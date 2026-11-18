https://ukraina.ru/20261118/alaudinov-raskryl-tsel-otpravki-spetsialistov-nato-k-linii-fronta-na-ukraine-1084568693.html

Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине

Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине - 18.11.2026 Украина.ру

Алаудинов раскрыл цель отправки специалистов НАТО к линии фронта на Украине

Государства Североатлантического альянса направляют своих экспертов в прифронтовую зону на Украине для тестирования новейших беспилотников в реальных боевых условиях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает 18 ноября РИА Новости

2026-11-18T07:23

2026-11-18T07:23

2026-11-18T07:24

новости

украина

россия

апти алаудинов

"ахмат"

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/04/06/1077562950_0:0:1338:752_1920x0_80_0_0_96fb1f9b2dbd7250f6bcf99641edaee1.jpg

По его словам, украинские формирования сейчас массово используют против российских подразделений высокотехнологичные беспилотные аппараты. Алаудинов полагает, что сборка этих устройств ведется во всех странах альянса и за его пределами, а линия боевого соприкосновения служит для них испытательным полигоном.Он обратил внимание на техническое оснащение таких аппаратов. Они функционируют на базе искусственного интеллекта и применяют диапазоны частот, которые прежде не встречались в зоне боевых действий.Алаудинов подчеркнул, что российские силы ведут активную работу по нейтрализации и подавлению этих беспилотников. Еще о дронах - в материале "Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, апти алаудинов, "ахмат", нато, украина.ру