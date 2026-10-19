https://ukraina.ru/20261019/ukrainets-legko-otdelalsya-za-nadrugatelstvo-nad-simvolom-estonii-1083917935.html

Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии

Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии - 19.10.2026 Украина.ру

Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии

Приехавший в Эстонию украинец осквернил государственный символ прибалтийской республики, однако легко отделался условным наказанием, передает эстонская телерадиокомпания ERR

2026-10-19T13:30

2026-10-19T13:30

2026-10-19T13:31

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Инцидент произошел на прошлой неделе в актовом зале Нарвской школы для взрослых, где 20-летний украинский учащийся демонстративно снял со стойки эстонский флаг и вытер об него обувь. Несмотря на вызывающий характер проступка и оперативное задержание полицией на месте преступления, уголовное дело завершилось максимально мягким исходом.Вируский уездный суд назначил иностранцу символические два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Суд также назначил ему выплату процессуальных издержек в размере 709 евро, но предоставил для этого комфортную рассрочку на год. Из-за случившегося директору школы придется провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания. Подробнее об украинцах за рубежом - в материале Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель на сайте Украина.ру.

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новости, эстония, украина, уголовное дело