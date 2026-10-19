Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр - 19.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261019/bez-shansov-na-vosstanovlenie-vs-rf-navsegda-vyveli-iz-stroya-krupnyy-data-tsentr-1083918378.html
Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр
Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр - 19.10.2026 Украина.ру
Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр
Украинский дата-центр "Дата Групп" был полностью уничтожен в результате ночного удара российских военных, сообщили в соцсетях представители компании
2026-10-19T14:10
2026-10-19T14:10
киев
киевская область
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg
По заявлению организации, вся ее инфраструктура и оборудование окончательно выведены из строя, их восстановление и дальнейшая работа абсолютно невозможны.Ранее в понедельник Министерство обороны РФ отчиталось, что российская армия поразила этот киевский центр обработки данных в ходе массированного налета высокоточного оружия и беспилотников. Кроме того, под удары в Киеве и Киевской области попали логистический узел "Файер Пойнт", локомотивное депо Киев, а также промышленные предприятия "Химволокно" и завод "Планета Пластик" в Ирпене.Подробнее - в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.
киев
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_55:0:568:385_1920x0_80_0_0_c8c680999dbc4ebc0f283c86a8fe5565.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, киевская область, украина.ру, сво, спецоперация
Киев, Киевская область, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр

14:10 19.10.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Украинский дата-центр "Дата Групп" был полностью уничтожен в результате ночного удара российских военных, сообщили в соцсетях представители компании
По заявлению организации, вся ее инфраструктура и оборудование окончательно выведены из строя, их восстановление и дальнейшая работа абсолютно невозможны.
Ранее в понедельник Министерство обороны РФ отчиталось, что российская армия поразила этот киевский центр обработки данных в ходе массированного налета высокоточного оружия и беспилотников.
Кроме того, под удары в Киеве и Киевской области попали логистический узел "Файер Пойнт", локомотивное депо Киев, а также промышленные предприятия "Химволокно" и завод "Планета Пластик" в Ирпене.
Подробнее - в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевКиевская областьУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:54Трансатлантический разлом: Брюссель отказался от предложения США о закупках российского газа
15:39"Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа
15:22Стефанчук против Зеленского: вместо просроченного — бодипозитивный
15:21"Тухленький" вечер: Макаревич* опоздал на свой концерт в Риге и выступил в полупустом зале – как это было
15:11Почему Пугачёва, Хаматова и Меладзе до сих пор не иноагенты: названы главные причины
14:55Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек
14:54Русская мечта и цивилизация: от Украины до самых до окраин
14:51В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии
14:10Львов остался без денег: казначейство заморозило зарплаты дворникам и транспортникам
14:10Без шансов на восстановление: ВС РФ навсегда вывели из строя крупный дата-центр
13:59Песков: окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева
13:30Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии
13:30ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области
13:18Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно
12:57Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев
12:36Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер
12:33Киев снова не предупредили: Зеленский переложил ответственность за ночные прилеты на США
12:25"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала
12:05"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс
12:01Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников
Лента новостейМолния