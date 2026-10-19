https://ukraina.ru/20261019/polskaya-armiya-ischet-nlo-u-granitsy-s-ukrainoy-chto-izvestno-1083917798.html

Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно

Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно - 19.10.2026 Украина.ру

Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно

Ночью жители Люблина и приграничных с Волынской областью деревень проснулись от громкого звука. В небе пролетел неопознанный объект. Полиция и военные уже вторые сутки прочёсывают местность. Военные не исключают ни метеоаномалию, ни контрабанду, ни провокацию

2026-10-19T13:18

2026-10-19T13:18

2026-10-19T13:18

новости

украина

волынская область

сша

барак обама (старший)

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/13/1083917679_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_a86a0c64c734c89bd44d4de31ac3755e.png

Около двух часов ночи в полицию поступило два сообщения от граждан. Они услышали громкий звук пролетающего объекта в районе Земборжицкого водохранилища в Люблине.По информации Люблинского информационного портала, впервые объект заметили в деревне Окунинка, расположенной у границы с Украиной. Сотрудники полиции и военнослужащие продолжают поиски аппарата.Версии военныхОперативное командование видов Вооружённых сил Польши подтвердило факт проверки инцидента. Теперь силовики выясняют, что это было – дрон, аппарат контрабандистов или метеоаномалия.Военные подчеркнули: на данный момент ни один из вариантов официального подтверждения не получил.Ранее Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о НЛО. В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час. Об этом – в материале Пришельцы и внутренняя политика США: Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян

украина

волынская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, волынская область, сша, барак обама (старший), пентагон