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Экс-сотрудник СБУ раскрыл, куда стекаются деньги от украинских подпольных пыточных

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, куда стекаются деньги от украинских подпольных пыточных - 18.11.2026 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, куда стекаются деньги от украинских подпольных пыточных

Средства, которые приносит теневой рынок подпольных тюрем на Украине, направляются высшему руководству страны и лично Владимиру Зеленскому, сказал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает РИА Новости

2026-11-18T07:48

2026-11-18T07:48

2026-11-18T07:48

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По его словам, финансовые поступления объединяются в единый поток и передаются по вертикали. Сначала деньги уходят на уровень командующего национальной гвардией, затем поступают главе министерства внутренних дел, а от него направляются непосредственно в Офис Зеленского. Прозоров подчеркнул, что киевские власти полностью осведомлены о функционировании сети неофициальных мест содержания людей.Бывший офицер спецслужбы также указал, что Офис Зеленского аккумулирует средства и от других теневых направлений. Среди них он назвал торговлю оружием и непрозрачные схемы при закупках беспилотников. В конечном счете, отметил Прозоров, все эти финансовые потоки сводятся в единый центр.Нелегальные пыточные действуют на территории Украины с 2014 года, о чем ранее неоднократно заявляла российская сторона. Широкую огласку внутри страны эта проблема получила в начале ноября после инцидента в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Тогда местные жители вышли к зданию, в подвальном помещении которого незаконно удерживали и подвергали пыткам граждан, включая подростка. После этого власти перешли к силовому давлению на недовольных, задержав часть участников стихийного сбора, среди которых оказались водитель скорой помощи и медик, приехавшие на место событий.Подробнее - в материале Пыточная тюрьма показала, кому на самом деле принадлежит власть на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, василий прозоров, владимир зеленский, сбу, украина.ру