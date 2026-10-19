https://ukraina.ru/20261019/koren-konflikta-rubio-obyasnil-pochemu-ukraina-ne-otdaet-donbass-1083915191.html

"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс

"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс - 19.10.2026 Украина.ру

"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс

Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл, в чём на самом деле кроется корень украинского конфликта. Об этом он заявил 19 октября в интервью Breitbart News

2026-10-19T12:05

2026-10-19T12:05

2026-10-19T12:05

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украина

донбасс

сша

марко рубио

владимир зеленский

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По словам Рубио, всё дело в линии обороны, которую Украина создала на Донбассе и категорически не хочет сдавать.И добавил: "Украина заявляет: "Мы не можем отдать оставшиеся 11 процентов Донбасса, потому что эта линия обороны — наш последний рубеж". В этом и кроется корень конфликта".Рубио также отметил, что процесс урегулирования идёт непросто, но Вашингтон по-прежнему готов и способен выступить посредником, если появится возможность завершить конфликт путём переговоров. Между тем Владимир Зеленский придумал, как подольше остаться у власти. Глава киевского режима сообщил, что планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта.

https://ukraina.ru/20261019/rubio-otverg-pretenzii-zelenskogo-i-prizval-ostanovit-konflikt-1083906746.html

украина

донбасс

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новости, украина, донбасс, сша, марко рубио, владимир зеленский