https://ukraina.ru/20261019/pochemu-pugachva-khamatova-i-meladze-do-sikh-por-ne-inoagenty-nazvany-glavnye-prichiny-1083920341.html

Почему Пугачёва, Хаматова и Меладзе до сих пор не иноагенты: названы главные причины

Почему Пугачёва, Хаматова и Меладзе до сих пор не иноагенты: названы главные причины - 19.10.2026 Украина.ру

Почему Пугачёва, Хаматова и Меладзе до сих пор не иноагенты: названы главные причины

Чёрный список Минюста пополняется практически каждую пятницу. Кого-то уже лишили контрактов и вычеркнули из эфиров. Так почему Чулпан Хаматова, Алла Пугачёва, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко и Валерий Меладзе формально остаются чисты перед законом

2026-10-19T15:11

2026-10-19T15:11

2026-10-19T15:11

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Хаматова: "руки не дошли"История побега Чулпан Хаматовой — одна из самых громких. Экс-прима "Современника" уехала в Ригу и дала не одно интервью западным медиа, где критиковала российскую сцену, которая сделала её знаменитой. Но актриса до сих пор не в реестре. Сама Хаматова отшучивается: у чиновников "руки не дошли". Депутат Госдумы Виталий Милонов считает иначе — по его мнению, у актрисы якобы остались влиятельные покровители."Конечно, она также, как и Алла Пугачева, использует все возможные личные контакты, чтобы этот вопрос не поднимался, но она заслуживает всех этих званий иноагентов. Хаматова потеряла какие-либо знаки уважения со стороны общества, она отказалась от них. Так что она не народная, не заслуженная артистка, вообще она не наша, она просто предательница, она предала страну, предала родину. Пускай с новыми хозяевами будет", — пояснил порталу NEWS.ru.Пугачёва: забвение хуже иноагентстваАлла Пугачёва устроила публичный демарш — сама просила внести её в реестр "из солидарности" с мужем Максимом Галкиным*, чьи выступления сейчас отменяют в Турции. Хлопала дверями, критиковала оставшихся в России. Но государство демонстративно проигнорировало этот "крик души". В Минюсте пояснили: законных оснований для включения в реестр нет.Политолог Дмитрий Журавлев видит в этом более циничный расчёт. Официальный статус стал бы для Пугачёвой бесплатным пиаром. В России её уже начали забывать, а новый скандал лишь искусственно подогрел бы интерес к "пожилой эмигрантке". Забвение оказалось более жестоким наказанием, сказал политолог в беседе с РИА "ФедералПресс".Ахеджакова и Филиппенко: возрастЛия Ахеджакова и Александр Филиппенко неоднократно выступали с жёсткой критикой. По мнению экспертов, здесь сыграло роль сострадание к возрасту. Ахеджаковой под девяносто, Филиппенко перешагнул 80-летний рубеж. Устраивать публичную порку дряхлеющим кумирам прошлых поколений, чья заграничная активность и так сошла на нет из-за здоровья, выглядит просто нецелесообразно.Валерий Меладзе мастерски балансирует на грани. Он оскандалился на корпоративе в Дубае, произнеся провокационный националистический лозунг. Но официального наказания так и не понёс.Руководитель проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин объясняет это финансовой дисциплиной артиста. У Меладзе попросту не нашли зарубежных денежных поступлений, которые требуются для признания иноагентом. Он не гастролирует с антироссийскими митингами по странам НАТО, держит дистанцию от западных фондов и тихо зарабатывает на частных вечеринках. Прямых улик нет.*признан иноагентом

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новости, россия, турция, рига, алла пугачева, госдума, нато, константин меладзе, лия ахеджакова