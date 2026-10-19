Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр
© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский дата-центр "Дата Групп" был полностью уничтожен в результате ночного удара российских военных, сообщили в соцсетях представители компании
По заявлению организации, вся ее инфраструктура и оборудование окончательно выведены из строя, их восстановление и дальнейшая работа абсолютно невозможны.
Ранее в понедельник Министерство обороны РФ отчиталось, что российская армия поразила этот киевский центр обработки данных в ходе массированного налета высокоточного оружия и беспилотников.
Кроме того, под удары в Киеве и Киевской области попали логистический узел "Файер Пойнт", локомотивное депо Киев, а также промышленные предприятия "Химволокно" и завод "Планета Пластик" в Ирпене.
Подробнее - в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.
Подписывайся на