести годам колонии, а также запретил ему три года администрировать интернет-ресурсы.Панин* признан в России иноагентом, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и находится в международном розыске.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан в РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261028/aleksey-panin-pozhelal-rossii-serbskogo-nastoyaschego-1084124836.html

россия

крымский мост

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, крымский мост, украина, долги, иноагент, террорист, актер, экстремисты