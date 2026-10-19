Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников - 19.10.2026 Украина.ру
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Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников
Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников - 19.10.2026 Украина.ру
Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников
Ни Киев, ни Украина в целом совершенно не готовы к приближающейся зиме, заявила в YouTube депутат Верховной рады Анна Скороход
2026-10-19T12:01
2026-10-19T12:01
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Парламентарий раскритиковала власти за создание пустых деклараций, отметив, что вместо реальной комплексной работы между местными администрациями и центральным руководством страны идет постоянная борьба, склоки и выяснение отношений. Скороход подчеркнула, что пока подготовка к отопительному сезону фактически сорвана, чиновники успешно освоили выделенные бюджетные средства. Она также выразила надежду, что Киев в конечном итоге заставят начать переговоры с Россией, назвав этот шаг крайне необходимым.Комментируя финансовое положение государства, депутат отметила, что выдвигаемые Западом требования для предоставления кредитов вредят стране. Среди таких губительных условий Скороход назвала повышение налогов, урезание социальных гарантий и изменение трудового законодательства в ущерб правам обычных рабочих. По ее мнению, украинское руководство могло бы легко найти деньги внутри собственного бюджета, если бы отказалось от трат на всеукраинский телемарафон, выплаты огромных зарплат членам наблюдательных советов и программу национального кэшбека.О других проблемах Киева - в материале Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, анна скороход, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Анна Скороход, Верховная Рада, Украина.ру

Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников

12:01 19.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Анна Скороход
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Ни Киев, ни Украина в целом совершенно не готовы к приближающейся зиме, заявила в YouTube депутат Верховной рады Анна Скороход
Парламентарий раскритиковала власти за создание пустых деклараций, отметив, что вместо реальной комплексной работы между местными администрациями и центральным руководством страны идет постоянная борьба, склоки и выяснение отношений.
Скороход подчеркнула, что пока подготовка к отопительному сезону фактически сорвана, чиновники успешно освоили выделенные бюджетные средства.
Она также выразила надежду, что Киев в конечном итоге заставят начать переговоры с Россией, назвав этот шаг крайне необходимым.
Комментируя финансовое положение государства, депутат отметила, что выдвигаемые Западом требования для предоставления кредитов вредят стране. Среди таких губительных условий Скороход назвала повышение налогов, урезание социальных гарантий и изменение трудового законодательства в ущерб правам обычных рабочих.
По ее мнению, украинское руководство могло бы легко найти деньги внутри собственного бюджета, если бы отказалось от трат на всеукраинский телемарафон, выплаты огромных зарплат членам наблюдательных советов и программу национального кэшбека.
О других проблемах Киева - в материале Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта на сайте Украина.ру.
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