https://ukraina.ru/20261019/lvov-ostalsya-bez-deneg-kaznacheystvo-zamorozilo-zarplaty-dvornikam-i-transportnikam-1083918596.html

Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам

Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам - 19.10.2026 Украина.ру

Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам

Во Львове дворники начали увольняться, не дождавшись зарплаты. Причина — Государственное казначейство остановило платежи города, несмотря на наличие средств на счетах. Заблокировано более 1,086 млрд гривен

2026-10-19T14:10

2026-10-19T14:10

2026-10-19T14:10

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андрей садовый

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По данным мэра Львова Андрея Садового, казначейство не проводит платежи по нескольким жизненно важным направлениям. Заморожено 17,9 млн гривен на зарплаты дворникам и 158 млн гривен на работу общественного транспорта. Ещё свыше 500 млн гривен — на подготовку города к зиме, финансирование медицинских и образовательных учреждений, а также на аварийно-восстановительные работы после ракетных ударов. Общая сумма заблокированных средств — более 1,086 млрд гривен.Садовый написал в соцсетях: до конца недели часть львовских дворников и водителей трамваев могут не получить плановую зарплату. "Это, к слову, незаконно. Причина в том, что Государственная казначейская служба остановила проведение платежей за транспортную работу и санитарную очистку. Именно сюда входят зарплаты дворников и водителей электротранспорта", — заявил мэр.Дворники начинают увольняться. Садовый обратился к Кабинету министров с требованием разблокировать средства. Ранее с аналогичным призывом выступила "Ассоциация городов Украины".Это не первый раз, когда во Львове задерживаются выплаты. Две недели назад Садовый заявил о намерении отказаться от собственной зарплаты на фоне проблем с выплатами работникам коммунальных предприятий.О проблемах с заработной платой на Украине – в материале Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс

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новости, львов, украина, андрей садовый, кабинет министров