"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс - 19.10.2026 Украина.ру
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"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс
"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс - 19.10.2026 Украина.ру
"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс
Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл, в чём на самом деле кроется корень украинского конфликта. Об этом он заявил 19 октября в интервью Breitbart News
2026-10-19T12:05
2026-10-19T12:05
новости
украина
донбасс
сша
марко рубио
владимир зеленский
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По словам Рубио, всё дело в линии обороны, которую Украина создала на Донбассе и категорически не хочет сдавать.И добавил: "Украина заявляет: "Мы не можем отдать оставшиеся 11 процентов Донбасса, потому что эта линия обороны — наш последний рубеж". В этом и кроется корень конфликта".Рубио также отметил, что процесс урегулирования идёт непросто, но Вашингтон по-прежнему готов и способен выступить посредником, если появится возможность завершить конфликт путём переговоров. Между тем Владимир Зеленский придумал, как подольше остаться у власти. Глава киевского режима сообщил, что планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта.
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Новости, Украина, Донбасс, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский

"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс

12:05 19.10.2026
 
© AP / Allison RobbertМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP / Allison Robbert
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Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл, в чём на самом деле кроется корень украинского конфликта. Об этом он заявил 19 октября в интервью Breitbart News
По словам Рубио, всё дело в линии обороны, которую Украина создала на Донбассе и категорически не хочет сдавать.
"Украина контролирует примерно 11 процентов территории региона, её войска создали там линию обороны и утверждают, что если они её сдадут, то защищать Киев будет нечем, и оттуда откроется прямой путь на украинскую столицу", — заявил он.
И добавил: "Украина заявляет: "Мы не можем отдать оставшиеся 11 процентов Донбасса, потому что эта линия обороны — наш последний рубеж". В этом и кроется корень конфликта".
Рубио также отметил, что процесс урегулирования идёт непросто, но Вашингтон по-прежнему готов и способен выступить посредником, если появится возможность завершить конфликт путём переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
09:29
Рубио отверг претензии Зеленского и призвал остановить конфликтНаходящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио призвал Владимира Зеленского полностью сосредоточить свои усилия на прекращении боевых действий
Между тем Владимир Зеленский придумал, как подольше остаться у власти. Глава киевского режима сообщил, что планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта.
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