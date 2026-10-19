ВС РФ взяли под свой контроль Омельник в Запорожской области
Вооруженные силы России освободили село Омельник в Запорожской области, сообщается в сводке Министерства обороны
Населенный пункт взят под контроль российскими военнослужащими группы войск "Восток".
По информации оборонного ведомства, на этом направлении бойцами группировки нанесно поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча, расположенных в Запорожской области.
Освобождению Омельника предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
По информации оборонного ведомства, на этом направлении бойцами группировки нанесно поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Желтая Круча, расположенных в Запорожской области.
Освобождению Омельника предшествовала ожесточённая битва, именно там проходит последняя дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать Орехов. Об этом подробнее — в материале Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ на сайте Украина. ру.
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