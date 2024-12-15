Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ - 15.12.2024 Украина.ру
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Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ
Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ - 15.12.2024 Украина.ру
Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Брянской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает СК РФ.
2024-12-15T17:43
2024-12-15T17:43
новости
россия
брянская область
донецкая народная республика
ск рф
днр
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бпла
дроны
мирные жители
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В сообщении следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти отмечено, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Стародубском муниципальном округе Брянской области ранение получил мирный житель.СК РФ заверил, что установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению данных преступлений.Также об аналогичных инцидентах говорилось в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабряТакже 15 декабря СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
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брянская область
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новости, россия, брянская область, донецкая народная республика, ск рф, днр, новые регионы, бпла, дроны, мирные жители, военные преступления, сво, всу, криминал
Новости, Россия, Брянская область, Донецкая Народная Республика, СК РФ, ДНР, Новые регионы, БПЛА, дроны, мирные жители, Военные преступления, СВО, ВСУ, криминал

Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ

17:43 15.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Брянской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает СК РФ.
В сообщении следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти отмечено, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Стародубском муниципальном округе Брянской области ранение получил мирный житель.
"В Горловке (ДНР) в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль погиб мужчина и ранение получила женщина", - сказано в официальном сообщении.
СК РФ заверил, что установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению данных преступлений.
Также об аналогичных инцидентах говорилось в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабря
Также 15 декабря СК России напомнил о наказании за убийства журналистов
 
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