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Киев снова не предупредили: Зеленский переложил ответственность за ночные прилеты на США

Киев снова не предупредили: Зеленский переложил ответственность за ночные прилеты на США - 19.10.2026 Украина.ру

Киев снова не предупредили: Зеленский переложил ответственность за ночные прилеты на США

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале в очередной раз обвинил западных партнеров в том, что украинская сторона осталась без упреждающих разведданных перед массированным ракетным ударом

2026-10-19T12:33

2026-10-19T12:33

2026-10-19T12:35

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По его словам, ночью по энергетическим и инфраструктурным объектам в Киеве и области прилетело 16 баллистических ракет, перехватить которые украинским системам ПВО не удалось. Согласно сводкам Воздушных сил ВСУ, из всех выпущенных ракет сбить получилось лишь четыре крылатые, при этом радары зафиксировали точечные прилеты в 25 различных локациях и падение обломков еще в восьми. Представитель командования Юрий Игнат подтвердил, что во время первой вечерней волны атаки никакой информации от США не поступало вовсе и украинским военным пришлось засекать цели самостоятельно.Как отметил Игнат, во время повторного удара около трех часов ночи американцы все же прислали предупреждение, однако оно пришло слишком поздно, из-за чего в ряде столичных районов сирены воздушной тревоги сработали уже после прогремевших взрывов. Сейчас украинские специалисты выясняют причины, почему именно информация не поступила. При этом госсекретарь США Марко Рубио в понедельник заявил, что Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление Киеву разведывательной информации, что ранее подтверждал и Дональд Трамп, хотя издание Politico писало о возможности такого шага со стороны Вашингтона, а отсутствие предупреждения американская сторона объяснила неблагоприятными погодными условиями.Подробнее - в материале Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликт на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, вашингтон, владимир зеленский, юрий игнат, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру