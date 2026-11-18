https://ukraina.ru/20261118/alaudinov-raskryl-tsel-otpravki-spetsialistov-nato-k-linii-fronta-na-ukraine-1084568693.html
Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине
Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине - 18.11.2026 Украина.ру
Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине
Государства Североатлантического альянса направляют своих экспертов в прифронтовую зону на Украине для тестирования новейших беспилотников в реальных боевых условиях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает 18 ноября РИА Новости
2026-11-18T07:23
2026-11-18T07:23
2026-11-18T07:24
новости
украина
россия
апти алаудинов
"ахмат"
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/04/06/1077562950_0:0:1338:752_1920x0_80_0_0_96fb1f9b2dbd7250f6bcf99641edaee1.jpg
По его словам, украинские формирования сейчас массово используют против российских подразделений высокотехнологичные беспилотные аппараты. Алаудинов полагает, что сборка этих устройств ведется во всех странах альянса и за его пределами, а линия боевого соприкосновения служит для них испытательным полигоном.Он обратил внимание на техническое оснащение таких аппаратов. Они функционируют на базе искусственного интеллекта и применяют диапазоны частот, которые прежде не встречались в зоне боевых действий.Алаудинов подчеркнул, что российские силы ведут активную работу по нейтрализации и подавлению этих беспилотников. Еще о дронах - в материале "Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/04/06/1077562950_62:0:1262:900_1920x0_80_0_0_054af978b130c0977ec1876f4bf9977e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, апти алаудинов, "ахмат", нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Апти Алаудинов, "Ахмат", НАТО, Украина.ру
Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине
07:23 18.11.2026 (обновлено: 07:24 18.11.2026)
Государства Североатлантического альянса направляют своих экспертов в прифронтовую зону на Украине для тестирования новейших беспилотников в реальных боевых условиях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает 18 ноября РИА Новости
По его словам, украинские формирования сейчас массово используют против российских подразделений высокотехнологичные беспилотные аппараты.
Алаудинов полагает, что сборка этих устройств ведется во всех странах альянса и за его пределами, а линия боевого соприкосновения служит для них испытательным полигоном.
Он обратил внимание на техническое оснащение таких аппаратов. Они функционируют на базе искусственного интеллекта и применяют диапазоны частот, которые прежде не встречались в зоне боевых действий.
Алаудинов подчеркнул, что российские силы ведут активную работу по нейтрализации и подавлению этих беспилотников.