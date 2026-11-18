https://ukraina.ru/20261118/dmitriy-tabachnik-dlya-liderov-evropy-finansovaya-pomosch-ukraine-stala-gigantskoy-skhemoy-po-otmyvaniyu-1084560950.html

Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег

Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег - 18.11.2026 Украина.ру

Дмитрий Табачник: Для лидеров Европы финансовая помощь Украине стала гигантской схемой по отмыванию денег

Не секрет, что от 50 до 60% финансовой помощи Украине разворовывается. Сначала значительная часть этих денег течет в руки киевского режима, а потом возвращается к правящей клике европейских стран и руководству Евросоюза. Это гигантская схема по отмыванию миллиардов евро.

2026-11-18T07:00

2026-11-18T07:00

2026-11-18T07:00

интервью

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

фридрих мерц

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/06/18/1055809395_89:18:846:444_1920x0_80_0_0_987922896bdf7cf36bf702dde59f5a11.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы, бывший министр образования и науки и экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрий Табачник.— Дмитрий Владимирович, чего хотел добиться Киев, нанеся удары беспилотниками по Крымскому мосту?— В первую очередь киевский режим, поскольку управляют им не политики, а плутократы и мошенники, склонные к телевизионным дешевым эффектам, хочет накануне встречи лидеров трех наиболее сильных государств мира — США, России и Китая — продемонстрировать какие-то значимые успехи, чтобы осложнить проведение следующего раунда переговоров.Вместе с тем эти удары грозят полуострову осложнением логистики. Но хочу напомнить, что с 2014 по 2019 год Республика Крым, не имея сухопутного соединения с Россией, успешно преодолевала все трудности, опираясь на паромную переправу. Думаю, что усилиями как центральных, так и региональных властей мост, как и в 2022 году, будет восстановлен в краткие сроки. Кроме того, будет усилена защита логистики по трассе, идущей по новым территориям России.— На фоне кажущегося оживления переговорного трека вокруг украинского конфликта на Украине активно проводится антикоррупционная операция "Карфаген", направленная против окружения Зеленского. Чем это расследование грозит лидеру киевского режима?— Эта грызня внутри правящей клики оказывает влияние на внутреннюю ситуацию в стране. Но она вторична. Население Украины исчезает. Сейчас оно составляет менее 20 миллионов человек. Причем в 2026 году впервые количество родившихся меньше, чем умерших. Это данные официальной украинской статистики. В реальности все еще хуже. Давайте сравним цифры.В 2025 году на Украине было порядка 168 тысяч новорожденных. В этом году, судя по данным первого полугодия, будет порядка 120 тысяч. Начиная с 2023 года, это самая низкая рождаемость за последние 200 лет. Это демографическая катастрофа. Украинский народ просто исчезает.Борьба между различными плутократическими группировками просто показывает ожесточенность этой битвы за распределение коррупционных потоков. Кормовая база уменьшается, и озверевшие от безнаказанности хищники сильнее грызутся.Конечно, операция "Карфаген" наносит удар по окружению Зеленского и показывает попытку западных кураторов взять под более жесткий контроль ситуацию на Украине. Но важно понимать, что боевые действия не могут завершиться, пока не будет сменена власть Зеленского. Этот режим будет воевать до последнего. Его существование возможно только в условиях боевых действий, потому что это позволяет подавлять любое инакомыслие. Повторюсь, Зеленский — это война и уничтожение украинского населения.— Удалось ли Зеленскому, учитывая итоги выборов в Конгресс США, "пересидеть" Трампа?— Трамп — это очень сложный персонаж. Он провеселился два первых года своей президентской каденции. Постоянно говорил о Нобелевской премии и прекращении несуществующих войн, занимал противоречивую позицию по многим вопросам. Это привело к разочарованию его электората и проигранным выборам в Конгресс.Удалось ли Зеленскому пересидеть Трампа полностью? Трудно сказать. Но сейчас у Белого дома гораздо меньше возможностей оказывать влияние на киевский режим.— Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что европейцы вернутся за стол переговоров по Украине, но при этом продолжа оказывать давление на Россию. Стоит ли вообще иметь дело с европейцами?— Конечно, у нас нет ни малейшего повода доверять европейцам. Посмотрите, кто представляет наиболее важные европейские страны. Это же выкормыши банкирского гнезда Ротшильда и мировых глобалистов. Откуда пришли Мерц и Макрон? Из финансовых транснациональных структур. У них нет ни малейшего опыта работы в развитии промышленного потенциала. И они не национальные политики. Это искусственно сконструированные фигуры, которыми манипулируют международные кланы.Повторюсь, что определяет позицию европейских элит? С одной стороны, обезумевшие от русофобии и от желания нажиться на войне представители брюссельской бюрократии. Их никто не избирал. Никто не давал им полномочий на управление этим наиболее экономически развитым континентом с населением в 500 миллионов человек. С другой стороны, это выходцы из структур глобалистов.Впрочем, такая ожесточенность европейских элит связана с тем, что у них заканчивается срок правления. Приближаются выборы в Германии, где коалиция Мерца, скорее всего, потерпит сокрушительное поражение. Во Франции не имеет права баллотироваться Макрон, и весь его режим будет сметен на президентских выборах. Именно поэтому они так торопятся сделать военное столкновение с Россией неотвратимым.Что-то у них получается. Значительная часть промышленных и финансовых элит Европы понимает, что война — это прибыльный бизнес. Да и европейская бюрократия зарабатывает огромные теневые деньги на финансировании режима Зеленского. И эти невероятные деньги доводят их до безумия. Они понимают, что через короткое время могут утратить политическую власть и возможность незаконно обогащаться.Не секрет, что от 50 до 60% финансовой помощи Украине разворовывается. Сначала значительная часть этих денег течет в руки киевского режима, а потом возвращается к правящей клике европейских стран и руководству Евросоюза. Это гигантская схема по отмыванию миллиардов евро. Вот они и занимаются разжиганием русофобии и военными приготовлениями к столкновению с Россией.— На фоне проблем с бюджетом и отказа мелких европейских стран финансировать Украину Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине еще 45 млрд евро.— А тут прямая закономерность: "Выделим каждый следующий миллиард. От него получим 50% отката. Разделим с киевским режимом. Будем готовить следующий транш". Вот такая простая логика у европейских марионеток. Кроме того, они понимают, что последующие выборы в любой из стран Европы будут вести к отторжению политической верхушки, которая просто разоряет свое население, высасывая из него все финансовые и социальные соки. У местных руководителей просто земля горит под ногами. Вот они и торопятся набить карманы.— В Киеве тем временем поговаривают о фактическом разделе города на две части (собственно Киев и Левый берег) из-за того, что после воздушных налетов движение по столичным мостам парализовано. Как коллапс в столице повлияет на устойчивость правящего режима?— Это в первую очередь угрожает не власти Зеленского, а населению Украины. Начнется усиление и ожесточение террора, когда силовые структуры, также замаранные в преступлениях, будут еще более беспощадно подавлять любые признаки недовольства. Будет еще больше грабежа, насильственной мобилизации и похищений. Страна будет покрыта сетью пыточных. Уменьшение кормовой базы и ухудшение экономической ситуации ведет именно к этому.Я бы хотел вернуться к теме демографии. Вы только вдумайтесь. В 2026 году официальная смертность на Украине без фронтовых потерь в четыре раза превышает рождаемость. Еще год назад это соотношение тоже было катастрофическим, но составляло один к трем. А теперь в тех же Черниговской, Сумской и Харьковской областях на одного новорожденного приходится шесть умерших. На этом фоне уничтожение режимом Зеленского собственного населения будет только нарастать.— Число тайных тюрем, существование которых был вынужден признать даже глава офиса Зеленского Буданов*, будет только расти?— Безусловно. Кстати, уже понятно, что никакие огромные финансовые вливания со стороны Евросоюза не изменят ситуацию на поле боя. Но они будут вести к росту социального недовольства в Европе, а следовательно, к более жестким формам политической борьбы. Обидно, что администрация Трампа так бездарно истратила два наиболее плодотворных года, которые действительно могли помочь ей.*Признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20261117/obmen-shekeley-kapitulyantskaya-gruppa-rasstrelyat-na-ukraine-chto-to-zapodozrili-1084527238.html

https://ukraina.ru/20261117/vstupit-v-nato-v-obmen-na-donbass-zachem-zelenskiy-vzbudorazhil-ukraintsev-1084539960.html

https://ukraina.ru/20261117/proleteli-kak-fanera-nad-shenchzhenem-kaya-kallas-i-vsya-evropa-pozorno-provalilis-1084559122.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, ес