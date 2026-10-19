"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала - 19.10.2026 Украина.ру
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"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала
"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала - 19.10.2026 Украина.ру
"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала
В этом месяце страны НАТО приступают к обсуждению потребностей в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией. Об этом 19 октября пишет газета Politico со ссылкой на источники
2026-10-19T12:25
2026-10-19T12:25
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Как отмечается в материале, в этом месяце альянс начинает переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся союзникам "для защиты от российского нападения", а также о том, как они будут их финансировать. В ходе консультаций страны альянса планируют определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Предполагается, что каждое государство должно будет определить, какие военные силы и технику оно сможет предоставить в случае конфликта.По данным Politico, оборонное планирование НАТО включает несколько основных направлений. Первое предусматривает определение объёма военных сил и техники, которые готовы предоставить страны альянса. Кроме того, союзники, вероятно, обсудят способы оказания конвенциональной военной поддержки странам, обладающим ядерным оружием, таким как Великобритания и США. Второй аспект предполагает обсуждение возможного пересмотра Вашингтоном американского военного присутствия в Европе — такое развитие событий приведёт к борьбе европейских стран за замещение американских военных возможностей, а распределение расходов между союзниками может осложниться на фоне ограниченности национальных бюджетов. Третий шаг подразумевает привлечение большего внимания к южным и юго-восточным флангам альянса. В рамках четвёртого пункта страны НАТО намерены обсудить баланс между наращиванием возможностей беспилотников и дальнейшим развитием традиционной военной техники.Всё это происходит на фоне неоднократных заявлений Москвы о том, что Россия не угрожает Европе и не собирается нападать на страны альянса. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. По его словам, для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.О том, с чего начался этот день, — в обзоре "Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили? Хроника событий на утро 19 октября.
https://ukraina.ru/20261012/prikryvayas-gibridnymi-atakami-rossii-v-nato-prizvali-evropu-naraschivat-podderzhku-kieva-1083757428.html
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новости, россия, сша, европа, владимир путин, нато, politico
Новости, Россия, США, Европа, Владимир Путин, НАТО, Politico

"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала

12:25 19.10.2026
 
© AP / Vadim Ghirda / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP / Vadim Ghirda
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В этом месяце страны НАТО приступают к обсуждению потребностей в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией. Об этом 19 октября пишет газета Politico со ссылкой на источники
Как отмечается в материале, в этом месяце альянс начинает переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся союзникам "для защиты от российского нападения", а также о том, как они будут их финансировать.
В ходе консультаций страны альянса планируют определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Предполагается, что каждое государство должно будет определить, какие военные силы и технику оно сможет предоставить в случае конфликта.
По данным Politico, оборонное планирование НАТО включает несколько основных направлений. Первое предусматривает определение объёма военных сил и техники, которые готовы предоставить страны альянса.
Кроме того, союзники, вероятно, обсудят способы оказания конвенциональной военной поддержки странам, обладающим ядерным оружием, таким как Великобритания и США.
Второй аспект предполагает обсуждение возможного пересмотра Вашингтоном американского военного присутствия в Европе — такое развитие событий приведёт к борьбе европейских стран за замещение американских военных возможностей, а распределение расходов между союзниками может осложниться на фоне ограниченности национальных бюджетов.
Третий шаг подразумевает привлечение большего внимания к южным и юго-восточным флангам альянса. В рамках четвёртого пункта страны НАТО намерены обсудить баланс между наращиванием возможностей беспилотников и дальнейшим развитием традиционной военной техники.
Всё это происходит на фоне неоднократных заявлений Москвы о том, что Россия не угрожает Европе и не собирается нападать на страны альянса. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
По его словам, для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 13:57
Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку КиеваГлавнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины, в очередной раз сославшись на некие "гибридные атаки" со стороны России. Об этом 12 октября он заявил в интервью агентству Bloomberg.
О том, с чего начался этот день, — в обзоре "Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили? Хроника событий на утро 19 октября.
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