https://ukraina.ru/20231220/1052269280.html

От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а как

От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а как - 20.12.2023 Украина.ру

От "я не лох" до "я не тряпка". Итоговая пресс-конференция Зеленского — не о чем, а как

Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Главное, на что обратили внимание эксперты и журналисты, — не на то, что говорил президент, а как. Многие отметили неадекватность и оторванность от реальности Зеленского. На пресс-конференцию не аккредитовали оппозиционных журналистов, а значит, не было задано неудобных, но важных вопросов

2023-12-20T13:57

2023-12-20T13:57

2023-12-20T14:53

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Давно отмечено, что Зеленский болезненно воспринимает критику, хотя это и пытаются заретушировать. Но вчера это было уже не скрыть. Зеленский как символ Украины теряет поддержку внутри страны. Об этом говорит и снижающийся рейтинг, и подрастающая политическая конкуренция, которая уже не стесняется провозглашать, что президент ведет страну в пропасть. Да и сама речь президента — рваная, неуверенная, наполненная старыми, опровергнутыми реальностью нарративами.Политик Олег ЦаревВчера вечером Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Не знаю, решил ли Зеленский ее провести после прямой линии Владимира Путина, анонсы появились лишь накануне, но в любом случае вышло слабо. И нереалистично. Скажу честно, всю пресс-конференцию не смотрел — неинтересно. Но ряд моментов войдет в историю. Мемов. «У России нет ни одного результата за 2023 год на поле боя». Про результаты Украины, как я понял, умолчал. «Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского», — классика в стиле «Квартала 95».«Америка нас не предаст» напоминает «он не такой, он от меня не уйдет».Его «человек из Москвы» вместо фамилии Путина из той же серии. Замечали, что когда женщину сильно обижают, она перестает упоминать имя обидчика, заменяя на какое-то слово? «Не могу распустить Верховную раду, так как не могу провести выборы во время войны. Я живу по закону». Джунглей? «Украина в 2024 году может произвести 1 млн дронов». Может, но не хочет? А если серьезно, то Зеленский ожидаемо перевел стрелки жесткой мобилизации на Залужного, заявив, что «военные предложили мобилизовать дополнительно еще 450–500 тысяч человек». И открестился от инициативы о мобилизации женщин, я об этом писал. Правильно отметил, что если политика Трампа будет очень экономной, это сильно повлияет на ход войны на Украине. Умолчал, что с экономией на Украине США справляются и без Трампа.Честно сказал, что Украину не приглашают в НАТО, «все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное». И так оно и есть. Подводя итог, скажу, что ничего нового не ожидалось и не случилось. Зеленский держал свою линию. Было бы странно ждать от него ельцинского «я устал, я ухожу». Для этого смелость нужна.Политтехнолог Карл ВолохС 19 года я пишу о том, что Зеленский не наделен практически ни одним качеством, необходимым для лидера государства. И только сегодня понял, насколько некорректной была эта формулировка. Ибо главная проблема не те качества, которых ему не хватает, а те, которыми он наделен (и они доминируют). Тупой, необразованный, слабодушный, ревнивый, завистливый, мстительный и закомплексованный. Еще примитивный настолько, что не способен это скрыть. Любой одной-двух из этих черт было бы достаточно, чтобы на километр не подпускать его к рулю государства. А весь букет — это просто невероятная катастрофа для страны.Политолог Олег ПастернакПосле пресс-конференции Зеленского нет особых разочарований, да и вдохновений особо нет. Заставило кое-что задуматься. Президент уставший и сконцентрированный на своем внешнем влиянии и содержании ядерной электоральной власти. Отстройка темы мобилизации, плановый антикризис по мобилизации женщин, суверенный гопак на польском треке, охлаждение натовской иллюзии. В стране побеждает логика скрипучего предвыборного кливажа. Выборам в 2024 году быть. Однако есть и интересная деталь. У президента, кажется, есть уверенное понимание плана военных действий на следующий год. То, о чем внимательный украинец мог бы прочесть в беспощадной статье в издании Welt. Советую отнестись к его мыслям внимательно. Кристаллизуется четкое понимание, что летнее контрнаступление 2023 г. могло быть только информационным оружием, ведь все помнят медийную лихорадку вокруг него.Общественный деятель Татьяна ПопДва вопроса, которые мне уже давно многие задают в личку в соцсетях: правда ли, что на Украине дойдет до мобилизации женщин, и есть ли вероятность выдачи сбежавших мужиков из ЕС? Что же, попробую ответить, как я это вижу. Вопросы явно связаны, один вытекает из другого, а оба — из «удачного» контрнаступа ВСУ, организованного «военным гением» пары Зеленский — Залужный. И неслучайно вчерашняя пресс-конференция Зели по большому счету свелась к перекладыванию ответственности за провал и за новую варварскую мобилизацию с политиков на военных. Да, он обещает, что женщин призывать не будет и новый пакет на полмиллиона «добровольцев» пока не согласовывает. Но сама дискуссия говорит о реальном положении дел в украинской армии больше, чем сводки с полей. Уже не надо быть военным аналитиком, чтобы понимать: человеческие ресурсы Украины внутри страны будут ловить и добивать любыми, самыми бесчеловечными методами, как бы ни обещали обратного. А так как во главе процесса стоят, повторюсь, «гении» — то есть очевидно хреновые организаторы, слабо понимающие последствия своих действий, то попадание в армию украинских женщин становится достаточно реальным. На улицах их хватать военкомы не будут, и тотальной мобилизации для них, вероятно, не введут — слишком уж страшная картинка получится. Но вполне могут придумать какую-то завлекалочку, чтобы заманить на безопасные должности и работы. А уж потом, когда гражданочка станет полноправной военнослужащей, кто же ей даст право отказаться съездить в условную Авдеевку?! И второй фактор: как раз в то время, когда Зеленский обещал не трогать женщин, бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес сделал примечательное заявление: «Украина должна призывать всех женщин в армию, всех, кто сбежал из страны, следует вернуть и мобилизовать. Если Германия могла сделать это в 1944 году, Украина тоже может это сделать». Сравнение с нацистской Германией перед ее окончательным разгромом хорошо само по себе. Ну и настрой как минимум части американских «ястребов» вполне очевиден: до последнего украинца, украинки, и, если успеют, еще «зелеюгенд» для подростков создадут. Что же касается счастливчиков, сбежавших в Европу, то тут, думаю, единого решения ЕС не будет, чтобы не подрывать «политическое объединение вокруг Киева». Все же, если одной рукой продолжать попытки согласовать выделение денег Украине, а другой выгонять взашей украинцев — у своих избирателей может когнитивный диссонанс случиться. А вот тихое давление на беженцев: снижение или вообще отмена пособий, отказ в бесплатном жилье, требования найти работу и т. д. — уже давно заметны во многих странах. Так что на национальном уровне отдельные правительства вполне могут негласно договориться с Зеленским, как бы наладить ему «кешбэк» украинских граждан. Как говорится, выдачи только с Дона нет, в остальных местах я бы за такую безопасность не ручалась.Украинский журналист Марина Данилюк-ЯрмолаеваНесколько мнений по мотивам пресс-конференции президента. Разговор Зеленского явно готовился ради месседжей на западную аудиторию. Поэтому максимум внимания было именно к иностранным СМИ, наши были теми девушками из бэк-вокала, которые подтанцовывают в юбках и периодически поют в микрофон: «у-у-у, а-а-а!»Задумка неплохая, учитывая, чтобы напомнить конгрессу о необходимости помощи, пока местные избранники не поехали кататься на лыжах в Аспен под «олл ай вонт фор кристмас с ю»... Наши журналисты были слабы. Несколько предварительно согласованных вопросов, на которые президент ответил четко и с цифрами. Готовился. Инна Ведерникова — автор «Зеркала недели», отличная журналистка. Но от волнения несколько запуталась в формулировке, поэтому это дало повод Зеленскому выкрутиться и даже немного быть тщеславным, даже обвинить ее в непрофессионализме. А именно: «важно быть начитанным человеком, но надо быть умным…» Это очень некрасиво. Относительно пассажа его, что «его никто не предупреждал о законе 5655», здесь президент наврал. Ибо 15 июня Европарламент принял резолюцию под названием «Устойчивое восстановление и интеграция Украины в евроатлантическое сообщество», где предостерег о подписании президентом градостроительной «реформы» (проект 5655). К слову, президент не в курсе, что комитет Ионушаса и Радиной — это два разных комитета. Это удивляет, потому что оба из президентской партии «Слуга народа». И как бы трудятся уже пятый год! Очень забавна была попытка турецкого журналиста уравнять войну на Украине с фрипалестайнерами. Это полностью укладывается в новую политику Эрдогана. В общем, Зеленский выкрутился по неудобному вопросу. Команду менять он не будет. Это значит, что Татаров, Ермак и Шурма будут долго торговать фейсами и не только. В общем, пресс-конференция была очень скучная, неинтересная, пластиковая. Кстати, зацените, что шуток и смешков как на прошлых уже не было. «Я не тряпка» — новый мемчик. Относительно конфликта с Залужным. «Селфи еще успеем сделать».Политик и журналист Дмитрий ВасилецПомимо того, что общение журналистов с Зеленским можно охарактеризовать одной фразой: «заграница нам поможет», есть еще очень важный факт. Выступление Зеленского согласно аналитике посмотрело примерно в ЧЕТЫРЕ раза меньше украинцев, нежели общение Путина с журналистами! И это не случайно, ведь от Зеленского на Украине особо ничего не зависит, все решает ЕС и США, а вот каждое слово Путина напрямую влияет на будущее Украины и украинского народа, отсюда и повышенный здоровый интерес. Также забавно, что Зеленский выступал не на фоне украинского флага, а на фоне флага ЕС, хотя команды получает из США. Невозможно представить, чтоб Путин выступал на фоне, например, флага Бразилии, или Китая. Ну а в недо-Рейхе это уже норма)))Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил КарягинВ положении оправдывающегося. Общее настроение пресс-конференции В. Зеленского — удручающее. По большинству вопросов президент Украины занимал оборонительную позицию и оправдывался. Контрнаступление провалилось, но изменилась ситуация в Черном море. США и ЕС не согласовывают пакеты помощи на 100+ млрд, но есть несколько двусторонних соглашений на общую сумму в несколько млрд. Конфликта с Залужным никакого нет, но отсутствие результата усложняет ситуацию. В будущем все будет хорошо, но планов на 2024 год не объявят. В НАТО не зовут, но «мяч на стороне Украины». Список можно продолжать. Самой же болезненной темой всей пресс-конференции стал вопрос расширения мобилизации на Украине. Очевидно, что политическое и военное руководство стремятся переложить ответственность за принятие крайне непопулярного решения друг на друга. Зеленский заявил, что предложения о расширении мобилизации исходит от военных, из Генштаба. При этом за несколько часов до пресс-конференции Залужный заявил, что усиливать мобилизацию не нужно: «Ее нужно не усиливать, а вернуть в те рамки, как это работало раньше», — заявил он. Еще одна тема для роста напряжения в отношениях Зеленского и Залужного. Будем наблюдать.Политолог Сергей Гайдай Нет смысла обсуждать вопросы и ответы. Это нервный поток сознания, не очень удачно упакованный в слова, почти не связанный с реалиями. Очень мало актуальных неудобных вопросов. Ни одного конкретного ответа. Болезненное неприятие даже едва заметного намека на критику. Мы заложники человека, который убежден, что мы все не знаем, куда держать путь и двигаемся не в том направлении, а он один и его пять «эффективных» менеджеров направляются туда, куда надо. В пропасть.

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