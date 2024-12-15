Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Брянской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает СК РФ.
В сообщении следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти отмечено, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Стародубском муниципальном округе Брянской области ранение получил мирный житель.
"В Горловке (ДНР) в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль погиб мужчина и ранение получила женщина", - сказано в официальном сообщении.
СК РФ заверил, что установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению данных преступлений.
Также об аналогичных инцидентах говорилось в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря
Также 15 декабря СК России напомнил о наказании за убийства журналистов