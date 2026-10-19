Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии - 19.10.2026 Украина.ру
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Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии
Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии - 19.10.2026 Украина.ру
Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии
Приехавший в Эстонию украинец осквернил государственный символ прибалтийской республики, однако легко отделался условным наказанием, передает эстонская телерадиокомпания ERR
2026-10-19T13:30
2026-10-19T13:31
новости
эстония
украина
уголовное дело
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Инцидент произошел на прошлой неделе в актовом зале Нарвской школы для взрослых, где 20-летний украинский учащийся демонстративно снял со стойки эстонский флаг и вытер об него обувь. Несмотря на вызывающий характер проступка и оперативное задержание полицией на месте преступления, уголовное дело завершилось максимально мягким исходом.Вируский уездный суд назначил иностранцу символические два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Суд также назначил ему выплату процессуальных издержек в размере 709 евро, но предоставил для этого комфортную рассрочку на год. Из-за случившегося директору школы придется провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания. Подробнее об украинцах за рубежом - в материале Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель на сайте Украина.ру.
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новости, эстония, украина, уголовное дело
Новости, Эстония, Украина, уголовное дело

Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии

13:30 19.10.2026 (обновлено: 13:31 19.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Приехавший в Эстонию украинец осквернил государственный символ прибалтийской республики, однако легко отделался условным наказанием, передает эстонская телерадиокомпания ERR
Инцидент произошел на прошлой неделе в актовом зале Нарвской школы для взрослых, где 20-летний украинский учащийся демонстративно снял со стойки эстонский флаг и вытер об него обувь.
Несмотря на вызывающий характер проступка и оперативное задержание полицией на месте преступления, уголовное дело завершилось максимально мягким исходом.
Вируский уездный суд назначил иностранцу символические два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Суд также назначил ему выплату процессуальных издержек в размере 709 евро, но предоставил для этого комфортную рассрочку на год.
Из-за случившегося директору школы придется провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания.
Подробнее об украинцах за рубежом - в материале Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель на сайте Украина.ру.
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