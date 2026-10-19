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Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр

Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр - 19.10.2026 Украина.ру

Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр

Украинский дата-центр "Дата Групп" был полностью уничтожен в результате ночного удара российских военных, сообщили в соцсетях представители компании

2026-10-19T14:10

2026-10-19T14:10

2026-10-19T14:10

киев

киевская область

украина.ру

сво

спецоперация

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По заявлению организации, вся ее инфраструктура и оборудование окончательно выведены из строя, их восстановление и дальнейшая работа абсолютно невозможны.Ранее в понедельник Министерство обороны РФ отчиталось, что российская армия поразила этот киевский центр обработки данных в ходе массированного налета высокоточного оружия и беспилотников. Кроме того, под удары в Киеве и Киевской области попали логистический узел "Файер Пойнт", локомотивное депо Киев, а также промышленные предприятия "Химволокно" и завод "Планета Пластик" в Ирпене.Подробнее - в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.

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2026

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киев, киевская область, украина.ру, сво, спецоперация