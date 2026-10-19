Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин - 19.10.2026 Украина.ру
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Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин
Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин - 19.10.2026 Украина.ру
Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин
Не могу не продолжить прошлую тему: там попытался прикоснуться к сияющему ореолу русской мечты. Там же попробовал обозначить характерный ареал ее традиционного обитания.
2026-10-19T14:54
2026-10-19T14:54
мнения
эксклюзив
сибирь
украина
якутск
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Вспомнил по ходу признание известного персонажа: "Всю ночь писал о любви. Только под утро закрыл тему". Но мечта – круче любви. Одной колонкой сюжет не закрыть.Итак…На въезде в Якутск на вершине холма по-голливудски светятся слова "Царство вечной мерзлоты". Но от них веет не стужей, а вызовом для отчаянных парней. Для всех тех, кто трудности условий воспринимают как вызов для духа и тела.В канонических религиях нет понятия "отчаяние", есть понятие "испытание". И даже вечная "мерзлота" – лишь проба пера для сильного характера. Если на кону целое "царство". А человек так устроен, что не ценит того, что досталось легко.Когда-то, уезжая на БАМ в комсомольском отряде, мы спрашивали у "покупателя":– А морозы там будут?– Будут, будут, – непонятно усмехался он.– А палатки?– И этого добра пока хватает, – смущался тот.Потом уже обсуждали зарплаты, дефицитные монгольские дубленки и американские джинсы.В общем, греет душу "царство вечной мерзлоты".Хотя, почему-то, совсем не греет исполинское слово "Бетон", много лет парящее над родной Ялтой. Ее официальный девиз "Ялта – город счастья". Но счастье не закатывается в бетон. Хотя может сосуществовать с вечной мерзлотой…Много ассоциаций сейчас возникает в связи со стремительной модернизацией "русского оружия". Оно и понятно. Военная сфера – самая инновационно емкая и податливая. Помните незабвенные слова военного пилота из культового фильма: "Хочешь жить – не так раскорячишься".Грубовато, но реалистично. Военные вызовы способны породить стремительные по времени и удивительные по эффективности ответы. Именно поэтому военно-промышленный комплекс всегда оплодотворял гражданское производство всякими ноу-хау, а не наоборот.А еще, военная мысль не боится архаики. Она боится одного – нерезультативности. На войне, в отличие от "гражданки", всегда побеждает результат.Слушаю восторженные отзывы об использовании весьма крупнокалиберных орудий в ПВО. Раньше они были признаны "чрезмерными" и "избыточными" для парящих целей. Новые технологические девайсы вернули их в строй. Да еще как! С оглушительной результативностью…Я в свое время подался в тайгу – в геологическую партию сейсморазведки, а потом в БАМовскую историю, начитавшись Олега Куваева: его роман "Территория" потряс, его рассказ про дивных розовых индигирских чаек восхитил.Вкушаю салат "Индигирка" в якутском ресторане – ассорти из кусочков свежемороженой рыбы из таинственной Индигирки. Не могу не вспомнить Куваева. Как когда-то караулил его у бывшего гастрономчика на Арбате, где он обычно затаривался кофеем. Как искал его крохотный домашний музей в Подмосковье…Великий певец Севера. Последний советский романтик.Он пытался сделать то, что сегодня осуществляет в своем подкасте капитан ледокола Василий Губкин. Тот описывает слабовидящим землякам просторы и красоты Арктики.Куваев описывал то, что, возможно, и не поддается описанию – дух Севера в его преломлении в душах и характерах обитателей.Жесткий романтизм писателя стал для своего времени "избыточным" и "чрезмерным". В библиотеке Северо-Восточного федерального университета Якутска я не встретил ни одной его книги. Хотя университет контентно окормляет именно куваевскую Территорию – от Ледовитого океана до Охотского моря.При этом ректор заведения – образец компетентности и увлеченности. Хотя что пенять далекому учебному заведению, если Дом-музей Олега Михайловича влачит жалкое существование в Королёве – в шести километрах от МКАДа…Любимый писатель сделал чудо. Он показал, как русская мечта может соединить прошлое и будущее.До него мы мечтали о возвращении в гламурное прошлое – под "хруст французской булки", принесенной персональной кухаркой.А он "воцерковил" нас в возможное будущее. Под закуску из строганины двухметрового тайменя, взятого лично в каньонах Индигирки.И это не метафора. Герои жесткого романтизма пьют дефицитный французский коньяк, закусывая собственной строганиной. По-русски так. Мечта! Планете приготовиться. Идут те, кто не против вкушать и пить деликатесы, но больше хотят дерзать и преодолевать.Правда, мое предложение взять под шефство гения русской мечты пока не нашло отклика в душах научной тусовки. Заняты были изучением многостраничных докладов…Оно и понятно. Слишком долгое время у нас интеллектуалы жили в режиме, извините, прерванного полового акта: поговорить – да; завершить проговоренное – оно нам надо?Может, поэтому Великий разворот России на Восток, эпохальная сибиризация пока выглядит больше как прожект, а не проект.Замечательные демографические планы и освоения, и обживания Сибири учитывают самые тонкие нюансы и мотивы миграции. Не учитывают одного, но колоссального фактора — СВО. То есть будущего потока ветеранов конфликта, просто людей с освобожденных территорий бывшей Украины.Жизнь, видимо, подскажет. Как подскажет примат политической воли над коммерческой выгодой. Тогда ученые мужи не будут изощряться в том, как привлечь частные геологические фирмы для исследования сибирских кладовых. Где, кстати, изучены четыре процента залежей.Но если у нас недра принадлежат народу, то и их разведка – дело государственного масштаба. Ждем переноса Минприроды из Москвы с Большой Грузинской в Якутск – на Большую Сибирскую…Хотел, было на этой мечте закончить, но услышал по радио сюжет про нашу таинственную субмарину "Лошарик". Её, оказывается, панически боятся на тонущем Западе. Корпус её состоит из неубиваемых шаров, выдерживающих любое давление. Поэтому может затаиться на любой глубине.Сибирь – это "Лошарик" нашего сухопутного океана. Да, в будущих войнах тыла не будет. Но остаётся стратегическая глубина, защищенная расстояниями. Там можно спрятать хоть тысячу дата-центров или критических производств.Но полагаться только на глубину – вряд ли достойно "русской хитрости". Ее главный нарратив – не облегчать работу даже потенциальному противнику. Политическая виктимизация – не наш путь. Мы должны идти путем победителей там, где нам отводят дорогу жертв.Поэтому и задал компетентному сообществу конкретный вопрос о том, почему через Лену строится мост – главный соблазн всех противников, – а не тоннель. Маститый спец с внушительной фамилией, слагающейся из двух матов, издевательски ответил дилетанту: "А ничего, что под Леной – вечная непроходимая мерзлота?"Удивило несказанно. Во-первых, как бывшего участника БАМовского тоннельного отряда: уже тогда были разработаны и апробированы методики проходки в вечной мерзлоте. Во-вторых, вроде, общеизвестно, что под руслами крупных рек не бывает вечной мерзлоты.Странно, что в Сибири творят люди, не знающие своей земли. "Интеллектуалы", видимо…Но это частности. Главное, что уже понятно: Сибирь превращает Россию в цивилизацию. Она объединяет русскую мечту от Украины до самых окраин.Объединяет державу.
https://ukraina.ru/20261014/vse-glavnoe--vperedi-rossiya-razvorachivaetsya-k-mechte-1083789114.html
https://ukraina.ru/20261005/ot-materii-k-imperii-russkiy-mir--eto-novoe-soznanie-1083615253.html
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https://ukraina.ru/20260921/my-ne-tyrim-meloch-iz-tserkovnoy-kruzhki-osobennosti-natsionalnogo-patriotizma-1083310740.html
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Дмитрий Выдрин
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Дмитрий Выдрин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, эксклюзив, сибирь, украина, якутск
Мнения, Эксклюзив, Сибирь, Украина, Якутск

Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин

14:54 19.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсень в Сибири
Осень в Сибири - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Не могу не продолжить прошлую тему: там попытался прикоснуться к сияющему ореолу русской мечты. Там же попробовал обозначить характерный ареал ее традиционного обитания.
Вспомнил по ходу признание известного персонажа: "Всю ночь писал о любви. Только под утро закрыл тему". Но мечта – круче любви. Одной колонкой сюжет не закрыть.
Итак…
На въезде в Якутск на вершине холма по-голливудски светятся слова "Царство вечной мерзлоты". Но от них веет не стужей, а вызовом для отчаянных парней. Для всех тех, кто трудности условий воспринимают как вызов для духа и тела.
В канонических религиях нет понятия "отчаяние", есть понятие "испытание". И даже вечная "мерзлота" – лишь проба пера для сильного характера. Если на кону целое "царство". А человек так устроен, что не ценит того, что досталось легко.
Когда-то, уезжая на БАМ в комсомольском отряде, мы спрашивали у "покупателя":
– А морозы там будут?
– Будут, будут, – непонятно усмехался он.
– А палатки?
– И этого добра пока хватает, – смущался тот.
Потом уже обсуждали зарплаты, дефицитные монгольские дубленки и американские джинсы.
В общем, греет душу "царство вечной мерзлоты".
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 07:02
Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечтеВспомнил вдруг, в который раз, уже почти подзабытую историю. Поехали как-то с женой в высокогорный дагестанский аул на встречу с известным целителем Шамилем. Захотела супруга проконсультироваться по проблемам здоровья.
Хотя, почему-то, совсем не греет исполинское слово "Бетон", много лет парящее над родной Ялтой. Ее официальный девиз "Ялта – город счастья". Но счастье не закатывается в бетон. Хотя может сосуществовать с вечной мерзлотой…
Много ассоциаций сейчас возникает в связи со стремительной модернизацией "русского оружия". Оно и понятно. Военная сфера – самая инновационно емкая и податливая. Помните незабвенные слова военного пилота из культового фильма: "Хочешь жить – не так раскорячишься".
Грубовато, но реалистично. Военные вызовы способны породить стремительные по времени и удивительные по эффективности ответы. Именно поэтому военно-промышленный комплекс всегда оплодотворял гражданское производство всякими ноу-хау, а не наоборот.
А еще, военная мысль не боится архаики. Она боится одного – нерезультативности. На войне, в отличие от "гражданки", всегда побеждает результат.
Слушаю восторженные отзывы об использовании весьма крупнокалиберных орудий в ПВО. Раньше они были признаны "чрезмерными" и "избыточными" для парящих целей. Новые технологические девайсы вернули их в строй. Да еще как! С оглушительной результативностью…
Я в свое время подался в тайгу – в геологическую партию сейсморазведки, а потом в БАМовскую историю, начитавшись Олега Куваева: его роман "Территория" потряс, его рассказ про дивных розовых индигирских чаек восхитил.
Вкушаю салат "Индигирка" в якутском ресторане – ассорти из кусочков свежемороженой рыбы из таинственной Индигирки. Не могу не вспомнить Куваева. Как когда-то караулил его у бывшего гастрономчика на Арбате, где он обычно затаривался кофеем. Как искал его крохотный домашний музей в Подмосковье…
Великий певец Севера. Последний советский романтик.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 13:50
От материи к империи: Русский мир – это новое сознаниеЧастенько вспоминаю курьезный случай. Как-то принимал экзамен по философии в одном серьезном вузе. Уже собирался уходить, собирал экзаменационные билеты со стола, когда вбежала запыхавшаяся студентка. Естественно, красивая. Такие всегда опаздывают, компенсируя недостаток дисциплины избыточным сексапилом.
Он пытался сделать то, что сегодня осуществляет в своем подкасте капитан ледокола Василий Губкин. Тот описывает слабовидящим землякам просторы и красоты Арктики.
Куваев описывал то, что, возможно, и не поддается описанию – дух Севера в его преломлении в душах и характерах обитателей.
Жесткий романтизм писателя стал для своего времени "избыточным" и "чрезмерным". В библиотеке Северо-Восточного федерального университета Якутска я не встретил ни одной его книги. Хотя университет контентно окормляет именно куваевскую Территорию – от Ледовитого океана до Охотского моря.
При этом ректор заведения – образец компетентности и увлеченности. Хотя что пенять далекому учебному заведению, если Дом-музей Олега Михайловича влачит жалкое существование в Королёве – в шести километрах от МКАДа…
Любимый писатель сделал чудо. Он показал, как русская мечта может соединить прошлое и будущее.
До него мы мечтали о возвращении в гламурное прошлое – под "хруст французской булки", принесенной персональной кухаркой.
А он "воцерковил" нас в возможное будущее. Под закуску из строганины двухметрового тайменя, взятого лично в каньонах Индигирки.
И это не метафора. Герои жесткого романтизма пьют дефицитный французский коньяк, закусывая собственной строганиной. По-русски так. Мечта! Планете приготовиться. Идут те, кто не против вкушать и пить деликатесы, но больше хотят дерзать и преодолевать.
Правда, мое предложение взять под шефство гения русской мечты пока не нашло отклика в душах научной тусовки. Заняты были изучением многостраничных докладов…
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
28 сентября, 12:10
Верить в себя и свою державу: русская мечта против их химерыПосле приличного перерыва оказался в Алупке. Некогда провел там целую зиму — дописывал у моря книжку. Потренировал дыхалку: лифты при Украине не работали, раз пять в день доводилось спускаться-подниматься по этажам. Заодно исходил городок вдоль и поперек.
Оно и понятно. Слишком долгое время у нас интеллектуалы жили в режиме, извините, прерванного полового акта: поговорить – да; завершить проговоренное – оно нам надо?
Может, поэтому Великий разворот России на Восток, эпохальная сибиризация пока выглядит больше как прожект, а не проект.
Замечательные демографические планы и освоения, и обживания Сибири учитывают самые тонкие нюансы и мотивы миграции. Не учитывают одного, но колоссального фактора — СВО. То есть будущего потока ветеранов конфликта, просто людей с освобожденных территорий бывшей Украины.
Жизнь, видимо, подскажет. Как подскажет примат политической воли над коммерческой выгодой. Тогда ученые мужи не будут изощряться в том, как привлечь частные геологические фирмы для исследования сибирских кладовых. Где, кстати, изучены четыре процента залежей.
Но если у нас недра принадлежат народу, то и их разведка – дело государственного масштаба. Ждем переноса Минприроды из Москвы с Большой Грузинской в Якутск – на Большую Сибирскую…
Хотел, было на этой мечте закончить, но услышал по радио сюжет про нашу таинственную субмарину "Лошарик". Её, оказывается, панически боятся на тонущем Западе. Корпус её состоит из неубиваемых шаров, выдерживающих любое давление. Поэтому может затаиться на любой глубине.
Сибирь – это "Лошарик" нашего сухопутного океана. Да, в будущих войнах тыла не будет. Но остаётся стратегическая глубина, защищенная расстояниями. Там можно спрятать хоть тысячу дата-центров или критических производств.
Но полагаться только на глубину – вряд ли достойно "русской хитрости". Ее главный нарратив – не облегчать работу даже потенциальному противнику. Политическая виктимизация – не наш путь. Мы должны идти путем победителей там, где нам отводят дорогу жертв.
Поэтому и задал компетентному сообществу конкретный вопрос о том, почему через Лену строится мост – главный соблазн всех противников, – а не тоннель. Маститый спец с внушительной фамилией, слагающейся из двух матов, издевательски ответил дилетанту: "А ничего, что под Леной – вечная непроходимая мерзлота?"
День Государственного флага России в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
21 сентября, 07:24
Мы не тырим мелочь из церковной кружки: особенности национального патриотизмаСлучайно попал в руки томик Константина Николаевича Батюшкова. Честно говоря, не считаю его большим поэтом. Он ценен истории, разве что, как фактический наставник Пушкина. А великим поэтом, конечно, не был. Но социальным вкусом и политической интуицией обладал отменными.
Удивило несказанно. Во-первых, как бывшего участника БАМовского тоннельного отряда: уже тогда были разработаны и апробированы методики проходки в вечной мерзлоте. Во-вторых, вроде, общеизвестно, что под руслами крупных рек не бывает вечной мерзлоты.
Странно, что в Сибири творят люди, не знающие своей земли. "Интеллектуалы", видимо…
Но это частности. Главное, что уже понятно: Сибирь превращает Россию в цивилизацию. Она объединяет русскую мечту от Украины до самых окраин.
Объединяет державу.
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