https://ukraina.ru/20261019/bronirovanie-urezhut-do-minimuma-premer-ukrainy-zabil-trevogu-iz-za-povalnykh-otsrochek-1083920048.html
Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек
Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек - 19.10.2026 Украина.ру
Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 19 октября анонсировал ужесточение правил бронирования от мобилизации
2026-10-19T14:55
2026-10-19T14:55
2026-10-19T14:55
новости
украина
сергей корецкий
мобилизация
мобилизация на украине
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Глава кабмина подчеркнул, что количество граждан с отсрочкой или бронью сейчас существенно превышает число тех, кто реально проходит службу. По словам Корецкого, ежемесячно бронируются десятки тысяч человек, и если динамику не остановить, то "скоро забронированы будут абсолютно все". Чтобы пресечь злоупотребления, правительство планирует пересмотреть критерии критически важных предприятий, сделав упор исключительно на их вклад в обороноспособность и жизнедеятельность государства. Премьер отдельно отметил, что компаний, производящих условные два дрона в год ради бронирования сотен сотрудников, реформа коснется в первую очередь, однако для энергетиков условия менять не станут.Подробнее по теме - в материале Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей корецкий, мобилизация, мобилизация на украине
Новости, Украина, Сергей Корецкий, мобилизация, мобилизация на Украине
Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 19 октября анонсировал ужесточение правил бронирования от мобилизации
Глава кабмина подчеркнул, что количество граждан с отсрочкой или бронью сейчас существенно превышает число тех, кто реально проходит службу.
По словам Корецкого, ежемесячно бронируются десятки тысяч человек, и если динамику не остановить, то "скоро забронированы будут абсолютно все".
Чтобы пресечь злоупотребления, правительство планирует пересмотреть критерии критически важных предприятий, сделав упор исключительно на их вклад в обороноспособность и жизнедеятельность государства.
Премьер отдельно отметил, что компаний, производящих условные два дрона в год ради бронирования сотен сотрудников, реформа коснется в первую очередь, однако для энергетиков условия менять не станут.