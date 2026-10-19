ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области - 19.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261019/vs-rf-vzyali-pod-svoy-kontrol-omelnik-v-zaporozhskoy-oblasti---1083918059.html
ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области
ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области - 19.10.2026 Украина.ру
ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области
Вооруженные силы России освободили село Омельник в Запорожской области, сообщается в сводке Министерства обороны
2026-10-19T13:30
2026-10-19T13:30
новости
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082337785_0:12:1368:782_1920x0_80_0_0_68cff22aeca8371ab4dee1409d263b24.jpg
Населенный пункт взят под контроль российскими военнослужащими группы войск "Восток".По информации оборонного ведомства, на этом направлении бойцами группировки нанесно поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча, расположенных в Запорожской области.Освобождению Омельника предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
запорожская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082337785_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_f6756f7d1af9f892ba0deb1c094a0a33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области

13:30 19.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы России освободили село Омельник в Запорожской области, сообщается в сводке Министерства обороны
Населенный пункт взят под контроль российскими военнослужащими группы войск "Восток".

По информации оборонного ведомства, на этом направлении бойцами группировки нанесно поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча, расположенных в Запорожской области.

Освобождению Омельника предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:30Украинец легко отделался за надругательство над символом Эстонии
13:30ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области
13:18Польская армия ищет НЛО у границы с Украиной: что известно
12:57Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев
12:36Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер
12:33Киев снова не предупредили: Зеленский переложил ответственность за ночные прилеты на США
12:25"Целевые показатели боеспособности на 2029 год": НАТО готовится к войне, которую сама же и придумала
12:05"Корень конфликта": Рубио объяснил, почему Украина не отдает Донбасс
12:01Склоки и распил на фоне зимней катастрофы: депутат Скороход разнесла украинских чиновников
11:41Оперативная обстановка в Херсонской области. Киберпреступность. 19 октября 2026 года, утренний эфир 111:13
11:32"Под видом волонтёров": как мошенники обманывали тех, кто собирался на СВО — задержаны 13 человек
11:28Зеленский опять недоволен: Трампу прилетели публичные обвинения от Киева
11:05My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин Дион
10:56Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины - WSJ
10:53Хроника пикирующего Зеленского на фоне мирового энергокризиса. Украина на минувшей неделе
10:33Киселёв: хребет украинского режима сломлен, наступил коренной перелом
10:21"Зато в Америке": украинка раскрыла ужасающую правду о школах в США
10:20Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия
09:55"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у власти
09:52Без света и воды: как живет Донецк, терзаемый беспилотным террором
Лента новостейМолния