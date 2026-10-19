Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам - 19.10.2026 Украина.ру
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Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам
Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам - 19.10.2026 Украина.ру
Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам
Во Львове дворники начали увольняться, не дождавшись зарплаты. Причина — Государственное казначейство остановило платежи города, несмотря на наличие средств на счетах. Заблокировано более 1,086 млрд гривен
2026-10-19T14:10
2026-10-19T14:10
новости
львов
украина
андрей садовый
кабинет министров
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По данным мэра Львова Андрея Садового, казначейство не проводит платежи по нескольким жизненно важным направлениям. Заморожено 17,9 млн гривен на зарплаты дворникам и 158 млн гривен на работу общественного транспорта. Ещё свыше 500 млн гривен — на подготовку города к зиме, финансирование медицинских и образовательных учреждений, а также на аварийно-восстановительные работы после ракетных ударов. Общая сумма заблокированных средств — более 1,086 млрд гривен.Садовый написал в соцсетях: до конца недели часть львовских дворников и водителей трамваев могут не получить плановую зарплату. "Это, к слову, незаконно. Причина в том, что Государственная казначейская служба остановила проведение платежей за транспортную работу и санитарную очистку. Именно сюда входят зарплаты дворников и водителей электротранспорта", — заявил мэр.Дворники начинают увольняться. Садовый обратился к Кабинету министров с требованием разблокировать средства. Ранее с аналогичным призывом выступила "Ассоциация городов Украины".Это не первый раз, когда во Львове задерживаются выплаты. Две недели назад Садовый заявил о намерении отказаться от собственной зарплаты на фоне проблем с выплатами работникам коммунальных предприятий.О проблемах с заработной платой на Украине – в материале Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
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новости, львов, украина, андрей садовый, кабинет министров
Новости, Львов, Украина, Андрей Садовый, Кабинет министров

Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам

14:10 19.10.2026
 
© REUTERS / Roman Baluk / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Roman Baluk
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Во Львове дворники начали увольняться, не дождавшись зарплаты. Причина — Государственное казначейство остановило платежи города, несмотря на наличие средств на счетах. Заблокировано более 1,086 млрд гривен
По данным мэра Львова Андрея Садового, казначейство не проводит платежи по нескольким жизненно важным направлениям. Заморожено 17,9 млн гривен на зарплаты дворникам и 158 млн гривен на работу общественного транспорта.
Ещё свыше 500 млн гривен — на подготовку города к зиме, финансирование медицинских и образовательных учреждений, а также на аварийно-восстановительные работы после ракетных ударов. Общая сумма заблокированных средств — более 1,086 млрд гривен.
Садовый написал в соцсетях: до конца недели часть львовских дворников и водителей трамваев могут не получить плановую зарплату.
"Это, к слову, незаконно. Причина в том, что Государственная казначейская служба остановила проведение платежей за транспортную работу и санитарную очистку. Именно сюда входят зарплаты дворников и водителей электротранспорта", — заявил мэр.
Дворники начинают увольняться. Садовый обратился к Кабинету министров с требованием разблокировать средства. Ранее с аналогичным призывом выступила "Ассоциация городов Украины".
Это не первый раз, когда во Львове задерживаются выплаты. Две недели назад Садовый заявил о намерении отказаться от собственной зарплаты на фоне проблем с выплатами работникам коммунальных предприятий.
О проблемах с заработной платой на Украине – в материале Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
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