"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек - 19.10.2026 Украина.ру
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"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек - 19.10.2026 Украина.ру
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
Сотрудники МВД, ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат участникам СВО. Задержаны 13 человек в четырёх регионах — Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Средний ущерб по каждому эпизоду — 900 тысяч рублей
2026-10-19T11:32
2026-10-19T11:32
новости
ростовская область
донецкая народная республика
игорь волк
мвд
минобороны
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Как работала схемаОфициальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах желающих заключить контракты с Минобороны. Потом под видом волонтёров или представителей ведомства втирались к ним в доверие.После этого сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. А затем заключали от их имени браки и различные сделки."Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единичные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и делили между собой", — рассказала Волк.Схема строилась на доверии. Люди, которые собирались заключить контракт с Минобороны, становились жертвами тех, кто выдавал себя за волонтёров или представителей ведомства. Их деньги уходили на счета, к которым у сообщников был доступ.Теперь 13 человек задержаны. Ведётся следствие.
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новости, ростовская область, донецкая народная республика, игорь волк, мвд, минобороны
Новости, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Волк, МВД, Минобороны

"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек

11:32 19.10.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Сотрудники МВД, ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат участникам СВО. Задержаны 13 человек в четырёх регионах — Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Средний ущерб по каждому эпизоду — 900 тысяч рублей

Как работала схема

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах желающих заключить контракты с Минобороны. Потом под видом волонтёров или представителей ведомства втирались к ним в доверие.
После этого сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. А затем заключали от их имени браки и различные сделки.
"Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единичные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и делили между собой", — рассказала Волк.
Схема строилась на доверии. Люди, которые собирались заключить контракт с Минобороны, становились жертвами тех, кто выдавал себя за волонтёров или представителей ведомства. Их деньги уходили на счета, к которым у сообщников был доступ.
Теперь 13 человек задержаны. Ведётся следствие.
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