https://ukraina.ru/20261019/bronirovanie-urezhut-do-minimuma-premer-ukrainy-zabil-trevogu-iz-za-povalnykh-otsrochek-1083920048.html

Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек

Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек - 19.10.2026 Украина.ру

Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 19 октября анонсировал ужесточение правил бронирования от мобилизации

2026-10-19T14:55

2026-10-19T14:55

2026-10-19T14:55

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украина

сергей корецкий

мобилизация

мобилизация на украине

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Глава кабмина подчеркнул, что количество граждан с отсрочкой или бронью сейчас существенно превышает число тех, кто реально проходит службу. По словам Корецкого, ежемесячно бронируются десятки тысяч человек, и если динамику не остановить, то "скоро забронированы будут абсолютно все". Чтобы пресечь злоупотребления, правительство планирует пересмотреть критерии критически важных предприятий, сделав упор исключительно на их вклад в обороноспособность и жизнедеятельность государства. Премьер отдельно отметил, что компаний, производящих условные два дрона в год ради бронирования сотен сотрудников, реформа коснется в первую очередь, однако для энергетиков условия менять не станут.Подробнее по теме - в материале Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, мобилизация, мобилизация на украине