https://ukraina.ru/20241215/1059671531.html
Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов
Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов - 15.12.2024 Украина.ру
Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО, вопрос наших "ответов" на удары западным оружием по России и... Украина.ру, 15.12.2024
2024-12-15T17:14
2024-12-15T17:14
2024-12-15T17:14
видео
россия
украина
сирия
алексей живов
алексей арестович
борис филатов
нато
иг
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059671409_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1539228f697b1ef8550a49dde8874b2.jpg
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО, вопрос наших "ответов" на удары западным оружием по России и потенциальные торги вокруг мирных переговоров с Украиной, а также дал свою оценку событиям, происходящим в Сирии. *В материале упоминаются Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в России, а также Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 00:23 – О ситуации в зоне СВО; 05:29 – Об ударах западным оружием и теме "ответов"; 09:30 – Оценка событий в Сирии; 14:07 – О переговорах и "миротворческой" миссии Запада; 17:29 – Об убеждении Украины и Зеленского; 19:23 – О готовности к переговорам. ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
сирия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0f/1059671409_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e96c52c22e9536b36dfe2a159f79896d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сирия, алексей живов, алексей арестович, борис филатов, нато, иг, владимир путин, сво, запад, "орешник", переговоры, видео
Видео, Россия, Украина, Сирия, Алексей Живов, Алексей Арестович, Борис Филатов, НАТО, ИГ, Владимир Путин, СВО, Запад, "Орешник", переговоры
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО, вопрос наших "ответов" на удары западным оружием по России и потенциальные торги вокруг мирных переговоров с Украиной, а также дал свою оценку событиям, происходящим в Сирии.
*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в России, а также Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
00:23 – О ситуации в зоне СВО;
05:29 – Об ударах западным оружием и теме "ответов";
09:30 – Оценка событий в Сирии;
14:07 – О переговорах и "миротворческой" миссии Запада;
17:29 – Об убеждении Украины и Зеленского;
19:23 – О готовности к переговорам.
ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru