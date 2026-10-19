https://ukraina.ru/20261019/pod-vidom-volontrov-kak-moshenniki-obmanyvali-tekh-kto-sobiralsya-na-svo--zaderzhany-13-chelovek-1083914154.html

"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек

"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек - 19.10.2026 Украина.ру

"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек

Сотрудники МВД, ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат участникам СВО. Задержаны 13 человек в четырёх регионах — Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Средний ущерб по каждому эпизоду — 900 тысяч рублей

2026-10-19T11:32

2026-10-19T11:32

2026-10-19T11:32

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мвд

минобороны

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Как работала схемаОфициальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах желающих заключить контракты с Минобороны. Потом под видом волонтёров или представителей ведомства втирались к ним в доверие.После этого сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. А затем заключали от их имени браки и различные сделки."Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единичные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и делили между собой", — рассказала Волк.Схема строилась на доверии. Люди, которые собирались заключить контракт с Минобороны, становились жертвами тех, кто выдавал себя за волонтёров или представителей ведомства. Их деньги уходили на счета, к которым у сообщников был доступ.Теперь 13 человек задержаны. Ведётся следствие.

ростовская область

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новости, ростовская область, донецкая народная республика, игорь волк, мвд, минобороны