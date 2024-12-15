Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ
Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
По мнению украинского парламентария, отправленный 22 октября в отставку с должности генпрокурора Андрей Костин, собирающийся убыть послом в Гаагу, напрямую причастен к деятельности киевского концлагеря СБУ. Причастны к деятельности этого объекта также другие известные персоны из окружения Владимира Зеленского – в том числе во время существования концлагеря глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк*
"Не смотря на то, что сам концлагерь и пытки в нем осуществлялись с ведома Баканова и под непосредственным руководством Малюка*, незаконно удерживаемые в “спортзале” люди не могли получить помощь адвокатов - их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчиненных Костина. Все фамилии у нас есть", - сообщил Дубинский.
В качестве примера он отметил, что одному из узников концлагеря после пыток меру пресечения назначил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. При этом Симоненко на момент подписания решения об отправке человека в СИЗО находился во Львове.
"Концлагерь “спортзал” действовал в Киеве. Но везти людей в суды не могли, т.к. они были в синяках и побоях. Чтобы скрыть следы, людей кидали в СИЗО решениями прокуроров Костина", - рассказал украинский депутат.
Он также отметил личное участие Владимира Зеленского в создании концлагерей на территории современной Украины.
"Недорабатываете, Владимир Александрович! А вот ваши предшественники в офисе Гитлера даже заказывали научное исследование для эффективной конструкции концлагеря. А у вас - концлагерь есть. А эффективность все еще прихрамывает", - констатировал Дубинский.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее депутат Дубинский сообщал, что пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссиии председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту ФранцииЭммануэлю Макрону. Подробности в публикации Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Также о деятельности украинской спецслужбы сказано в публикации Планировал пустить поезд под откос: задержан гражданин ФРГ, готовивший теракт по заказу СБУ