"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября - 19.10.2026 Украина.ру
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"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября
"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября - 19.10.2026 Украина.ру
"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября
Баллистика "без предупреждения" разносит объекты в Киеве. В незалежной заговорили о необходимости новой стратегии. Трамп хочет "избежать глупостей". Турция подтвердила, что продолжит блокировать проливы для военных кораблей
2026-10-19T09:00
2026-10-19T09:22
эксклюзив
хроники
украина.ру
россия
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
нато
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Прошедшая ночь на Украине началась и продолжилась громко и ярко — на Киев за эти часы пришлись три серии ударов российской баллистики, о которых подразделения ПВО вновь не получили предварительного предупреждения от своего "рассерженного" заокеанского партнёра. И это несмотря на высказывания Владимира Зеленского накануне, что США якобы возобновили передачу разведданных Украине после временной блокировки.То, что киевского диктатора очередной раз "кинули" подтверждают заявления Дональда Трампа в его любимой соцсети и о самом Зеленском (что уже становится привычным), и о том, что президент США не хотел бы "по глупости... оттолкнуть Россию от стола переговоров". А потому, в частности, не торопится вводить против неё новые "адские санкции", которые, в случае подписания им закона уже покойного сенатора-русофоба, должны были бы вступить в силу уже в этот понедельник.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Wall Street Journal подтвердил, что все три заинтересованные стороны — Россия, США и Китай допускают возможность встречи своих лидеров на полях предстоящего саммита АТЭС. Вероятно, это дополнительно побуждает Трампа к осторожности в отношении Москвы.В незалежной все эти крайне неприятные для киевского режима события сподвигли некоторых политологов заговорить о том, что Зеленскому после резкого ухудшения отношений с США нужна новая стратегия выхода из конфликта."Короче говоря, он должен суметь показать своим избирателям, что была какая-то причина для такой жертвы, которой сейчас нет", — в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.Наблюдая бесконечные интервью, в каждом из которых Зеленский продолжал жаловаться на "предательство", требовать то ракеты, то возвращения Starlink'ов, то "адских санкций" против России, в его способность самостоятельно выработать новую эффективную стратегию верится с трудом. Скорее, его вновь "направят" в нужную сторону западные покровители.На этом крайне неспокойном фоне, министр обороны Литвы Робертас Каунас вновь оправдывался за "самостоятельно" упавший "заблудившийся" украинский беспилотник, не долетевший до Санкт-Петербурга. Который ни ПВО республики, ни истребители НАТО "из-за тумана" не смогли сбить. А в польском Люблине и приграничных с Волынской областью Украины деревнях жителей напугал очередной "неопознанный" летающий объект.Также отметим более важное сообщение из Турции. Анкара подтвердила свою приверженность Конвенции Монтрё: она и дальше не будет пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы в Чёрное море военные корабли других государств. И это несмотря на продолжающееся давление ряда стран НАТО.ВС РФ нанесли удар по УкраинеПо заявлению Минобороны РФ, ночью ВС РФ нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности по целям на территории, временно подконтрольным нацистскому киевскому режиму."В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении ведомства.По информации украинских СМИ и местных каналов, первая серия ракетных ударов накрыла Киев ещё до полуночи. Отмечалось, что их целями является энергетическая инфраструктура, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В городе вновь начался блэкаут. "Укрзализныця" сообщило о временной приостановке движения поездов Kyiv City Express в обоих направлениях. Как следует из распространяемых в сети видеозаписей, в городе перед началом атаки даже не успела сработать воздушная тревога.После 3:00 мск стала поступать информация о второй серии ударов баллистическими ракетами по Киеву. По свидетельству очевидцев, небо над городом озарено яркими вспышками после прилётов ракет. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в Днепровском районе поражена территория нежилой застройки.И уже утром пошли сообщения о новых ракетных ударах по Киеву.Взрывы в течение ночи также гремели в Волыни, Ковеле, Маневичах, Николаеве, Днепропетровске, Ровно, Луцке, Харькове и Балаклее. Сообщается, что после ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых городах Волынской области также начался масштабный блэкаут. Без электричества остались Ковель, Турийск и Любомль.Кроме того, ВС РФ атаковали объекты противника во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Налёты украинских БПЛА на РоссиюСилы ПВО ночью уничтожили над регионами России 149 украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Крым", — говорится в сообщении Минобороны РФ от 8:47 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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https://ukraina.ru/20261018/voyna-prishla-na-volyn-lvovskie-deputaty-prigrozili-trampu-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083888330.html
https://ukraina.ru/20261018/ssha-taykom-vozobnovili-obmen-razveddannymi-s-ukrainoy-vs-rf-byut-po-portam-i-logistike-itogi-18-1083900403.html
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Андрей Никитин
Андрей Никитин
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина.ру, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, нато, атэс, укрзализныця, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, удары по россии, удары дронами, обстрелы, обстрелы россии сегодня, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла
Эксклюзив, Хроники, Украина.ру, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, АТЭС, Укрзализныця, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, удары по России, Удары дронами, обстрелы, обстрелы России сегодня, обстрелы Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА

"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября

09:00 19.10.2026 (обновлено: 09:22 19.10.2026)
 
© APПожар в Киеве
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP
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Андрей Никитин
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Баллистика "без предупреждения" разносит объекты в Киеве. В незалежной заговорили о необходимости новой стратегии. Трамп хочет "избежать глупостей". Турция подтвердила, что продолжит блокировать проливы для военных кораблей
Прошедшая ночь на Украине началась и продолжилась громко и ярко — на Киев за эти часы пришлись три серии ударов российской баллистики, о которых подразделения ПВО вновь не получили предварительного предупреждения от своего "рассерженного" заокеанского партнёра. И это несмотря на высказывания Владимира Зеленского накануне, что США якобы возобновили передачу разведданных Украине после временной блокировки.
То, что киевского диктатора очередной раз "кинули" подтверждают заявления Дональда Трампа в его любимой соцсети и о самом Зеленском (что уже становится привычным), и о том, что президент США не хотел бы "по глупости... оттолкнуть Россию от стола переговоров". А потому, в частности, не торопится вводить против неё новые "адские санкции", которые, в случае подписания им закона уже покойного сенатора-русофоба, должны были бы вступить в силу уже в этот понедельник.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Wall Street Journal подтвердил, что все три заинтересованные стороны — Россия, США и Китай допускают возможность встречи своих лидеров на полях предстоящего саммита АТЭС. Вероятно, это дополнительно побуждает Трампа к осторожности в отношении Москвы.
В незалежной все эти крайне неприятные для киевского режима события сподвигли некоторых политологов заговорить о том, что Зеленскому после резкого ухудшения отношений с США нужна новая стратегия выхода из конфликта.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
06:30
Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войнуСегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает? Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией. Без США Европа воевать с Россией не может.
"Короче говоря, он должен суметь показать своим избирателям, что была какая-то причина для такой жертвы, которой сейчас нет", — в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.
Наблюдая бесконечные интервью, в каждом из которых Зеленский продолжал жаловаться на "предательство", требовать то ракеты, то возвращения Starlink'ов, то "адских санкций" против России, в его способность самостоятельно выработать новую эффективную стратегию верится с трудом. Скорее, его вновь "направят" в нужную сторону западные покровители.
На этом крайне неспокойном фоне, министр обороны Литвы Робертас Каунас вновь оправдывался за "самостоятельно" упавший "заблудившийся" украинский беспилотник, не долетевший до Санкт-Петербурга. Который ни ПВО республики, ни истребители НАТО "из-за тумана" не смогли сбить. А в польском Люблине и приграничных с Волынской областью Украины деревнях жителей напугал очередной "неопознанный" летающий объект.
Также отметим более важное сообщение из Турции. Анкара подтвердила свою приверженность Конвенции Монтрё: она и дальше не будет пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы в Чёрное море военные корабли других государств. И это несмотря на продолжающееся давление ряда стран НАТО.
ВС РФ нанесли удар по Украине
По заявлению Минобороны РФ, ночью ВС РФ нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности по целям на территории, временно подконтрольным нацистскому киевскому режиму.
"В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении ведомства.
По информации украинских СМИ и местных каналов, первая серия ракетных ударов накрыла Киев ещё до полуночи. Отмечалось, что их целями является энергетическая инфраструктура, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В городе вновь начался блэкаут. "Укрзализныця" сообщило о временной приостановке движения поездов Kyiv City Express в обоих направлениях. Как следует из распространяемых в сети видеозаписей, в городе перед началом атаки даже не успела сработать воздушная тревога.
Эпицентр в Хмельницком - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 09:32
Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделюЛьвовский облсовет в духе "письма казаков к турецкому султану" обратился к президенту США Дональду Трампу и международному сообществу с призывом не давить на Зеленского, а ситуация на Западной Украине в целом меняется
После 3:00 мск стала поступать информация о второй серии ударов баллистическими ракетами по Киеву. По свидетельству очевидцев, небо над городом озарено яркими вспышками после прилётов ракет. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в Днепровском районе поражена территория нежилой застройки.
И уже утром пошли сообщения о новых ракетных ударах по Киеву.
Взрывы в течение ночи также гремели в Волыни, Ковеле, Маневичах, Николаеве, Днепропетровске, Ровно, Луцке, Харькове и Балаклее. Сообщается, что после ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых городах Волынской области также начался масштабный блэкаут. Без электричества остались Ковель, Турийск и Любомль.
Кроме того, ВС РФ атаковали объекты противника во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Налёты украинских БПЛА на Россию
Силы ПВО ночью уничтожили над регионами России 149 украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Крым", — говорится в сообщении Минобороны РФ от 8:47 мск.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
Вчера, 18:00
США тайком возобновили обмен разведданными с Украиной, ВС РФ бьют по портам и логистике. Итоги 18 октябряВладимир Зеленский признал: США возобновили передачу разведданных Украине после временной блокировки. Однако Трамп публично опровергал прекращение помощи. Тем временем ВС РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам, портам и военным объектам ВСУ в восьми областях Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
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09:00"Искандеры" трижды били по Киеву — США не предупредили. Хроника событий на утро 19 октября
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