https://ukraina.ru/20261019/pod-vidom-volontrov-kak-moshenniki-obmanyvali-tekh-kto-sobiralsya-na-svo--zaderzhany-13-chelovek-1083914154.html
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек - 19.10.2026 Украина.ру
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
Сотрудники МВД, ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат участникам СВО. Задержаны 13 человек в четырёх регионах — Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Средний ущерб по каждому эпизоду — 900 тысяч рублей
2026-10-19T11:32
2026-10-19T11:32
2026-10-19T11:32
новости
ростовская область
донецкая народная республика
игорь волк
мвд
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1e/1082002080_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_833732e411822d0dca7c67f942773209.jpg
Как работала схемаОфициальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах желающих заключить контракты с Минобороны. Потом под видом волонтёров или представителей ведомства втирались к ним в доверие.После этого сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. А затем заключали от их имени браки и различные сделки."Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единичные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и делили между собой", — рассказала Волк.Схема строилась на доверии. Люди, которые собирались заключить контракт с Минобороны, становились жертвами тех, кто выдавал себя за волонтёров или представителей ведомства. Их деньги уходили на счета, к которым у сообщников был доступ.Теперь 13 человек задержаны. Ведётся следствие.
ростовская область
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1e/1082002080_265:0:1198:700_1920x0_80_0_0_64c828dc4c706f54d01dcc6504751e9e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростовская область, донецкая народная республика, игорь волк, мвд, минобороны
Новости, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Волк, МВД, Минобороны
"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
Сотрудники МВД, ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат участникам СВО. Задержаны 13 человек в четырёх регионах — Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Средний ущерб по каждому эпизоду — 900 тысяч рублей
Как работала схема
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники находили в соцсетях и мессенджерах желающих заключить контракты с Минобороны. Потом под видом волонтёров или представителей ведомства втирались к ним в доверие.
После этого сообщники оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. А затем заключали от их имени браки и различные сделки.
"Кроме того, они получали доступ к банковским картам, на которые поступали единичные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги сообщники похищали и делили между собой", — рассказала Волк.
Схема строилась на доверии. Люди, которые собирались заключить контракт с Минобороны, становились жертвами тех, кто выдавал себя за волонтёров или представителей ведомства. Их деньги уходили на счета, к которым у сообщников был доступ.
Теперь 13 человек задержаны. Ведётся следствие.