https://ukraina.ru/20261019/stefanchuk-protiv-zelenskogo-vmesto-prosrochennogo--bodipozitivnyy-1083919394.html

Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный

Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный - 19.10.2026 Украина.ру

Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный

На Украине опять немеркнущим костром вспыхнул незатухающий спор: кому быть президентом, когда удастся спихнуть на помойку нынешнего просроченного Владимира Зеленского, который круто действует на нервы президенту США Дональду Трампу?

2026-10-19T15:22

2026-10-19T15:22

2026-10-19T15:36

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артем дмитрук

верховная рада

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Невероятно продуктивно защищающий "нэньку" в Лондоне бывший качок-пауэрлифтер, сменивший гантели на юридические брошюры, Артем Дмитрук снова предложил не проводить на Украине президентские выборы. Потому что, уверен крайне смелый нардеп-беглец, Трамп ничего не говорил о выборах и появлении какого-то нового и конкретного президента, а только об устранении надоевшего ему Зеленского. "Когда президент США говорит об этом, он имеет в виду отстранение Зеленского. Никаких выборов не будет", — уверен Дмитрук. Трамп действительно в своих спичах всего раз упоминал о выборах на Украине как средстве обновления власти. Кроме того, по Дмитруку, проводить выборы незачем, ибо на Украине-де уже есть кому ее возглавить, если Зеленскому удастся смыться от английской охраны, ставшей внезапно конвоем, и президентский пост вдруг станет вакантным. "Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента – все, других вариантов нет", – написал он.То есть, по мнению Дмитрука, и. о. президента должен быть нынешний спикер Верховной Рады 50-летний Руслан Стефанчук. И это при живых-то четырех соискателях президентской булавы после Зеленского, которых услужливо назвал американский журнал Newsweek и которые уже копытами бьют от предвкушения и близости власти. А лица-то какие! На международном трибунале а-ля Нюрнберг-2, осуждающем военные преступления или преступления против человечества в Донбассе с 2014 года по сегодняшний день, ими не стыдно будет достойно украсить первый ряд многоступенчатой скамьи подсудимых. Пятый президент Петр Порошенко*, начавший войну в собственной стране, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, расширивший кровопролитие на Курскую область России, экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, организовавший теракты в Крыму и экс-министр обороны Михаил Федоров, предлагавший убивать по 50 тысяч русских ежемесячно – за всеми петля горько плачет, как за каким-нибудь Германом Герингом, успевшим покончить с собой за несколько дней до виселицы.Может быть, Дмитрук и это имеет в виду, говоря о Стефанчуке. Тот еще, конечно, фрукт, выращенный в неонацистских отстойниках Зеленского, но все же не отдавал лично приказов убивать всех подряд. И представителям России все же условия капитуляции Украины по итогам победной для России СВО легче будет обсуждать с ним, чем с кем-либо из указанного выше квартета упырей-каннибалов. Предложение Дмитрука внезапно обнажило еще одно обстоятельство: Зеленский в своем стремлении узурпировать власть на удивление проявил недюжинную способность подстилать юридическую соломку на возможном месте падения с высоты власти. Он не зря разогнал и сделал недееспособным Конституционный суд Украины (КСУ), который единственный на Украине может трактовать Конституцию Украины, ее возможные нестыковки или юридические лакуны в украинском законодательстве. Решения КСУ обжалованию не подлежат – и должны быть исполнены. А сейчас ситуация проста, как угол любого дома в Кривом Роге: нет КСУ – некому трактовать конструкционные нестыковки. А значит, живет Украина в ситуации, когда и Конституция (Основной Закон) в ней работает как дышло: куда повернул, туда и вышло. То есть, если кому-то что-то НЕЛЬЗЯ, но очень НУЖНО, то МОЖНО. Конституция Украины, увы, допускает разночтения и разные толкования и вступает в спор с другими законами. Статьи противоречат друг другу. Зеленский, например, утверждает, что он – легитимный президент и после того, как вышел его 5-летний срок пребывания у власти. Конституция (статья 103) говорит, что президент правит 5 лет – и ни днем больше. Но там нет положения об автоматическом прекращении его полномочий после истечения этого срока. Закон о правовом режиме военного положения (статья 19) гласит, что во время его запрещаются изменение Конституции, проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления, проведение всеукраинских и местных референдумов, проведение забастовок, массовых собраний и акций. А на Украине сегодня война и, следовательно, режим военного положения – ничего нельзя. А чтобы все можно было, президент должен отменить военное положение. А он не хочет. Все – Зеленский уверен, что он вечен!Но, с другой стороны, Конституция выше любого закона, и ее нужно выполнять в первую очередь. А вот объяснить, как это сделать, некому – КСУ не работает и не заработает, если опять же Зеленский не захочет. Хотя в Конституции (статьи 111-112) также сказано, что в случае ухода действующего президента по любой причине, его обязанности до новых выборов выполняет спикер Рады. Именно это и имел в виду президент России Владимир Путин, когда еще в 2024 году назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и его спикера Стефанчука. Но и тут возник затор: Зеленский не захотел, проскользнул в прорехи законов и не ушел, а Стефанчук, не имея на то права, по-своему сам интерпретировал Конституцию так, как выгодно Зеленскому. "Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти", — написал он в соцсетях, не обращая внимания ни на какие другие нормы законов. И тоже все кажется неразрешимым, раз спикер Стефанчук продолжает сохранять верность Зеленскому и не хочет брать власть в свои руки. Кто же он, этот Стефанчук, не желающий власти? Однопартиец Зеленского по партии "Слуга народа", его знакомый еще по играм в КВН, заурядный юрист, который пытался стать кем-то, но так и не стал, пока не связал свою судьбу с Зеленским. Это сейчас он – заслуженный деятель науки и техники Украины и всевозможный действительный член то Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), то Национальной академии правовых наук Украины. А до этого никто и звали его никак. Нет, когда Стефанчуком в 2021 году за нелояльность выперли с места спикера еще одного "создателя Зеленского" – Дмитрия Разумкова, то нового главу Верховной Рады назвали "самым толстым спикером в мире", а потом просто переиначили в "бодипозитивного". Известно, что по данным на 2021 год, вес Стефанчука составлял около 180 кг при росте 197 см. И страшно жаловался всем в интервью, что перепробовал разные способы борьбы с лишним весом, но не добился устойчивого результата. К 2026 году Стефанчук уверяет, что значительно похудел — примерно на 40 кг, визуально его текущий вес составляет 135–145 кг.Разная весовая категорияИзвестный украинский журналист Александр Зубченко о тех непростых парламентских баталиях на сайте "Версии" писал: "Всем заправляет бодипозитивный спикер. Конечно, хотелось бы, чтобы наш новый глава Рады был трансгендером. Вот это и есть решительный шаг к европейской интеграции. Мощно и последовательно. Но, к сожалению, пока явных трансгендеров в Раде нет. Есть лица с нетрадиционной ориентацией, но где их, с…а, нет? А так да: парламентский кризис налицо. В парламенте одновременно есть два спикера: один бодипозитивный, а второй формальный. Дуализм, туды его в качель". И весело, и правда! Но Разумков ушел, а вот дуализм Стефанчука остался. И сейчас им опять хотят воспользоваться – надавить, что называется, бодипозитивным на просроченного. Сегодня, когда у "давильщиков" появилась такая мощная крыша, как Трамп, сделать это можно двумя путями. Во-первых, сторонники устранения Зеленского в лице, например, верного США главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия и главы Офиса президента (ОПУ) Буданова* и под их руководством проводят переворот в парламенте и не снимают Стефанчука, а добиваются отставки Зеленского. И тогда Стефанчук временно или надолго становится и. о. президента, хочет он этого или не хочет. И это действительно будет зависеть от него. Во-вторых, Арахамия и Буданов* при молчаливом согласии, а то и откровенной поддержке армии, националистических батальонов, Нацгвардии, нынешней эрзац-оппозиции (мэр Киева Виталий Кличко, неувядающая Юлия Тимошенко и Порошенко*), центральных и региональных политических кланов и ошметков олигархических групп, заинтересованных в сохранении остатков влияния и активов, проводят в Раде переворот и снимают Стефанчука. Голосов объединенных "антизелебобиков" хватит для этого с лихвой. Затем спикером избирают того же Арахамия, который, кстати, допускал переговоры о мире или перемирии, и уже он становится и. о. президента. Легитимным и, значит, даже с точки зрения Москвы, способным подписывать документы – любые. А Конституция и законы Украины приводятся хотя бы в видимое соответствие… Дальше – то, что хочет Трамп. Или достижение окончания конфликта с и. о. президента, или выборы и подписание мира новым главой Украины, если она, сохранится, конечно. Другие соискатели президентской булавы типа Залужного или Федорова либо соглашаются с происходящим и в стороне курят бамбук, рассчитывая, что в новых условиях и им найдется место, либо пробуют себя на новых выборах, профукивают их и после них отправляются на помойку истории. Либо же сразу идут восвояси в эмиграцию и на покой без всех этих треволнений. Там, где в каком-то виде сохранится новая Украина, их место, повторяю, – на скамье подсудимых, а после – как уж повезет… Так что и в бодипозитивном есть, оказывается, свои прелести и польза. И ничего личного или обидного – только констатация фактов.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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