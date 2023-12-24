https://ukraina.ru/20231224/1052334564.html

Владимир Корнилов: Даже если Запад "завалит" Россию финансами, к 2027 году она точно выбьет ВСУ из Одессы

Владимир Корнилов: Даже если Запад "завалит" Россию финансами, к 2027 году она точно выбьет ВСУ из Одессы - 24.12.2023 Украина.ру

Владимир Корнилов: Даже если Запад "завалит" Россию финансами, к 2027 году она точно выбьет ВСУ из Одессы

Все мы работаем над одним – над как можно более быстрой и полной победой. Все мы надеемся, что она наступит. Желательно, чем быстрее – тем лучше.

2023-12-24T02:32

2023-12-24T02:32

2023-12-24T02:32

интервью

россия

всу

одесса

сми

терроризм

пропаганда

запад

сша

владимир зеленский

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При этом я понимаю, что год будет очень тяжелым. В том смысле, что ситуацию в России попытаются раскачать под выборы. В этой связи призываю к бдительности всех нас, в том числе, коллег по нашему цеху, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КорниловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир, давайте подведем итоги года в режиме "блиц". Короткий вопрос – короткий ответ.– Я коротко отвечать не умею, но давайте попробуем.- Событие года?– Срыв украинского "контрнаступа".– Человек года?– Человек года – это наш воин, который сорвал "контрнаступ".– Победа и провал этого года?– Срыв "контрнаступа". Для Украины – это провал года. Для России – это победа года.– Разочарование года?–Для Запада разочарованием года однозначно стал является Зеленский. А для нас это год подвигов и славы. Я даже не знаю, кто меня в этом году разочаровал.– Было ли в этом году что-то такое, что вас удивило?– Наверное, удивила быстрая смена настроения Запада в отношении украинских "героев". Они действительно очень быстро переобулись – в течение двух-трех недель. Даже я, прогнозировавший такое развитие сценария, все равно был удивлен тем, насколько резко все это произошло.– Можно ли назвать Зеленского главным неудачником года? Или есть еще кандидатуры?– Смотря с какой стороны посмотреть. Можно и Залужного назвать таким же лузером. Если вы смотрели пресс-конференцию Зеленского по итогам года, вы наверняка заметили, что на Украине развернулась серьезнейшая борьба за то, чтобы титул "лузер года" возложить на своего оппонента.Залужный делает все, чтобы в общественном сознании Украины и Запада лузером года выступал Зеленский. А Зеленский начал кампанию с тем, чтобы возложить всю вину за провалы Киева на Залужного, украинских генералов и на Запад – на кого угодно, только не на него.Если вспомнить, что заявляли все эти деятели в начале 2023 года, то мы можем сказать, что в этом плане они равнозначны. Ведь с чего начался "контрнаступ"? С интервью Залужного журналу The Economist. Он тогда сказал: "Мне нужно то-то и то-то, и я легко возьму Мелитополь, дойду до Азовского моря и отрежу Крым".Дальше эту эстафету подхватил Зеленский, который поздравляя украинский народ с наступающим 2023 годом, заявил, что 2023 год станет годом победы.Потом произошел Артемовск, потом Работино. И все эти великие "герои" сдулись в глазах западной прессы. Сравните то, что писали западные эксперты в первой половине этого года (до июля) и то, что они пишут сейчас. Приведу вам самый яркий пример.У нас сейчас активно цитируют статью члена палаты лордов Великобритании Дэниела Ханнана для издания The Telegraph под заголовком "Путинская Россия приближается к сокрушительной победе. Основание Европы содрогается".Почему обращаю внимание на эту статью?Потому что еще в июле этот же лорд писал, что Россия уже проиграла, поэтому задача Запада состоит в том, как обеспечить аккуратный развал России и самое главное - как обеспечить безопасную передачу ядерного оружия всему миру. А теперь он кричит про сокрушительную победу Путина.– Что заставило западное сообщество раскрыть глаза и увидеть очевидное?– Конечно, наш воин, которого я назвал "человеком года". Доблесть нашего воина действительно сломала всю эту колоссальную машину, которая была направлена против нас.И заметьте, если еще несколько месяцев и год назад они говорили, что это борьба Украины против России, то сейчас уже никто не скрывает что это коллективный Запад ведет борьбу с Россией и что это НАТО постоянно шлет Киеву боеприпасы и оружие, без которых Украина была бы ничем.Да, мы действительно перемололи в значительной степени эту гигантскую машину, которую бросили против нас.В этой связи очень показательна статья бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, который возглавлял консервативную партию и чуть было не стал премьером. Он в этом материале пытается поддержать западный дух.Он говорит: "Нас же много. Мы же Большая Семерка. Наша экономическая мощь гораздо сильнее мощи России. Нельзя опускать руки, мы вместе! Если экономика наша, финансы – они вместе перемалывают эту Россию".И Хейг приводит поразительный пример, который он бы не стал приводить, если бы чуть-чуть думал и знал бы чуть лучше историю. Он брякнул следующее: "Вспомните, когда Британия начала войну с революционной Францией (а тогда Наполеон был начинающим) мы тогда думали быстро закончим, а война длилась двадцать с лишним лет. И в итоге, Франция, имея колоссальные человеческие ресурсы (во всяком случае, до того, как Наполеон устроил свой разрушительный поход на Москву), при Ватерлоо проиграла Великобритании, которая по ресурсам уступала Франции, но была финансовым хабом, экономически сильнее, кредиты шли через Британию. Смотрите, деньги могут побеждать неисчерпаемые человеческие ресурсы!".То есть Хейг даже не заметил, как он сам вставил в эту цепочку звено, без которого бы не было Ватерлоо и не было бы победы над Наполеоном: разрушительный поход Наполеона на Москву.И теперь, ежели ты сам вставил этот момент, который сложно упустить, то ты подумай, а сколько было ресурсов у России? Насколько она проигрывала и в человеческих, и в экономических ресурсах Наполеону, который сдуру пошел и угробил свою великую непобедимую армию здесь, в русских снегах.И теперь подумай сам, что ты предлагаешь? Ты предлагаешь теперь с этими же ресурсами сунуться в очередной раз против России и победить ее. Наивный. Ты все не можешь понять, что русский солдат все равно всегда перемалывал и будет перемалывать все эти неисчерпаемые ресурсы наполеонов и гитлеров. На исторических уроках они по-прежнему не хотят учиться.– Говоря о событиях этого года нельзя не вспомнить то, что произошло 7 октября - нападение "Хамаса" на Израиль. Многих это удивило – то, как Израиль проспал это нападение, невзирая на мощь его армии и на то, что там боевые действия идут десятилетия. Сейчас складывается впечатление, что конфликт немного стихает. Но надолго ли?– Я не вижу, чтобы там что-то стихало. Все это надолго.Причем, заметьте, как нападение "Хамаса" проспали и США. Как подставился советник Байдена по национальной безопасности Салливан, который считается серым кардиналом в определении внешнеполитической линии.Он буквально за неделю до 7 октября выступил на каком-то форуме по безопасности и заявил: "Смотрите, я первый советник по национальной безопасности, который вообще не бывает на Ближнем Востоке, потому что там все спокойно благодаря мудрой политике Белого дома и Вашигтона". И через неделю-полторы случается событие 7 октября. И Салливан оказывается в откровенных дураках.Но когда все это случилось, я сразу сказал, что варианта может быть только два. Других нет. Их придумать невозможно.Либо все то, что нам десятилетиями рассказывали о лучших в мире спецслужбах Израиля – это байки (потому что нельзя так просто проспать скоординированную атаку со всех сторон – сверху, снизу, с неба и с моря), которые можно выбрасывать в мусорник.Либо в Израиле все знали, готовились к этому и сознательно допустили эту атаку, чтобы начать дальше (пардон за цинизм) окончательное решение палестинского вопроса, как минимум в Секторе Газа.– Принеся в жертву огромное количество своего населения.– В сравнении с тем, сколько они сейчас угробили в Газе, это сопутствующий ущерб. Как бы цинично это ни звучало.Я думаю, там будут серьезные разборки после окончания этого конфликта. Сколько лет на это уйдет – не знаю, но вопросы к спецслужбам Израиля задаются и сейчас в израильских СМИ. Конспирологических теорий по этому поводу будет тоже огромное множество.– Россия от этого конфликта что приобрела, и что потеряла?– Мы видим, как внимание мировых СМИ резко переключилось с Украины на Ближний Восток.Потихонечку исчезают сине-желтые флажочки после этого события с первых страниц западных газет. Британская Daily Express выходила с сине-желтым флажком на первой странице постоянно после 24 февраля. И вдруг после 7 октября исчез флажок. Это внимание переключено. И именно это играет нам на руку.Можно говорить о том, выгодно или не выгодно России то, что происходит на Ближнем Востоке. Но главное, что мы стараемся не занимать однозначно одну из сторон конфликта.Мы понимаем, что и с Израилем, и с арабскими государствами нам надо выстраивать отношения. Мы призываем к миру, но пользоваться возможностями, которые дополнительно дают нам эти события, мы обязаны. В этом плане у нас сразу развязаны руки на нескольких направлениях.– В 2023 у России значительно улучшились отношения с Африкой, зато ухудшились отношения с Финляндией, которая вступила в НАТО. Мы от этого больше выиграли или проиграли?- За Африку и вообще за глобальный юг идет серьезная борьба. Посмотрите, как вдруг на Украине озаботились этим. Зеленский даже полетел в великое Кабо-Верде, которое наверняка сыграет "решающую роль" в оказании помощи Киеву.Россия во многом там приобрела немало очков за последние годы. Но мы должны понимать, что переоценивать это направление тоже не следует. В Африке режимы порой меняются очень быстро, а вместе с этими режимами быстро меняются векторы развития государств.Нам всегда в пример приводили Китай – как он переиграл всех, вложив огромные деньги в африканскую промышленность и в гуманитарные проекты. Но мы же видим, как легко в решающий момент по щелчку пальцев все эти ресурсы могут изъять, конфисковать, отобрать и поделить, как сейчас пытаются делать с российскими активами за рубежом.Что касается Финляндии – это серьезный вызов для российской системы национальной обороны и безопасности. Об этом и Путин неоднократно говорил, и наши российские внешнеполитические деятели.С одной стороны, это их выбор. Мы вынуждены этот выбор признать. Это, конечно, не так опасно, как вступление Украины в НАТО. Но мы должны Финляндию строго предупредить, что будут ответы на эти вызовы. Мы видим распоряжение Верховного главнокомандующего о возрождении Ленинградского военного округа. Мы понимаем, что там будет наращиваться наша инфраструктура.Мы видим, как вдруг на российско-финской границе возникли серьезные для Финляндии проблемы невесть откуда взявшимися мигрантами (видимо, через Северный морской путь туда добравшимися). И понимаем, что это только начало.Кому будет хуже? Финляндии. Мы тоже потеряем, но финны пострадают гораздо больше.– Как объяснить этот цирк по поводу границы с Финляндией? То Финляндия закрывает ее, потом открывает, снова закрывает. К чему эти метания?– Это называется "и хочется, и колется".Мы же понимаем, что финская экономика в значительной степени росла именно на нейтральном статусе Финляндии. Финляндия была одним из главных бенефициаров политики разрядки 1970х годов. Недаром же мы все на Хельсинкские соглашения ссылаемся. Финляндия была экономическим и культурным мостом между Россией и Западом. А теперь она сама обрубила свой статус. Ей надо будет больше вкладываться в оборону, меньше получая от россиян.Вы говорите "перекрывают границы, не перекрывают". Тут же проблема в чем? Главный заработок финских сантаклаусов на чем держался? На российских туристах, которые перлись на новогодние праздники в Лапландию. Ну и все.Они там сейчас кричат, что с Запада поток туристов увеличивается на 6-7%. Но из России никто не к ним теперь не поедет, из-за того, что они перекрывают границы.– И Йоулупукки будет в одиночестве.– И что будет жрать этот несчастный Йоулупукки со своей дамой?Да, они то закрыли, смотрят – сантаклаусам харчеваться не на чем. Приоткрыли границу, а тут вдруг откуда-то афганские мигранты, которые и йоулупукками что-то не интересуются.Так что и хочется вроде бы поугрожать России, а потом опять отхватывают по сопатке, и все – опять садятся на задние лапки.– Еще об итогах этого года, о чем нельзя не упомянуть. Серия украинских терактов в отношении лидеров общественного мнения России. Я знаю, что некоторые, особенно после убийства Кивы, говорили о том, что теперь все известные люди, занимающие патриотическую позицию в России, в том числе и вы, очень боитесь и дрожите чуть ли не от страха.- Нам бояться нечего. Мы, если бы боялись, мы бы вообще ничем не занимались. А мы на этом фронте минимум десять лет, с момента, когда этот фронт открыли украинцы.– Вас в Киеве задушить пытались, набрасывались на вас неадекватные "патриоты".– Да. Как сейчас помню проукраинский митинг в Донецке в 1991 году (уже тогда были такие). Митинг проходил на площади Ленина, и оттуда пошел проверять, что у меня в холодильнике. Я сказал: хотите проверить – проверяйте.– А что они там надеялись найти?– Черную и красную икру, мол я на харчах московских проживаю. И вот, комиссия пошла проверять мой холодильник. А ведь это был 1991 год! Так что в этой связи бояться их нет смысла.Но Владимир Путин в своем обращении к Дню Чекиста 20 декабря четко указал, что сейчас мы находимся в состоянии резкого роста террористической угрозы. Запад и Украина объявили нам террористическую войну. Мы возвращаемся к тем временам, когда нам надо будет бороться с внутренним терроризмом, который осуществляется на деньги и ресурсы, которые поступают с Запада через Украину и украинских агентов.В этом плане мы должны все быть очень бдительными. Все наше общество должно увеличивать бдительность под выборы президента России, обязательно эта угроза будет усиливаться, увеличиваться, они этого особо не скрывают.– А почему они так активизировались именно в 2023 году? Некоторые оценивают это так, что у них бессильная злоба. Они понимают, что конец близок, и, не имея возможности побеждать на фронте, они хотя бы таким образом пытаются навредить России. Согласны с таким мнением?– Однозначно. Они этого особо и не скрывают. Мы же видим, как они особо резонансные террористические атаки против Крымского моста или еще чего-то стараются приурочить к своим поражениям.Как только они понимают, что теряют какой-то крупный город из-за продвижения наших войск, они тут же пытаются кого-то убить и что-то взорвать, а дальше празднуют эту самую "перемогу".Когда я читаю украинские СМИ, комментарии украинских политиков после очередного кровавого убийства, я смотрю на эти пляски на костях и не понимаю, откуда у людей это? Мы же с вами жили среди них. Некоторые из них были когда-то набожными. Ходили в церковь, бились головой об пол, якобы православные христиане. Они были ими когда-то.Но не было никогда в наших традициях радоваться смертям даже и своих врагов. Это в Америке все веселились и танцевали, когда убили бен Ладена. А когда Гитлер застрелился, у советских людей никакого праздника не было. Мы наоборот говорили: Эх, жалко, на суд не вытащили. - А на Украине понимают, что киевскому режиму осталось недолго?– Я бы не хотел присоединяться к хору тех, кто говорит, что мы скоро одержим победу. Борьба будет еще долгой. Об этом говорил и Владимир Путин, который сказал, что мы готовы к борьбе вдолгую.Мы видим планы Украины мобилизовать полмиллиона своих граждан: женщин, студентов и стариков.– Зеленский вроде обещал женщин не трогать.– Это совершенно не значит, что они не будут этого делать. Слушай Зеленского и дели его слова на несколько цифр.Я не думаю, что СВО закончится по мановению волшебной палочки. Но есть положительный импульс.Журналист немецкого издания "Бельд" Юлиан Репке опубликовал карты, в соответствии с которыми Россия выйдет на западные границы ДНР к концу 2024 года, и только к концу 2026 года захватит Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Но почему-то мы, по этим картам, не пойдем в Одессу. В русский город, как сказал Владимир Владимирович.Если верить их пропагандистским ресурсам, так у нас вообще-то длительные планы на долгую кампанию. Конечно, мы должны и это тоже делить на несколько цифр.Мы готовы к ведению переговоров по Украине – об этом было сказано неоднократно. Само собой – на новых условиях, отличающихся от тех, что были в Белоруссии и в Стамбуле.Готов ли к ним Запад? Все зависит от того, как пройдут президентские выборы в США и выборы в Европарламент.Так что очень много еще предстоит событий пережить всем нам. Перед тем, как мы действительно сможем сказать, что наша победа наступила, а цели СВО выполнены.– Лично для вас каким был уходящий год? Чего ждете от года наступающего?- Надеюсь, что этот год будет победным. Я буду для этого делать все, что смогу. Как и вы и ваш уважаемый ресурс.Все мы работаем над одним – над как можно более быстрой и полной победой. Все мы надеемся, что она наступит. Желательно, чем быстрее – тем лучше.При этом я понимаю, что год будет очень тяжелым. В том смысле, что ситуацию в России попытаются раскачать под выборы. В этой связи призываю к бдительности всех нас, в том числе, коллег по нашему цеху.Я вижу, какие информационные и террористические спецоперации собираются провернуть против России, чтобы раскачать ситуацию у нас тут. И расслабляться нельзя ни в коем случае.

https://ukraina.ru/20230215/1043607953.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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