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СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море
СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море - 15.12.2024 Украина.ру
СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море
Ведётся расследование обстоятельств крушения в акватории Черного моря танкеров, перевозивших нефтепродукты, в результате чего погиб один из членов экипажа. Об этом 15 декабря сообщил Следственный комитет России.
2024-12-15T17:34
2024-12-15T17:34
2024-12-15T17:34
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уголовное дело
происшествия
керченский пролив
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По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют следователи ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Следователи оценят действия экипажа в сложных метеорологических условиях, а также судовладельцев - на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.Согласно сообщениям крымских изданий, в Керченском проливе при сильном шторме получили повреждения танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть -239". Помощь морякам оказали сотрудники МЧС России и "КРЫМ-СПАС", сообщало ГУ МЧС России по Республике Крым.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, черное море, севастополь, ск рф, мчс, следственный комитет, уголовное дело, происшествия, керченский пролив, крым, танкер, нефтепродукты
Новости, Россия, Черное море, Севастополь, СК РФ, МЧС, Следственный комитет, уголовное дело, происшествия, Керченский пролив, Крым, танкер, нефтепродукты
СК РФ выясняет обстоятельства крушения танкеров в Черном море
Ведётся расследование обстоятельств крушения в акватории Черного моря танкеров, перевозивших нефтепродукты, в результате чего погиб один из членов экипажа. Об этом 15 декабря сообщил Следственный комитет России.
По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют следователи ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказано в официальном сообщении.
Следователи оценят действия экипажа в сложных метеорологических условиях, а также судовладельцев - на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.
Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.
Согласно сообщениям крымских изданий, в Керченском проливе
при сильном шторме получили повреждения танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть -239". Помощь морякам оказали сотрудники МЧС
России и "КРЫМ-СПАС", сообщало ГУ МЧС России по Республике Крым.