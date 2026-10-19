В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии
14:51 19.10.2026 (обновлено: 14:54 19.10.2026)
© Фото : соцсетизадержанные в Молдавии украинские пограничники
© Фото : соцсети
Спасенный местными жителями от погони со стороны украинских пограничников мужчина направил официальный запрос на получение политического убежища, подтвердили в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии
49-летний врач-психотерапевт из Киева Алексей Коваль, сумевший уйти от погони на Днестре, проходит лечение в травматологическом отделении Сорокской районной больницы. Как сообщает молдавский телеканал TVR Moldova, в медучреждение мужчина поступил с черепно-мозговой травмой.
Врач-травматолог Дорин Жамба рассказал журналистам, что пациент поступил в сознании, но жаловался на головную боль, головокружение и общий тремор.
По словам очевидцев, во время переправки через Днестр беглеца несколько раз ударили по голове веслом. Его состояние сейчас оценивается как стабильное, а общее самочувствие — удовлетворительное. Медики планируют оставить мужчину в стационаре еще на несколько дней для завершения курса лечения.
Алексей Коваль рассказал, что на протяжении восьми месяцев оспаривал решение ТЦК, которое аннулировало его освобождение от военной службы по состоянию здоровья. Поняв, что законных способов избежать силовой мобилизации не осталось, мужчина решился на побег вплавь через пограничную реку.
Ранее пограничная полиция Молдавии официально подтвердила факт: двое украинских военнослужащих незаконно пересекли государственную границу республики, преследуя гражданина. Подробнее об инциденте — в материале Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников на сайте Украина. ру.
Врач-травматолог Дорин Жамба рассказал журналистам, что пациент поступил в сознании, но жаловался на головную боль, головокружение и общий тремор.
По словам очевидцев, во время переправки через Днестр беглеца несколько раз ударили по голове веслом. Его состояние сейчас оценивается как стабильное, а общее самочувствие — удовлетворительное. Медики планируют оставить мужчину в стационаре еще на несколько дней для завершения курса лечения.
Алексей Коваль рассказал, что на протяжении восьми месяцев оспаривал решение ТЦК, которое аннулировало его освобождение от военной службы по состоянию здоровья. Поняв, что законных способов избежать силовой мобилизации не осталось, мужчина решился на побег вплавь через пограничную реку.
Ранее пограничная полиция Молдавии официально подтвердила факт: двое украинских военнослужащих незаконно пересекли государственную границу республики, преследуя гражданина. Подробнее об инциденте — в материале Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников на сайте Украина. ру.
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