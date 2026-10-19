https://ukraina.ru/20261019/ukraina--eto-kontslager-eksperty-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1083896740.html

Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны

Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны - 19.10.2026 Украина.ру

Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны

Война на Украине продолжается, потери растут. А на случай прекращения этой бойни у Запада уже есть план, как начать новую. Британия, Германия и Франция готовят возможную военную (но называемую "миротворческой") миссию на Украине после прекращения боевых действий, сообщает The Times со ссылкой на свои источники в оборонных кругах

2026-10-19T06:06

2026-10-19T06:06

2026-10-19T06:06

эксклюзив

украина

запад

снежана егорова

дональд трамп

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Готовятся совместные учения на территории Польши, планируется, что в них примут участие и подразделения польской армии.По информации издания, учения направлены "на подготовку к послевоенной ситуации на Украине, предполагающей присутствие европейских войск на местах в качестве сдерживающего фактора".Как отмечает в связи с этим телеграм-канал ЗеРада, "гипотетическое размещение контингента "коалиции желающих" на территории Украины – следующий камень преткновения на пути мирного процесса после Донбасса".По мнению авторов канала, этот вопрос даже более сложен, нежели вопрос территориальный, поскольку "глобалисты будут до последнего демонстрировать готовность ввести войска". Возможно, что войска и не введут, но сама демонстрация такой готовности заблокирует любые переговоры.Кто начал войну?На Украине сейчас принято вести отчет войны с февраля 2022 года (о "взорвавшихся кондиционерах" и прочих ужасах стараются не вспоминать). Но вот Дональд Трамп в беседе с журналистами пообещал когда-нибудь рассказать, кто начал войну на самом деле.Президент США может знать много чего такого, что и не снилось нашим мудрецам, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он напомнил об огромных возможностях ЦРУ, система доступа к информации "Эшелон" позволяет "глобально прослушивать" разговоры и переговоры. И не только эта система, разумеется.Почему бы прямо сейчас не обнародовать эту информацию? По мнению Золотарева, "обнародование этих фактов может произвести эффект не меньший, чем дела "Карфаген" или "Форрест Гамп", что в условиях экзистенциальной межпартийной борьбы между трампистами MAGA и демократами [позволит] повестить на демократов то, что они пускали на ветер деньги американских налогоплательщиков – это может быть еще одним аргументом внутрипартийной борьбы".Украина: солдаты не вернутся?Пока боевые действия продолжаются, кто-то на этом просто наживается и рассчитывает в будущем нажиться еще больше, считает покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Как нажиться еще больше? Да завладев всеми ресурсами, всей землей, которая скоро может быть освобождена от славян, попавшихся на удочку "политиков-сатанистов"*.На Украине многие рассчитывают, что вот вернутся прошедшие огонь и воду солдаты - и быстро разберутся с засевшим в тылу чиновно-политическим ворьем.Но может быть и по-другому."Когда люди говорят, что военные вернутся и изменят ситуацию, я могу сказать... Во-первых, никто не планирует их возвращать, их там будут перемалывать до того момента, когда они все там полягут. Это они должны осознать", - сказала Егорова в беседе с журналистом Александром Шелестом**.Она добавила, что именно поэтому изгнали из украинского информационного пространства, вообще изгнали из страны всех тех, кто мог донести эту истину, окрестили их "российским ИПСО", попытались их всячески дискредитировать. Потому что если люди поверят этим журналистам и прозреют, то нынешние власти "не смогут их вести этим расстрельным коридором, не смогут ковыряться в мозгах вот этих несчастных детей, приучать их к тревогам и к подземным убежищам и фрахтовать их на то, чтобы они дронами убивали других таких же чьих-то детей".Не смогут отмывать деньги на крови, на мошеннических колл-центрах, не смогут воровать – а пока делают это, поскольку "это полностью организованное преступное образование, которое они создали с самого верхнего уровня до нижнего".Что делать?В сложившейся ситуации человек с ружьем мог бы сделать только одно – не стрелять."Единственное, что могли бы изменить военные для того, чтобы эта страна сохранилась – они должны были сложить оружие все вместе и отказаться воевать с братским народом за то, чтобы наживались вот эти вот, так сказать, богоизбранные, находящиеся за пределами этой страны, на их смертях, на их разрушенных городах, на их родителях, которые умирают без лекарств и без поддержки государства, на их нерожденных детях или детях, которые рождены, но они живут или сидят в подвалах, воспитываются на песнях "Батько наш Бандера", - описала Егорова свое видение ситуации.Но сама же отметила, что такой массовый отказ военных от того, чтобы воевать и убивать братьев, невозможен, поскольку война – это уже хорошо отлаженный процесс. Есть "бусифицированные", которых отловили на улицах и бросают в бой, их правителям не жалко, есть провокаторы-подстрекатели, есть загрядотряды, есть их руководство, есть схемы, в которых деньги идут снизу вверх…А у большинства людей, которые в эти преступные схемы не входят, перспектива одна - умереть за "независимость", а на самом деле за интересы ворюг и проходимцев."Это уже организованный концлагерь", - подвела итог Егорова. Таково настоящее. Она добавила, что сегодня на Украине и не растят нормальных людей, книги отобрали, а "твой телевизор – это ненависть". Поэтому и будущее Украины под большим вопросом."Любишь Украину – люби и ТЦК"Кстати, о "богоизбранных". Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов*** объявил таковыми украинцев среди славян. Комментируя такую "избранность", политический аналитик Павел Щелин отметил, что тут надо бы спросить – каким богом? Если "богом Коновальца, Шухевича, Бандеры и прочих – наверное, да"."Но заканчивают они все очень определенным образом", - напомнил аналитик. Он в эфире канала Шелеста* также отметил, что события последних лет ясно показывают, что вероятность народного бунта против ТЦК не стоит переоценивать, в таком случае восставших просто "покосят из пулеметов". Внутренняя система террора работает отлаженно. Да и вообще украинцы находятся в ситуации, когда "любишь Украину – люби и ТЦК".Добавим лишь, что любить предлагается именно бандеровскую Украину под управлением "богоизбранных" (такой вот исторический парадокс), а вовсе не ту солнечную и добрую страну, которую мы все помним и любим. Той Украины больше нет.И - будет ли?*Движение сатанистов запрещено в РФ**Иностранный агент***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261018/zelenskogo-srochno-evakuirovali-smozhet-li-ukraina-voevat-bez-ssha-1083891293.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, запад, снежана егорова, дональд трамп