https://ukraina.ru/20261019/tukhlenkiy-vecher-makarevich-opozdal-na-svoy-kontsert-v-rige-i-vystupil-v-polupustom-zale--kak-eto-1083920703.html
"Тухленький" вечер: Макаревич* опоздал на свой концерт в Риге и выступил в полупустом зале – как это было
"Тухленький" вечер: Макаревич* опоздал на свой концерт в Риге и выступил в полупустом зале – как это было - 19.10.2026 Украина.ру
"Тухленький" вечер: Макаревич* опоздал на свой концерт в Риге и выступил в полупустом зале – как это было
Концерт "Машины времени" в Риге был запланирован на 18:00. Но утром власти Латвии объявили о беспилотной опасности и подняли в воздух истребители НАТО. Дрон так и не нашли, но зоны воздушного пространства оставались закрытыми до вечера. В итоге Макаревич опоздал на полтора часа и вышел к полупустым трибунам
2026-10-19T15:21
2026-10-19T15:21
2026-10-19T15:52
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Как рассказали зрители СМИ, им пришлось ждать Макаревича в зале более полутора часов. Артисту не удалось собрать даже половины арены, рассчитанной на 13,5 тысяч зрителей.Фанаты описали атмосферу как "тухленькую". Лидер "Машины времени" со сцены обращался к полупустым трибунам, пытаясь хоть как-то взбодрить присутствующих.Беглому иноагенту не привыкать видеть полупустой зал У Макаревича* уже возникали сложности с посещаемостью зарубежных мероприятий. В августе 2025 года СМИ рассказывали о его выступлении и дегустации вина в грузинском Батуми. Билеты продавались за 250 лари, но площадка оказалась полупустой. Оскандалившийся музыкант исполнил всего три песни и покинул встречу с поклонниками.Макаревич* покинул Россию вскоре после начала военной операции на Украине, раскритиковав вооружённые действия. В апреле 2022 года он резко высказался о критике в адрес уехавших артистов, назвав её "тявканьем". О других высказываниях беглого иноаегнта – в материале Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"*признан иноагентом
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Новости, Рига, Латвия, Россия, Макаревич, НАТО
"Тухленький" вечер: Макаревич* опоздал на свой концерт в Риге и выступил в полупустом зале – как это было
15:21 19.10.2026 (обновлено: 15:52 19.10.2026)
Концерт "Машины времени" в Риге был запланирован на 18:00. Но утром власти Латвии объявили о беспилотной опасности и подняли в воздух истребители НАТО. Дрон так и не нашли, но зоны воздушного пространства оставались закрытыми до вечера. В итоге Макаревич опоздал на полтора часа и вышел к полупустым трибунам
Как рассказали зрители СМИ, им пришлось ждать Макаревича в зале более полутора часов. Артисту не удалось собрать даже половины арены, рассчитанной на 13,5 тысяч зрителей.
Фанаты описали атмосферу как "тухленькую". Лидер "Машины времени" со сцены обращался к полупустым трибунам, пытаясь хоть как-то взбодрить присутствующих.
Беглому иноагенту не привыкать видеть полупустой зал
У Макаревича* уже возникали сложности с посещаемостью зарубежных мероприятий. В августе 2025 года СМИ рассказывали о его выступлении и дегустации вина в грузинском Батуми. Билеты продавались за 250 лари, но площадка оказалась полупустой. Оскандалившийся музыкант исполнил всего три песни и покинул встречу с поклонниками.
Макаревич* покинул Россию вскоре после начала военной операции на Украине, раскритиковав вооружённые действия.
В апреле 2022 года он резко высказался о критике в адрес уехавших артистов, назвав её "тявканьем".