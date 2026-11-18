https://ukraina.ru/20261118/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-1084566946.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России - 18.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 18 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-18T03:01
2026-11-18T03:01
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 17 ноября и в ночь на 18 ноября объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Херсонской, Брянской, Калужской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Курской области.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 17 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:18 мск), Краснодара (21:33 мск), Геленджика (21:44 мск).В настоящее время ограничения на приём и выпуск рейсов в этих аэропортах сняты.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 1492.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
https://ukraina.ru/20261117/ataka-na-krymskiy-most-produktovyy-krizis-i-nds-dlya-malogo-biznesa-itogi-17-noyabrya-1084562556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, россия, краснодарский край, ростовская область, запорожская область, херсонская область, белгородская область, курская область, лнр, днр, крым, брянская область, калужская область, севастополь, краснодар, геленджик, аэропорт, аэропорты, росавиация, пво, сво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, угроза, опасность, воздушная тревога, ракеты, ракетный удар, бомбардировка
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 18 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 17 ноября и в ночь на 18 ноября объявлялась в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Херсонской, Брянской, Калужской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Курской области.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 17 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:18 мск), Краснодара (21:33 мск), Геленджика (21:44 мск).
В настоящее время ограничения на приём и выпуск рейсов в этих аэропортах сняты.
Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений