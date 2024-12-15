https://ukraina.ru/20241215/1059671531.html

Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов

Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов - 15.12.2024 Украина.ру

Что попытаются навязать России и что нам нужно включить в новую военную стратегию по Украине – Живов

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО, вопрос наших "ответов" на удары западным оружием по России и... Украина.ру, 15.12.2024

2024-12-15T17:14

2024-12-15T17:14

2024-12-15T17:14

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украина

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алексей живов

алексей арестович

борис филатов

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иг

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО, вопрос наших "ответов" на удары западным оружием по России и потенциальные торги вокруг мирных переговоров с Украиной, а также дал свою оценку событиям, происходящим в Сирии. *В материале упоминаются Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в России, а также Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 00:23 – О ситуации в зоне СВО; 05:29 – Об ударах западным оружием и теме "ответов"; 09:30 – Оценка событий в Сирии; 14:07 – О переговорах и "миротворческой" миссии Запада; 17:29 – Об убеждении Украины и Зеленского; 19:23 – О готовности к переговорам. ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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