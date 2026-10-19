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Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно
Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно - 19.10.2026 Украина.ру
Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно
Ночью жители Люблина и приграничных с Волынской областью деревень проснулись от громкого звука. В небе пролетел неопознанный объект. Полиция и военные уже вторые сутки прочёсывают местность. Военные не исключают ни метеоаномалию, ни контрабанду, ни провокацию
2026-10-19T13:18
2026-10-19T13:18
2026-10-19T13:18
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Около двух часов ночи в полицию поступило два сообщения от граждан. Они услышали громкий звук пролетающего объекта в районе Земборжицкого водохранилища в Люблине.По информации Люблинского информационного портала, впервые объект заметили в деревне Окунинка, расположенной у границы с Украиной. Сотрудники полиции и военнослужащие продолжают поиски аппарата.Версии военныхОперативное командование видов Вооружённых сил Польши подтвердило факт проверки инцидента. Теперь силовики выясняют, что это было – дрон, аппарат контрабандистов или метеоаномалия.Военные подчеркнули: на данный момент ни один из вариантов официального подтверждения не получил.Ранее Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о НЛО. В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час. Об этом – в материале Пришельцы и внутренняя политика США: Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян
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Украина.ру
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новости, украина, волынская область, сша, барак обама (старший), пентагон
Новости, Украина, Волынская область, США, Барак Обама (старший), Пентагон
Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно
Ночью жители Люблина и приграничных с Волынской областью деревень проснулись от громкого звука. В небе пролетел неопознанный объект. Полиция и военные уже вторые сутки прочёсывают местность. Военные не исключают ни метеоаномалию, ни контрабанду, ни провокацию
Около двух часов ночи в полицию поступило два сообщения от граждан. Они услышали громкий звук пролетающего объекта в районе Земборжицкого водохранилища в Люблине.
По информации Люблинского информационного портала, впервые объект заметили в деревне Окунинка, расположенной у границы с Украиной. Сотрудники полиции и военнослужащие продолжают поиски аппарата.
Версии военных
Оперативное командование видов Вооружённых сил Польши подтвердило факт проверки инцидента. Теперь силовики выясняют, что это было – дрон, аппарат контрабандистов или метеоаномалия.
Военные подчеркнули: на данный момент ни один из вариантов официального подтверждения не получил.
Ранее Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о НЛО. В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час. Об этом – в материале Пришельцы и внутренняя политика США: Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян