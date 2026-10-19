https://ukraina.ru/20261019/po-kievu-povtorno-rabotaet-ballistika-svodka-udarov-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083903874.html

По Киеву повторно работает баллистика. Сводка ударов по Украине к этому часу

По Киеву повторно работает баллистика. Сводка ударов по Украине к этому часу - 19.10.2026 Украина.ру

По Киеву повторно работает баллистика. Сводка ударов по Украине к этому часу

В Киеве и Киевской области вновь объявлена тревога, по объектам в столице и окрестностях наносятся удары баллистическими ракетами, гремят взрывы. Об этом в ночь на 19 октября сообщает украинский телеканал "Общественное"

2026-10-19T03:50

2026-10-19T03:50

2026-10-19T03:50

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сво

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ракетные удары по украине

ракетный удар

"искандер"

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украина

киев

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Незадолго до полуночи местные СМИ и каналы сообщали о первой серии ракетных ударов по Киеву. Отмечалось, что их целями является энергетическая инфраструктура, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.Наблюдатели отметили не менее восьми попаданий по объектам, в результате чего в городе вновь начался блэкаут. "Укрзализныця" сообщило о временной приостановке движения поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.Как следует из распространяемых в сети видеозаписей ракетных ударов, в городе перед началом атаки даже не успела сработать воздушная тревога.После 3:00 мск стала поступать информация о второй серии ударов баллистическими ракетами по Киеву. По свидетельству очевидцев, небо над городом озарено яркими вспышками после прилётов ракет. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в Днепровском районе поражена территория нежилой застройки. По информации местных каналов, взрывы в течение ночи также гремели в Волыни, Ковеле, Маневичах, Николаеве, Днепропетровске, Ровно, Луцке, Харькове и Балаклее.Сообщается, что после ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых городах Волынской области также начался масштабный блэкаут. Без электричества остались Ковель, Турийск и Любомль.Кроме того, ВС РФ атаковали объекты противника во временно оккупированном ВСУ Запорожье.В ударах, помимо ракет, также задействованы БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261018/ssha-taykom-vozobnovili-obmen-razveddannymi-s-ukrainoy-vs-rf-byut-po-portam-i-logistike-itogi-18-1083900403.html

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украина.ру, вс рф, сво, спецоперация, ракетные удары по украине, ракетный удар, "искандер", россия, украина, киев, укрзализныця, киевская область, волынь, волынская область, николаев, днепропетровск, ровно, луцк, харьков, балаклея, блэкаут, обстрелы украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, впк, бпла, бпла сегодня, атака бпла, виталий кличко