https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война

Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война - 17.01.2024 Украина.ру

Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе неожиданно породил новую геополитическую сенсацию: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал наступление нового монополярного мира

2024-01-17T15:34

2024-01-17T15:34

2024-01-17T15:34

эксклюзив

ближний восток

сво

кнр (китай)

ким чен ын

ядерное оружие

украина

хуситы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052744630_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f41df7e2deae869b7371acfd0d9433b3.jpg

То, что это новым мир должен быть свободным от насильственно навязанной гегемонии США, Салливан, ясное дело, не сказал, но все равно его слова звучали сенсационно: "Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть. И мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру".Новый мир рождаетсяВ это фразе – суть того, что сейчас обсуждают мировые политики, эксперты, интеллектуалы и даже конспирологи с экстрасенсами, перед которым открылась такая широчайшая поляна для открытий и исследований, домыслов и прогнозов.Во-первых, Салливан фактически заявил, что в мире новые системы и фундаментальные основы мировых международных отношений являются результатом как раз мировых войн, в которые было втянуто огромное количество стран.Так и было: Версальская система появилась после Первой мировой, Ялтинско-Потсдамская – после Второй. И сейчас, признал высокопоставленный американец, приходит конец Ялте и Потсдаму.Во-вторых, теперь осталось выяснить, имел ли Салливан в виду, что мир находится на пороге потенциальной Третьей мировой войны, когда говорил про конец одной "старой" и начало другой "новой" эры, в которую нужно будет взять все приличные элементы ("самые ценные принципы") из старой, заканчивающейся.В-третьих, стало понятно, что Салливан имеет в виду под "ценными принципами" именно гегемонию США, которую пытаются сохранить путем разжигания новых конфликтов и фронтов, где и будет происходить вселенская битва нового со старым.А случилось это, когда экс-глава МИД Норвегии Берге Бренде, выступавший модератором сессии, заявил, что после окончания холодной войны "установился определенный миропорядок, который был основан на верховенстве закона, демократических ценностях", но сейчас появилось ощущение, что этот порядок уже не является мировым и формируется новый. Так ли это?", спросил он у Салливана. И Салливан фактически ответил: "Да". И признал, что в своей борьбе за гегемонию США, отсекая влияние новых центров силы -- России и Китая, попытаются привлечь на свою сторону Глобальный Юг. "Есть также геоэкономические вопросы. И также этот переходный период требует дать слово, дать возможность влиять на ситуацию тем государствам, у которых такой возможности раньше не было. Например, в этом году Африканский союз вошел в "Большую двадцатку". Мне кажется, это один из примеров шагов в нужную сторону", — сказал он.Таким образом, хотел или не хотел это подчеркнуть Салливан, но он признал, что театром противостояния в процессе рождения нового мира является вся планета. Но на ней уже четко обозначились три главных очага, которые красноречиво говорят, что Третья мировая вполне может не только быть, но и стать ядерной. Потому что в каждом из этих очагов возможно либо спланированное, либо спонтанное применение ядерного оружия. Тактического или стратегического – это в войне может оказаться не таким уж и важным, учитывая и накал страстей, и малые размеры этой самой Европы. Особенно Западной, где свои ядерные арсеналы имеются во Франции и Великобритании, а США могут размещать свое ядерные боеголовки на базах в Германии и во всех других странах Европы, где рассчитывают на американский "ядерный зонтик".Украина в ЕвропеСалливан и не скрывал, что одна из частей американской гегемонистской стратегии — "защита от агрессии Российской Федерации". То есть фактически война в Украине в рамках спецвоенной операции (СВО).За Салливана все более четко прояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда, по информации агентства Bloomberg, признал, что конфликт в Украине превращается в "войну на истощение". "Это означает, что теперь нам нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы иметь достаточное количество боеприпасов, достаточное количество запасных частей", — сказал он.Готов к войне в Украине и неонацистский режим Владимира Зеленского, который многократно и самолично: а) отверг любые переговоры о перемирии и "заморозке" конфликта; б) лично грязно оскорбляя его, во всем обвинил президента России Владимира Путина.По словам выступившего в Давосе Зеленского, Путин — это "хищник, который не обрадуется замороженным полуфабрикатам" и который "украл по меньшей мере 13 лет мира" и заменил их болью и кризисами.При этом Зеленский уверен, что замораживание конфликта на Украине не будет означать прекращения войны. И нужно положить конец Путину и его военной стратегии, и Украина может победить его, потому как Россия выдохлась, и никто не верит в ее успех, даже друзья Путина в Пекине и Пхеньяне. Главное – дать Украине, которая доказала, что умеет воевать и побеждать Путина, все необходимое ей оружие.И все разговоры о перемирии являются лишь ширмой для новой подготовки к новой же войне. Это новая стратегия и США, и неонацистской Украины. При этом американцы хотят всеми силами перебросить финансирование войны в Украине на Европу. Там готовы это делать не только англосаксы, но и немцы. Но впереди планеты всей, конечно же, британцы.На днях министр обороны Великобритании Грант Шаппс откровенно заявил: "Старые враги возрождаются. Линии сражений перерисовываются. Танки стоят буквально на земле Украины. Основы мирового порядка сотрясаются. Мы стоим на перепутье, мы вступаем в новую эру и должны быть готовы сдержать наших врагов, повести за собой союзников и защитить нашу нацию, когда поступит такой призыв".Он сообщил, что его страна обучила более 60 тысяч украинских военнослужащих – и не с начала конфликта с Россией, а аж с 2014 года. То есть сразу после госпереворота британцы готовили Украину к нападению на Россию.И что учения НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), запланированные в Европе на весну этого года, будут носить откровенно антироссийский характер. По словам министра, британцы объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, "обеспечивая жизненно важную гарантию противостояния угрозе, которую несет Путин".И, наконец, Шаппс заявил, что что британское правительство увеличивает средства на модернизацию сил ядерного сдерживания и пополнения запасов. Потому что, по его словам, через пять лет Британия может быть вовлечена в войну на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Бинго, как говорится.Практически все специалисты и эксперты утверждают, что после поражения Украины от России вполне возможно непосредственное столкновение россиян с войсками НАТО. То ли с прибалтами, то ли поляками.Согласен с этим и президент ядерной Франции Эмманюэль Макрон, который уже провозгласил: "Позволить России победить -- значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться".Ближний Восток уже горитТо, что случилось на Ближнем Востоке после начала войны Израиля с движением ХАМАС, а потом и после налета США, Великобритании и четырех прочих их союзников на Йемен, четко обозначил на заседании совета безопасности ООН представитель России при этой организации Василий Небензя. По его словам, налет на хуситов -- это агрессия против суверенного государства, которая не имеет никакого отношения к защите свободы судоходства и проведена в обход Устава ООН.Небензя также сказал, что война англосаксов и их союзников с хуситами -- это сознательное расширение США театра войны на весь регион с одной целью: погрузить его в тотальный хаос. Поддержать Израиль, спровоцировать Иран, и таким образом отвлечь внимание и в регионе, и в мире от ослабления американской гегемонии.Тотальная война на ближнем Востоке набирает обороны. Война Израиля с ХАМАС уже выплеснулась из сектора Газа на север и вылилась в противостояние с Ливаном с его армией, а также с размещенным на его территории движением "Хезболла", за которым стоит Иран.Хуситы продолжили свою антизападную войну блокадой торговых путей в Красном море и обстрелами кораблей коалиции. Даже New York Times признала: американо-британские удары по Йемену снизили военный потенциал хуситов не более, чем на 25%, и у них осталось чем воевать. Движение "Ансар Аллах" сохранило три четверти наступательных возможностей, необходимых для дальнейших ударов по кораблям в Красном море. Причина — размещение вооружений на мобильных платформах, которые легко могут быть перемещены и рассредоточены. При этом, пишет New York Times, американские спецслужбы в последние годы тратили крайне мало времени и ресурсов на сбор информации о местонахождении ПВО хуситов, их командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет.А прямая сухопутная операция против хуситов маловероятна. А если и станет возможной, то их не пугает – их антиамериканская и вообще антизападной мотивация для войны очень высока.И все крайне обострилось, когда Иран (Корпус Стражей Исламской Революции – КСИР) нанес удары по Ираку. Официально в ответ на теракт в Кермане 3 января 2924 года, ответственность за который взяли на себя террористы из запрещенного в России ИГИЛ, но Тегеран в это не поверил и обвинил Израиль и стоящие за ним США.Удар был нанесен по базам США и Моссада в иракском Эрбиле. Пострадали американская база в тамошнем аэропорту, строящееся консульство США, местный штаб курдской службы безопасности и частная резиденция связанного с Моссадом местного бизнесмена, который погиб во время обстрела. Всего Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем.И понеслось: дальше, как сообщило иранское агентство Tasnim, иранские военные с помощью беспилотников и ракет атаковали два штаба террористической группировки "Джейш аль-Зольм" на территории Пакистана, откуда террористы нападали на иранскую территорию.Потом шиитские иракские вооруженные группировки "Исламского сопротивления в Ираке" заявили о нанесении с помощью крылатой ракеты дальнего действия "Аркаб" удара по центральной части Израиля.А до этого они же атаковали три американские военные базы на территории Ирака и Сирии: "Хараб аль-Жейль" на сирийском северо-востоке, базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на "месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ответ, как сообщил новостной портал Al Modon, авиация западной коалиции под эгидой США тоже атаковала базы проиранских шиитских формирований в районе военного аэродрома в провинциальном центре Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска).И что самое характерное: действия КСИР и хуситов объясняется их ответом на действия Израиля и поддерживающего его коллективного Запада в секторе Газа и в Ливане. Но мировые СМИ обращают внимание на совсем другой аспект: Пакистан является ядерным государством, обладающим, по некоторым данным, третьим ядерным потенциалом в мире, и нападать на него – себе дороже.Но Пакистан пока не горит желанием отвечать Ирану. Wall Street Journal приводит слова иранского чиновника о том, что Тегеран идет лишь на рассчитанный риск и сдерживает региональный конфликт. А New York Times указывает на противоречивость сигналов Ирана: в Тегеране заявляют, что хотят избежать более крупного конфликта, но публично говорят о важности вооруженных группировок в регионе, пользующихся их поддержкой для давления на Израиль и его союзников.Пакистан, получается, тоже не очень любит Запад и его действия в регионе. Но ядерное оружие у него есть.Индо-Тихоокеанский регион лихорадитТретья точка возможно ядерного возгорания – это Индо-Тихоокеанский регион. Потому что именно там США стараются проводить свою политику сдерживания и нейтрализации своего "главного врага" -- Китая.Арсенал воздействия США разнообразен: обострить противоречия с Индией, Южной Кореей, Филиппинами, Японией. Заблокировать уже действующие торговые пути "Один пояс, один путь". Воспламенить конфликт между КНР и островом Тайвань.Тайвань – самая актуальная проблема. На острове состоялись президентские и парламентские выборы, которые не решили практически ничего. Президентом стал противник объединения материкового Китая с островом Лай Циндэ, а в парламенте обосновалось большинство партии Гоминьдан, допускающей такую возможность в принципе. Ситуация на острове, что называется, зависла.США выгоден вооруженный конфликт вокруг Тайваня, чтобы связать Китай войной. Но Пекин никуда не торопится, и только предупреждает Вашингтон от вмешательства. По очень простой причине, всем давно известной -- официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин еще накануне выборов заявила, что ее страна считает тайваньский вопрос является первой красной линией в отношениях с США. "Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе – местными делами Китая", – подчеркнула она. По словам Мао Нин, Пекин готов на решительные меры для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности.Ничего в позиции КНР не изменилось. А в конце 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин по-любому воссоединит Тайвань и материковый Китай.В ответ США провели несколько учений в регионе, насытили его своим военным присутствием, а недавно даже банально перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях на случай противостояния с Китаем из-за Тайваня. На американских авианосцах вполне могут быть ядерные боеголовки.В том же регионе накаляются отношения между двумя Кореями – Северной (КНДР) и Южной (РК). Причем в атаку пошла КНДР. Сначала 7 января сего года сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предупредила всех, что любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул: "…Наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут крещение огнем".А 16 января 2024 года уже лидер КНДР Ким Чен Ын заявил: "Мы не хотим войны, но не имеем намерения избежать ее... Вторжение даже на 0,001 миллиметра" со стороны Юга будет рассматриваться как провокация войны".Парой дней ранее товарищ Ким в своем выступлении перед Высшим народным собранием (северокорейский парламент) призвал определить Южную Корею как "враждебное государство номер один" в основном законе КНДР. И при этом отказаться от приверженности режиму объединения Корейского полуострова и закрепить обязательство: "В случае войны на Корейском полуострове важно учитывать вопрос о полной оккупации, подавлении, возвращении Республики Корея и подчинении ее территории". По словам Ким Чен Ына, война уничтожит Южную Корею и нанесет "невообразимое поражение" США. А последнее обстоятельство для него, видимо, – очень важный аргумент.Тогда же Пхеньян сообщил об упразднении трех агентств, созданных в прежние годы для содействия межкорейскому диалогу и сотрудничеству: Комитета по мирному воссоединению страны, Бюро национального экономического сотрудничества и Управления международного туризма Кумгансан. И была демонтирована Арка воссоединения — памятник, который был воздвигнут в Пхеньяне в 2001 году в ознаменование совместной декларации Севера и Юга 1972 года, где содержались три основных принципа объединения двух Корей.А у КНДР есть ядерное оружие, способное стереть с лица землю Южную Корею и Японию и долететь до территории США. Зато американцы способны разместить свое ядерное оружие на любой из своих баз в этом регионе– от Филиппин до Японии.И что с этими новыми угрозами делать, похоже, не знает никто. Все только констатируют, что аварии на украинской ЧАЭС, а потом и на японской атомной станции Фукусиме-1 снизили ощущения опасности от ядерного заражения. И породили завирально-успокоительную мысль, что можно нанести ядерный удар и не получить аналогичную ответку, избежать взаимного уничтожения в ядерном огне. Остается надеяться на здравый смысл и базовый инстинкт самосохранения.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231205/1051768744.html

https://ukraina.ru/20240112/1052646842.html

https://ukraina.ru/20231121/1051201834.html

https://ukraina.ru/20240114/1052682819.html

https://ukraina.ru/20231019/1050324878.html

ближний восток

кнр (китай)

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, ближний восток, сво, кнр (китай), ким чен ын, ядерное оружие, украина, хуситы