Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный - 19.10.2026 Украина.ру
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Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный
Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный - 19.10.2026 Украина.ру
Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный
На Украине опять немеркнущим костром вспыхнул незатухающий спор: кому быть президентом, когда удастся спихнуть на помойку нынешнего просроченного Владимира Зеленского, который круто действует на нервы президенту США Дональду Трампу?
2026-10-19T15:22
2026-10-19T15:36
мнения
весь скачко
владимир скачко
украина
россия
сша
владимир зеленский
руслан стефанчук
артем дмитрук
верховная рада
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Невероятно продуктивно защищающий "нэньку" в Лондоне бывший качок-пауэрлифтер, сменивший гантели на юридические брошюры, Артем Дмитрук снова предложил не проводить на Украине президентские выборы. Потому что, уверен крайне смелый нардеп-беглец, Трамп ничего не говорил о выборах и появлении какого-то нового и конкретного президента, а только об устранении надоевшего ему Зеленского. "Когда президент США говорит об этом, он имеет в виду отстранение Зеленского. Никаких выборов не будет", — уверен Дмитрук. Трамп действительно в своих спичах всего раз упоминал о выборах на Украине как средстве обновления власти. Кроме того, по Дмитруку, проводить выборы незачем, ибо на Украине-де уже есть кому ее возглавить, если Зеленскому удастся смыться от английской охраны, ставшей внезапно конвоем, и президентский пост вдруг станет вакантным. "Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента – все, других вариантов нет", – написал он.То есть, по мнению Дмитрука, и. о. президента должен быть нынешний спикер Верховной Рады 50-летний Руслан Стефанчук. И это при живых-то четырех соискателях президентской булавы после Зеленского, которых услужливо назвал американский журнал Newsweek и которые уже копытами бьют от предвкушения и близости власти. А лица-то какие! На международном трибунале а-ля Нюрнберг-2, осуждающем военные преступления или преступления против человечества в Донбассе с 2014 года по сегодняшний день, ими не стыдно будет достойно украсить первый ряд многоступенчатой скамьи подсудимых. Пятый президент Петр Порошенко*, начавший войну в собственной стране, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, расширивший кровопролитие на Курскую область России, экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, организовавший теракты в Крыму и экс-министр обороны Михаил Федоров, предлагавший убивать по 50 тысяч русских ежемесячно – за всеми петля горько плачет, как за каким-нибудь Германом Герингом, успевшим покончить с собой за несколько дней до виселицы.Может быть, Дмитрук и это имеет в виду, говоря о Стефанчуке. Тот еще, конечно, фрукт, выращенный в неонацистских отстойниках Зеленского, но все же не отдавал лично приказов убивать всех подряд. И представителям России все же условия капитуляции Украины по итогам победной для России СВО легче будет обсуждать с ним, чем с кем-либо из указанного выше квартета упырей-каннибалов. Предложение Дмитрука внезапно обнажило еще одно обстоятельство: Зеленский в своем стремлении узурпировать власть на удивление проявил недюжинную способность подстилать юридическую соломку на возможном месте падения с высоты власти. Он не зря разогнал и сделал недееспособным Конституционный суд Украины (КСУ), который единственный на Украине может трактовать Конституцию Украины, ее возможные нестыковки или юридические лакуны в украинском законодательстве. Решения КСУ обжалованию не подлежат – и должны быть исполнены. А сейчас ситуация проста, как угол любого дома в Кривом Роге: нет КСУ – некому трактовать конструкционные нестыковки. А значит, живет Украина в ситуации, когда и Конституция (Основной Закон) в ней работает как дышло: куда повернул, туда и вышло. То есть, если кому-то что-то НЕЛЬЗЯ, но очень НУЖНО, то МОЖНО. Конституция Украины, увы, допускает разночтения и разные толкования и вступает в спор с другими законами. Статьи противоречат друг другу. Зеленский, например, утверждает, что он – легитимный президент и после того, как вышел его 5-летний срок пребывания у власти. Конституция (статья 103) говорит, что президент правит 5 лет – и ни днем больше. Но там нет положения об автоматическом прекращении его полномочий после истечения этого срока. Закон о правовом режиме военного положения (статья 19) гласит, что во время его запрещаются изменение Конституции, проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления, проведение всеукраинских и местных референдумов, проведение забастовок, массовых собраний и акций. А на Украине сегодня война и, следовательно, режим военного положения – ничего нельзя. А чтобы все можно было, президент должен отменить военное положение. А он не хочет. Все – Зеленский уверен, что он вечен!Но, с другой стороны, Конституция выше любого закона, и ее нужно выполнять в первую очередь. А вот объяснить, как это сделать, некому – КСУ не работает и не заработает, если опять же Зеленский не захочет. Хотя в Конституции (статьи 111-112) также сказано, что в случае ухода действующего президента по любой причине, его обязанности до новых выборов выполняет спикер Рады. Именно это и имел в виду президент России Владимир Путин, когда еще в 2024 году назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и его спикера Стефанчука. Но и тут возник затор: Зеленский не захотел, проскользнул в прорехи законов и не ушел, а Стефанчук, не имея на то права, по-своему сам интерпретировал Конституцию так, как выгодно Зеленскому. "Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти", — написал он в соцсетях, не обращая внимания ни на какие другие нормы законов. И тоже все кажется неразрешимым, раз спикер Стефанчук продолжает сохранять верность Зеленскому и не хочет брать власть в свои руки. Кто же он, этот Стефанчук, не желающий власти? Однопартиец Зеленского по партии "Слуга народа", его знакомый еще по играм в КВН, заурядный юрист, который пытался стать кем-то, но так и не стал, пока не связал свою судьбу с Зеленским. Это сейчас он – заслуженный деятель науки и техники Украины и всевозможный действительный член то Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), то Национальной академии правовых наук Украины. А до этого никто и звали его никак. Нет, когда Стефанчуком в 2021 году за нелояльность выперли с места спикера еще одного "создателя Зеленского" – Дмитрия Разумкова, то нового главу Верховной Рады назвали "самым толстым спикером в мире", а потом просто переиначили в "бодипозитивного". Известно, что по данным на 2021 год, вес Стефанчука составлял около 180 кг при росте 197 см. И страшно жаловался всем в интервью, что перепробовал разные способы борьбы с лишним весом, но не добился устойчивого результата. К 2026 году Стефанчук уверяет, что значительно похудел — примерно на 40 кг, визуально его текущий вес составляет 135–145 кг.Разная весовая категорияИзвестный украинский журналист Александр Зубченко о тех непростых парламентских баталиях на сайте "Версии" писал: "Всем заправляет бодипозитивный спикер. Конечно, хотелось бы, чтобы наш новый глава Рады был трансгендером. Вот это и есть решительный шаг к европейской интеграции. Мощно и последовательно. Но, к сожалению, пока явных трансгендеров в Раде нет. Есть лица с нетрадиционной ориентацией, но где их, с…а, нет? А так да: парламентский кризис налицо. В парламенте одновременно есть два спикера: один бодипозитивный, а второй формальный. Дуализм, туды его в качель". И весело, и правда! Но Разумков ушел, а вот дуализм Стефанчука остался. И сейчас им опять хотят воспользоваться – надавить, что называется, бодипозитивным на просроченного. Сегодня, когда у "давильщиков" появилась такая мощная крыша, как Трамп, сделать это можно двумя путями. Во-первых, сторонники устранения Зеленского в лице, например, верного США главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия и главы Офиса президента (ОПУ) Буданова* и под их руководством проводят переворот в парламенте и не снимают Стефанчука, а добиваются отставки Зеленского. И тогда Стефанчук временно или надолго становится и. о. президента, хочет он этого или не хочет. И это действительно будет зависеть от него. Во-вторых, Арахамия и Буданов* при молчаливом согласии, а то и откровенной поддержке армии, националистических батальонов, Нацгвардии, нынешней эрзац-оппозиции (мэр Киева Виталий Кличко, неувядающая Юлия Тимошенко и Порошенко*), центральных и региональных политических кланов и ошметков олигархических групп, заинтересованных в сохранении остатков влияния и активов, проводят в Раде переворот и снимают Стефанчука. Голосов объединенных "антизелебобиков" хватит для этого с лихвой. Затем спикером избирают того же Арахамия, который, кстати, допускал переговоры о мире или перемирии, и уже он становится и. о. президента. Легитимным и, значит, даже с точки зрения Москвы, способным подписывать документы – любые. А Конституция и законы Украины приводятся хотя бы в видимое соответствие… Дальше – то, что хочет Трамп. Или достижение окончания конфликта с и. о. президента, или выборы и подписание мира новым главой Украины, если она, сохранится, конечно. Другие соискатели президентской булавы типа Залужного или Федорова либо соглашаются с происходящим и в стороне курят бамбук, рассчитывая, что в новых условиях и им найдется место, либо пробуют себя на новых выборах, профукивают их и после них отправляются на помойку истории. Либо же сразу идут восвояси в эмиграцию и на покой без всех этих треволнений. Там, где в каком-то виде сохранится новая Украина, их место, повторяю, – на скамье подсудимых, а после – как уж повезет… Так что и в бодипозитивном есть, оказывается, свои прелести и польза. И ничего личного или обидного – только констатация фактов.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html
https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html
https://ukraina.ru/20261008/politicheskie-miny-zamedlennogo-deystviya-zelenskiy-i-neonatsisty-gotovyat-sebe-erzats-oppozitsiyu-1083687962.html
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Владимир Скачко
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мнения, весь скачко, владимир скачко, украина, россия, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, артем дмитрук, верховная рада, рада, ксу
Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Артем Дмитрук, Верховная Рада, Рада, КСУ

Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный

15:22 19.10.2026 (обновлено: 15:36 19.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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На Украине опять немеркнущим костром вспыхнул незатухающий спор: кому быть президентом, когда удастся спихнуть на помойку нынешнего просроченного Владимира Зеленского, который круто действует на нервы президенту США Дональду Трампу?
Невероятно продуктивно защищающий "нэньку" в Лондоне бывший качок-пауэрлифтер, сменивший гантели на юридические брошюры, Артем Дмитрук снова предложил не проводить на Украине президентские выборы. Потому что, уверен крайне смелый нардеп-беглец, Трамп ничего не говорил о выборах и появлении какого-то нового и конкретного президента, а только об устранении надоевшего ему Зеленского.
"Когда президент США говорит об этом, он имеет в виду отстранение Зеленского. Никаких выборов не будет", — уверен Дмитрук.
Трамп действительно в своих спичах всего раз упоминал о выборах на Украине как средстве обновления власти.
Кроме того, по Дмитруку, проводить выборы незачем, ибо на Украине-де уже есть кому ее возглавить, если Зеленскому удастся смыться от английской охраны, ставшей внезапно конвоем, и президентский пост вдруг станет вакантным.
"Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента – все, других вариантов нет", – написал он.
То есть, по мнению Дмитрука, и. о. президента должен быть нынешний спикер Верховной Рады 50-летний Руслан Стефанчук. И это при живых-то четырех соискателях президентской булавы после Зеленского, которых услужливо назвал американский журнал Newsweek и которые уже копытами бьют от предвкушения и близости власти.
А лица-то какие! На международном трибунале а-ля Нюрнберг-2, осуждающем военные преступления или преступления против человечества в Донбассе с 2014 года по сегодняшний день, ими не стыдно будет достойно украсить первый ряд многоступенчатой скамьи подсудимых.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 15:40
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметическиПеред тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.
Пятый президент Петр Порошенко*, начавший войну в собственной стране, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, расширивший кровопролитие на Курскую область России, экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, организовавший теракты в Крыму и экс-министр обороны Михаил Федоров, предлагавший убивать по 50 тысяч русских ежемесячно – за всеми петля горько плачет, как за каким-нибудь Германом Герингом, успевшим покончить с собой за несколько дней до виселицы.
Может быть, Дмитрук и это имеет в виду, говоря о Стефанчуке. Тот еще, конечно, фрукт, выращенный в неонацистских отстойниках Зеленского, но все же не отдавал лично приказов убивать всех подряд. И представителям России все же условия капитуляции Украины по итогам победной для России СВО легче будет обсуждать с ним, чем с кем-либо из указанного выше квартета упырей-каннибалов.
Предложение Дмитрука внезапно обнажило еще одно обстоятельство: Зеленский в своем стремлении узурпировать власть на удивление проявил недюжинную способность подстилать юридическую соломку на возможном месте падения с высоты власти.
Он не зря разогнал и сделал недееспособным Конституционный суд Украины (КСУ), который единственный на Украине может трактовать Конституцию Украины, ее возможные нестыковки или юридические лакуны в украинском законодательстве. Решения КСУ обжалованию не подлежат – и должны быть исполнены.
А сейчас ситуация проста, как угол любого дома в Кривом Роге: нет КСУ – некому трактовать конструкционные нестыковки. А значит, живет Украина в ситуации, когда и Конституция (Основной Закон) в ней работает как дышло: куда повернул, туда и вышло.
То есть, если кому-то что-то НЕЛЬЗЯ, но очень НУЖНО, то МОЖНО. Конституция Украины, увы, допускает разночтения и разные толкования и вступает в спор с другими законами. Статьи противоречат друг другу.
Зеленский, например, утверждает, что он – легитимный президент и после того, как вышел его 5-летний срок пребывания у власти. Конституция (статья 103) говорит, что президент правит 5 лет – и ни днем больше. Но там нет положения об автоматическом прекращении его полномочий после истечения этого срока.
Закон о правовом режиме военного положения (статья 19) гласит, что во время его запрещаются изменение Конституции, проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления, проведение всеукраинских и местных референдумов, проведение забастовок, массовых собраний и акций. А на Украине сегодня война и, следовательно, режим военного положения – ничего нельзя.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 15:47
Зеленского – на вынос: как будут менять президента на УкраинеПросроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным. Из-за чего он начал нагло хамить президенту США Дональду Трампу.
А чтобы все можно было, президент должен отменить военное положение. А он не хочет. Все – Зеленский уверен, что он вечен!
Но, с другой стороны, Конституция выше любого закона, и ее нужно выполнять в первую очередь. А вот объяснить, как это сделать, некому – КСУ не работает и не заработает, если опять же Зеленский не захочет. Хотя в Конституции (статьи 111-112) также сказано, что в случае ухода действующего президента по любой причине, его обязанности до новых выборов выполняет спикер Рады.
Именно это и имел в виду президент России Владимир Путин, когда еще в 2024 году назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и его спикера Стефанчука. Но и тут возник затор: Зеленский не захотел, проскользнул в прорехи законов и не ушел, а Стефанчук, не имея на то права, по-своему сам интерпретировал Конституцию так, как выгодно Зеленскому.
"Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти", — написал он в соцсетях, не обращая внимания ни на какие другие нормы законов.
И тоже все кажется неразрешимым, раз спикер Стефанчук продолжает сохранять верность Зеленскому и не хочет брать власть в свои руки.
Кто же он, этот Стефанчук, не желающий власти? Однопартиец Зеленского по партии "Слуга народа", его знакомый еще по играм в КВН, заурядный юрист, который пытался стать кем-то, но так и не стал, пока не связал свою судьбу с Зеленским.
Это сейчас он – заслуженный деятель науки и техники Украины и всевозможный действительный член то Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), то Национальной академии правовых наук Украины. А до этого никто и звали его никак.
Нет, когда Стефанчуком в 2021 году за нелояльность выперли с места спикера еще одного "создателя Зеленского" – Дмитрия Разумкова, то нового главу Верховной Рады назвали "самым толстым спикером в мире", а потом просто переиначили в "бодипозитивного".
Известно, что по данным на 2021 год, вес Стефанчука составлял около 180 кг при росте 197 см. И страшно жаловался всем в интервью, что перепробовал разные способы борьбы с лишним весом, но не добился устойчивого результата. К 2026 году Стефанчук уверяет, что значительно похудел — примерно на 40 кг, визуально его текущий вес составляет 135–145 кг.
© X / Владимир Зеленский
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© X / Владимир Зеленский
Разная весовая категория
Известный украинский журналист Александр Зубченко о тех непростых парламентских баталиях на сайте "Версии" писал:
"Всем заправляет бодипозитивный спикер. Конечно, хотелось бы, чтобы наш новый глава Рады был трансгендером. Вот это и есть решительный шаг к европейской интеграции. Мощно и последовательно. Но, к сожалению, пока явных трансгендеров в Раде нет. Есть лица с нетрадиционной ориентацией, но где их, с…а, нет? А так да: парламентский кризис налицо. В парламенте одновременно есть два спикера: один бодипозитивный, а второй формальный. Дуализм, туды его в качель".
И весело, и правда! Но Разумков ушел, а вот дуализм Стефанчука остался. И сейчас им опять хотят воспользоваться – надавить, что называется, бодипозитивным на просроченного.
Сегодня, когда у "давильщиков" появилась такая мощная крыша, как Трамп, сделать это можно двумя путями.
Во-первых, сторонники устранения Зеленского в лице, например, верного США главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия и главы Офиса президента (ОПУ) Буданова* и под их руководством проводят переворот в парламенте и не снимают Стефанчука, а добиваются отставки Зеленского. И тогда Стефанчук временно или надолго становится и. о. президента, хочет он этого или не хочет. И это действительно будет зависеть от него.
Во-вторых, Арахамия и Буданов* при молчаливом согласии, а то и откровенной поддержке армии, националистических батальонов, Нацгвардии, нынешней эрзац-оппозиции (мэр Киева Виталий Кличко, неувядающая Юлия Тимошенко и Порошенко*), центральных и региональных политических кланов и ошметков олигархических групп, заинтересованных в сохранении остатков влияния и активов, проводят в Раде переворот и снимают Стефанчука. Голосов объединенных "антизелебобиков" хватит для этого с лихвой.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 14:41
Политические мины замедленного действия. Зеленский и неонацисты готовят себе эрзац-оппозициюНа Украине продолжается уникальная гонка тех, кто хочет позаковыристее рассказать, что происходит в стране при просроченном Владимире Зеленском. А потом побольнее пнуть самого этого недопрезидента, обвинив его всех смертных грехах.
Затем спикером избирают того же Арахамия, который, кстати, допускал переговоры о мире или перемирии, и уже он становится и. о. президента. Легитимным и, значит, даже с точки зрения Москвы, способным подписывать документы – любые. А Конституция и законы Украины приводятся хотя бы в видимое соответствие…
Дальше – то, что хочет Трамп. Или достижение окончания конфликта с и. о. президента, или выборы и подписание мира новым главой Украины, если она, сохранится, конечно.
Другие соискатели президентской булавы типа Залужного или Федорова либо соглашаются с происходящим и в стороне курят бамбук, рассчитывая, что в новых условиях и им найдется место, либо пробуют себя на новых выборах, профукивают их и после них отправляются на помойку истории. Либо же сразу идут восвояси в эмиграцию и на покой без всех этих треволнений.
Там, где в каком-то виде сохранится новая Украина, их место, повторяю, – на скамье подсудимых, а после – как уж повезет… Так что и в бодипозитивном есть, оказывается, свои прелести и польза.
И ничего личного или обидного – только констатация фактов.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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Мнениявесь СкачкоВладимир СкачкоУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукАртем ДмитрукВерховная РадаРадаКСУ
 
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