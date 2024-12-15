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СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море

СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море - 15.12.2024 Украина.ру

СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море

Ведётся расследование обстоятельств крушения в акватории Черного моря танкеров, перевозивших нефтепродукты, в результате чего погиб один из членов экипажа. Об этом 15 декабря сообщил Следственный комитет России.

2024-12-15T17:34

2024-12-15T17:34

2024-12-15T17:34

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керченский пролив

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По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют следователи ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Следователи оценят действия экипажа в сложных метеорологических условиях, а также судовладельцев - на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.Согласно сообщениям крымских изданий, в Керченском проливе при сильном шторме получили повреждения танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть -239". Помощь морякам оказали сотрудники МЧС России и "КРЫМ-СПАС", сообщало ГУ МЧС России по Республике Крым.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря

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новости, россия, черное море, севастополь, ск рф, мчс, следственный комитет, уголовное дело, происшествия, керченский пролив, крым, танкер, нефтепродукты