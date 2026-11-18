https://ukraina.ru/20261118/tak-ne-budet-zakharova-nazvala-slova-vadefulya-o-mire-ultimatumom-1084568404.html

"Так не будет": Захарова назвала слова Вадефуля о мире ультиматумом

"Так не будет": Захарова назвала слова Вадефуля о мире ультиматумом - 18.11.2026 Украина.ру

"Так не будет": Захарова назвала слова Вадефуля о мире ультиматумом

Заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о необходимости переговоров по Украине являются ультиматумом, который упаковали в дипломатическую риторику. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 18 октября заявила в своём телеграм-канале

2026-11-18T07:13

2026-11-18T07:13

2026-11-18T07:24

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переговоры по украине 2026

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В начале публикации она привела полную цитату немецкого министра, якобы желающего скорее приступить к реальному диалогу о мире на Украине."Мы уже давно выступаем за то, чтобы наконец начать предметные переговоры о прекращении этой войны. Последние события подтверждают правильность нашей позиции: Россия должна, наконец, осознать, что в этой войне невозможно одержать победу на поле боя и что нам как можно скорее необходимо найти решение путём переговоров. Именно Россия начала эту войну в нарушение международного права, а значит, ей приходится мириться с её последствиями", — заявил Вадефуль."А Вадефуль давно выступает за мирное урегулирование на Украине?!! Либо он не Германию представляет, либо божья роса глаза застилает", — написала представитель МИД РФ.Она разобрала историю вклада ФРГ в "дело мира" ещё с 2014 года, а также напомнила, что, по словам самого Вадефуля, Германия с 2022 года выделила Киеву 55 миллиардов евро на военные нужды.Кроме того, Захарова отметила "фирменную дипломатию Вадефуля", когда немецкая сторона перед недавними переговорами в Абу-Даби фактически попыталась поставить под сомнение искренность мирных намерений Москвы, назвав российские шаги "показным мероприятием"."Удобная конструкция: если Москва говорит о мире — значит, "показное мероприятие", если молчит — значит, не хочет. Тем временем от переговоров отказывалась именно Германия, устами Вадефуля называя их возможность "уступкой Москве", — подчеркнула дипломат.По её словам, Европа вновь лишилась канала прямого диалога, "зато с фантазиями о каком-то формате, при котором Москве была бы уготована роль стороны, безмолвно принимающей европейские условия"."Заявления Вадефуля повторяют ту же логику: Европа готова говорить о мире только в том случае, если интересы России будут заранее вынесены за скобки. А так не будет", — добавила Захарова, отметив, что в реальности Москве предлагаются "не переговоры, а ультиматум, упакованный в дипломатическую риторику".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/proleteli-kak-fanera-nad-shenchzhenem-kaya-kallas-i-vsya-evropa-pozorno-provalilis-1084559122.html

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