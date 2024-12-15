Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ - 15.12.2024 Украина.ру
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Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ
Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ - 15.12.2024 Украина.ру
Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ
Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
2024-12-15T17:08
2024-12-15T17:08
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По мнению украинского парламентария, отправленный 22 октября в отставку с должности генпрокурора Андрей Костин, собирающийся убыть послом в Гаагу, напрямую причастен к деятельности киевского концлагеря СБУ. Причастны к деятельности этого объекта также другие известные персоны из окружения Владимира Зеленского – в том числе во время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк*"Не смотря на то, что сам концлагерь и пытки в нем осуществлялись с ведома Баканова и под непосредственным руководством Малюка*, незаконно удерживаемые в “спортзале” люди не могли получить помощь адвокатов - их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчиненных Костина. Все фамилии у нас есть", - сообщил Дубинский.В качестве примера он отметил, что одному из узников концлагеря после пыток меру пресечения назначил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. При этом Симоненко на момент подписания решения об отправке человека в СИЗО находился во Львове.Он также отметил личное участие Владимира Зеленского в создании концлагерей на территории современной Украины.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Ранее депутат Дубинский сообщал, что пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссиии председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту ФранцииЭммануэлю Макрону. Подробности в публикации Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС Также о деятельности украинской спецслужбы сказано в публикации Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
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новости, киев, гаага, александр дубинский, василий малюк, сбу, сизо, генпрокуратура, офис генпрокурора, генпрокурор, адольф гитлер, нацизм, украинский неонацизм, пытки, репрессии, концлагерь, спецслужба, владимир зеленский
Новости, Киев, Гаага, Александр Дубинский, Василий Малюк, СБУ, СИЗО, генпрокуратура, Офис генпрокурора, генпрокурор, Адольф Гитлер, нацизм, украинский неонацизм, пытки, репрессии, концлагерь, спецслужба, Владимир Зеленский

Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ

17:08 15.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: СБУ, заключенные, тюрьма
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Украина.ру
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Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
По мнению украинского парламентария, отправленный 22 октября в отставку с должности генпрокурора Андрей Костин, собирающийся убыть послом в Гаагу, напрямую причастен к деятельности киевского концлагеря СБУ. Причастны к деятельности этого объекта также другие известные персоны из окружения Владимира Зеленского – в том числе во время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк*
"Не смотря на то, что сам концлагерь и пытки в нем осуществлялись с ведома Баканова и под непосредственным руководством Малюка*, незаконно удерживаемые в “спортзале” люди не могли получить помощь адвокатов - их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчиненных Костина. Все фамилии у нас есть", - сообщил Дубинский.
В качестве примера он отметил, что одному из узников концлагеря после пыток меру пресечения назначил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. При этом Симоненко на момент подписания решения об отправке человека в СИЗО находился во Львове.
"Концлагерь “спортзал” действовал в Киеве. Но везти людей в суды не могли, т.к. они были в синяках и побоях. Чтобы скрыть следы, людей кидали в СИЗО решениями прокуроров Костина", - рассказал украинский депутат.
Он также отметил личное участие Владимира Зеленского в создании концлагерей на территории современной Украины.
"Недорабатываете, Владимир Александрович! А вот ваши предшественники в офисе Гитлера даже заказывали научное исследование для эффективной конструкции концлагеря. А у вас - концлагерь есть. А эффективность все еще прихрамывает", - констатировал Дубинский.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее депутат Дубинский сообщал, что пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссиии председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту ФранцииЭммануэлю Макрону. Подробности в публикации Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Также о деятельности украинской спецслужбы сказано в публикации Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ
 
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