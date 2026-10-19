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Песков: окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева

Песков: окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева - 19.10.2026 Украина.ру

Песков: окончательное урегулирование по Украине невозможно без кого-либо из Киева

Урегулирования украинского кризиса невозможно без участия кого-либо из Киева, способного взять на себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-10-19T13:59

2026-10-19T13:59

2026-10-19T14:00

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В ответ на вопрос представителя прессы о том, видит ли российский президент возможность достижения мирного соглашения по Украине без участия Киева в переговорах, Песков сказал:"Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно".Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что американская сторона не прекращает свои дипломатические инициативы по примирению сторон. "Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические миротворческие, мы высоко их ценим", - подчеркнул он.Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами также озвучил несколько важных тезисов:• Происходящее в европейских столицах фактически граничит с хаосом и является проявлением большого кризиса.• Договоренностей или предложений о встрече лидеров России, США и Китая на АТЭС никем не высказывалось и не обсуждалось.Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что организация международного форума АТЭС находится на стадии обсуждения, однако окончательных договоренностей стороны пока не достигли. По его словам, Трамп также еще не озвучил финального согласия. Подробнее о саммите, который запланирован на 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэне, — в материале Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины - WSJ на сайте Украина. ру.

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новости, украина, киев, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, атэс, украина.ру