https://ukraina.ru/20261019/tselevye-pokazateli-boesposobnosti-na-2029-god-nato-gotovitsya-k-voyne-kotoruyu-sama-zhe-i-pridumala-1083916243.html

"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала

"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала - 19.10.2026 Украина.ру

"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала

В этом месяце страны НАТО приступают к обсуждению потребностей в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай возможного конфликта с Россией. Об этом 19 октября пишет газета Politico со ссылкой на источники

2026-10-19T12:25

2026-10-19T12:25

2026-10-19T12:25

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Как отмечается в материале, в этом месяце альянс начинает переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся союзникам "для защиты от российского нападения", а также о том, как они будут их финансировать. В ходе консультаций страны альянса планируют определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Предполагается, что каждое государство должно будет определить, какие военные силы и технику оно сможет предоставить в случае конфликта.По данным Politico, оборонное планирование НАТО включает несколько основных направлений. Первое предусматривает определение объёма военных сил и техники, которые готовы предоставить страны альянса. Кроме того, союзники, вероятно, обсудят способы оказания конвенциональной военной поддержки странам, обладающим ядерным оружием, таким как Великобритания и США. Второй аспект предполагает обсуждение возможного пересмотра Вашингтоном американского военного присутствия в Европе — такое развитие событий приведёт к борьбе европейских стран за замещение американских военных возможностей, а распределение расходов между союзниками может осложниться на фоне ограниченности национальных бюджетов. Третий шаг подразумевает привлечение большего внимания к южным и юго-восточным флангам альянса. В рамках четвёртого пункта страны НАТО намерены обсудить баланс между наращиванием возможностей беспилотников и дальнейшим развитием традиционной военной техники.Всё это происходит на фоне неоднократных заявлений Москвы о том, что Россия не угрожает Европе и не собирается нападать на страны альянса. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. По его словам, для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.О том, с чего начался этот день, — в обзоре "Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили? Хроника событий на утро 19 октября.

https://ukraina.ru/20261012/prikryvayas-gibridnymi-atakami-rossii-v-nato-prizvali-evropu-naraschivat-podderzhku-kieva-1083757428.html

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