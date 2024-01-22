The Guardian: "Эпидемия Х" таится в российской мерзлоте - 22.01.2024 Украина.ру
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The Guardian: "Эпидемия Х" таится в российской мерзлоте
The Guardian: "Эпидемия Х" таится в российской мерзлоте - 22.01.2024 Украина.ру
The Guardian: "Эпидемия Х" таится в российской мерзлоте
"Эпидемия Х" — страшная болезнь, которая ещё не обнаружена, но уже удалось определить количество её жертв
2024-01-22T12:34
2024-01-22T14:57
эксклюзив
арктика
эпидемия
the guardian
политика
россия
запад
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В предыдущей эпидемии, как известно, оказался виноват Китай, который передал в ВОЗ данные о возбудителе болезни аж через две недели после выделения возбудителя. Версия показалась неубедительной буквально всем. Что же придумать нового?Придумали для разнообразия не британские, а французские учёные, результат исследования которых был опубликован The Guardian:«Древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за потепления климата Земли и вызвать крупную вспышку болезней».Вообще, эпидемиологи обычно следят за ситуацией на юге, поскольку центры распространения эпидемий находятся именно там — обратного не было никогда, но всё бывает в первый раз. В конце концов, учёным уже удалось найти жизнеспособные «вирусы-зомби» в вечной мерзлоте.Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Экс-Марсель пишет: «Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амёб и не представляли риска для человека. Однако это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей».Условия для размораживания вирусов могут возникнуть в условиях глобального потепления. Причём «опасность исходит от другого воздействия глобального потепления: исчезновения арктического морского льда. Это позволит увеличить судоходство, транспортное сообщение и промышленное развитие Сибири. Планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные ямы для добычи нефти и руды».Мы не можем судить о выводах французских учёных, хотя звучит не слишком убедительно — может, «вирусы-зомби» опасные для человека появятся, может, нет… Об опасности разработки полезных ископаемых, потому что в угле и нефти могут скрываться страшные болезни, говорят не первое десятилетие, но до сих пор не было ни самих вспышек этих болезней, ни попыток прикрыть добычу ископаемых на этом основании.Вообще, опасность заболеваний, которыми болели наши предки, выглядит несколько преувеличенной: возбудители этих болезней были адаптированы к совершенно другим условиям. Но, повторим, это специальная сфера, о которой нам судить трудно.А вот сама публикация в The Guardian выглядит пропагандистским вбросом. Там ведь собран просто джекпот тем, важных, с точки зрения глобалистской повесточки. Судите сами.Во-первых, это привязка к «Эпидемии Х», которая обсуждается на высшем международном уровне в Давосе.Очевидно, коронавирус, на который возлагались большие надежды в смысле прореживания населения, не оправдал надежд. А ведь в июле 2020 года та же самая The Guardian, со ссылкой на исследование британских учёных из Королевского колледжа Лондона, обещала, что в ближайшие 10–15 лет от коронавируса, может, умрёт более 80% человечества. Как мы помним, эти панические прогнозы дали погрешность ни много ни мало на три порядка (что намного больше любых представимых погрешностей официальной статистики по смертности).Во-вторых, это привязка к глобальному потеплению (точнее, в современном словоупотреблении — глобального изменения климата).Пропаганда необходимости меньше дышать (мы не шутим — уже появились активисты, которые внезапно узнали, что при дыхании человек выделяет парниковые газы), понимания у людей не встречает — они как бы привыкли дышать. Приходится придумывать новые пугалки. Чем плохи вирусы, от которых болеют (даже) амёбы?В-третьих, происходит всё это на фоне активизации борьбы за Арктику.Опасение того, что зоны вечной мерзлоты могут стать (а могут и не стать) источником новой эпидемии — полноценное основание, чтобы требовать как минимум международного наблюдения за этими районами (подразумевая в будущем «международный контроль»).Вполне логично звучит: почему бы не перенести американскую биолабораторию, которая до 2022 года была в Мариуполе, в Якутск, например?Если вдруг возникнет новая эпидемия, то во всём можно будет обвинить Россию, ведь это у неё самые большие площади вечной мерзлоты и самые большие перспективы экономического развития в случае таяния арктического морского льда. Недаром французские учёные (а точнее — действующая прикрываясь их именем The Guardian) особенно интересуются именно Сибирью, а не Аляской и Канадой.
https://ukraina.ru/20240116/1052707653.html
https://ukraina.ru/20230920/1049512704.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, арктика, эпидемия, the guardian, политика, россия, запад
Эксклюзив, Арктика, эпидемия, The Guardian, политика, Россия, Запад

The Guardian: "Эпидемия Х" таится в российской мерзлоте

12:34 22.01.2024 (обновлено: 14:57 22.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Александр Ковалев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Эпидемия Х" — страшная болезнь, которая ещё не обнаружена, но уже удалось определить количество её жертв
В предыдущей эпидемии, как известно, оказался виноват Китай, который передал в ВОЗ данные о возбудителе болезни аж через две недели после выделения возбудителя. Версия показалась неубедительной буквально всем. Что же придумать нового?
Придумали для разнообразия не британские, а французские учёные, результат исследования которых был опубликован The Guardian:
«Древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за потепления климата Земли и вызвать крупную вспышку болезней».
Вообще, эпидемиологи обычно следят за ситуацией на юге, поскольку центры распространения эпидемий находятся именно там — обратного не было никогда, но всё бывает в первый раз. В конце концов, учёным уже удалось найти жизнеспособные «вирусы-зомби» в вечной мерзлоте.
Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Экс-Марсель пишет: «Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амёб и не представляли риска для человека. Однако это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей».
Условия для размораживания вирусов могут возникнуть в условиях глобального потепления. Причём «опасность исходит от другого воздействия глобального потепления: исчезновения арктического морского льда. Это позволит увеличить судоходство, транспортное сообщение и промышленное развитие Сибири. Планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные ямы для добычи нефти и руды».
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 05:22
Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаровУчастники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который проходит с 15 по 19 января, намерены обсуждать обострение в секторе Газа, продолжение конфликта на Украине, климатические проблемы и новые тенденции глобального экономического кризиса
Мы не можем судить о выводах французских учёных, хотя звучит не слишком убедительно — может, «вирусы-зомби» опасные для человека появятся, может, нет…
Об опасности разработки полезных ископаемых, потому что в угле и нефти могут скрываться страшные болезни, говорят не первое десятилетие, но до сих пор не было ни самих вспышек этих болезней, ни попыток прикрыть добычу ископаемых на этом основании.
Вообще, опасность заболеваний, которыми болели наши предки, выглядит несколько преувеличенной: возбудители этих болезней были адаптированы к совершенно другим условиям. Но, повторим, это специальная сфера, о которой нам судить трудно.
А вот сама публикация в The Guardian выглядит пропагандистским вбросом. Там ведь собран просто джекпот тем, важных, с точки зрения глобалистской повесточки.
Судите сами.
Во-первых, это привязка к «Эпидемии Х», которая обсуждается на высшем международном уровне в Давосе.
Очевидно, коронавирус, на который возлагались большие надежды в смысле прореживания населения, не оправдал надежд. А ведь в июле 2020 года та же самая The Guardian, со ссылкой на исследование британских учёных из Королевского колледжа Лондона, обещала, что в ближайшие 10–15 лет от коронавируса, может, умрёт более 80% человечества.
Как мы помним, эти панические прогнозы дали погрешность ни много ни мало на три порядка (что намного больше любых представимых погрешностей официальной статистики по смертности).
Во-вторых, это привязка к глобальному потеплению (точнее, в современном словоупотреблении — глобального изменения климата).
Пропаганда необходимости меньше дышать (мы не шутим — уже появились активисты, которые внезапно узнали, что при дыхании человек выделяет парниковые газы), понимания у людей не встречает — они как бы привыкли дышать. Приходится придумывать новые пугалки. Чем плохи вирусы, от которых болеют (даже) амёбы?
Арктика коллаж
20 сентября 2023, 10:42Главное в деталях
Что будет после Украины. Битва за Арктику начинаетсяРоссия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Такое решение было принято после того, как Финляндия в нарушение принципа ротации не передала России председательство в октябре 2023 года.
В-третьих, происходит всё это на фоне активизации борьбы за Арктику.
Опасение того, что зоны вечной мерзлоты могут стать (а могут и не стать) источником новой эпидемии — полноценное основание, чтобы требовать как минимум международного наблюдения за этими районами (подразумевая в будущем «международный контроль»).
Вполне логично звучит: почему бы не перенести американскую биолабораторию, которая до 2022 года была в Мариуполе, в Якутск, например?
Если вдруг возникнет новая эпидемия, то во всём можно будет обвинить Россию, ведь это у неё самые большие площади вечной мерзлоты и самые большие перспективы экономического развития в случае таяния арктического морского льда.
Недаром французские учёные (а точнее — действующая прикрываясь их именем The Guardian) особенно интересуются именно Сибирью, а не Аляской и Канадой.
 
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