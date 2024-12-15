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Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ

Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ - 15.12.2024 Украина.ру

Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Брянской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает СК РФ.

2024-12-15T17:43

2024-12-15T17:43

2024-12-15T17:43

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В сообщении следственного ведомства со ссылкой на органы исполнительной власти отмечено, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Стародубском муниципальном округе Брянской области ранение получил мирный житель.СК РФ заверил, что установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению данных преступлений.Также об аналогичных инцидентах говорилось в обзоре Ответственность за гибель журналистов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 декабряТакже 15 декабря СК России напомнил о наказании за убийства журналистов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, брянская область, донецкая народная республика, ск рф, днр, новые регионы, бпла, дроны, мирные жители, военные преступления, сво, всу, криминал