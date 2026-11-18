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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 18.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 18 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-18T03:01

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 17 ноября и в ночь на 18 ноября объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Херсонской, Брянской, Калужской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Курской области.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 17 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:18 мск), Краснодара (21:33 мск), Геленджика (21:44 мск).В настоящее время ограничения на приём и выпуск рейсов в этих аэропортах сняты.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 1492.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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