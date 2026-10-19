Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии
13:30 19.10.2026 (обновлено: 13:31 19.10.2026)
Приехавший в Эстонию украинец осквернил государственный символ прибалтийской республики, однако легко отделался условным наказанием, передает эстонская телерадиокомпания ERR
Инцидент произошел на прошлой неделе в актовом зале Нарвской школы для взрослых, где 20-летний украинский учащийся демонстративно снял со стойки эстонский флаг и вытер об него обувь.
Несмотря на вызывающий характер проступка и оперативное задержание полицией на месте преступления, уголовное дело завершилось максимально мягким исходом.
Вируский уездный суд назначил иностранцу символические два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Суд также назначил ему выплату процессуальных издержек в размере 709 евро, но предоставил для этого комфортную рассрочку на год.
Из-за случившегося директору школы придется провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания.
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