Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер - 19.10.2026 Украина.ру
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Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер
Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер - 19.10.2026 Украина.ру
Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер
Премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер обвинил "Альтернативу для Германии" и Блок Сары Вагенкнехт в работе на интересы Москвы. Повод — требования прекратить помощь Украине и отменить антироссийские санкции. Если такие силы придут к власти, заявил Зедер, они "передадут страну Москве"
2026-10-19T12:36
2026-10-19T12:43
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бавария
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Премьер Баварии выступил с резкой критикой двух политических сил — АдГ и БСВ. По его мнению, их позиция по Украине и санкциям играет на руку Кремлю."Если они придут к власти, они передадут Германию Москве", — заявил Зедер.В чём логикаЗедер связывает требования прекратить поставки оружия Киеву и снять санкции с России с интересами Москвы. Мол, те, кто выступает за мирные переговоры и отмену ограничений, работают на Кремль.При этом, как именно антироссийские санкции и дальнейшее финансирование Киева помогают самим немцам, Зедер объяснять не стал.КонтекстАдГ и БСВ последовательно выступают за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций против России. Обе партии набирают популярность на фоне экономических проблем в Германии — роста цен на энергоносители, спада в промышленности и недовольства избирателей.Зедер, в свою очередь, представляет ХСС — партию, которая поддерживает курс на помощь Украине и сохранение санкционного давления. Его заявление прозвучало на фоне роста рейтингов АдГ и БСВ и накануне региональных выборов.Ранее в новостях: "Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского
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Новости, Украина, Германия, Бавария, Владимир Зеленский

Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер

12:36 19.10.2026 (обновлено: 12:43 19.10.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Lucan
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© commons.wikimedia.org / Michael Lucan
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Премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер обвинил "Альтернативу для Германии" и Блок Сары Вагенкнехт в работе на интересы Москвы. Повод — требования прекратить помощь Украине и отменить антироссийские санкции. Если такие силы придут к власти, заявил Зедер, они "передадут страну Москве"
Премьер Баварии выступил с резкой критикой двух политических сил — АдГ и БСВ. По его мнению, их позиция по Украине и санкциям играет на руку Кремлю.
"Если они придут к власти, они передадут Германию Москве", — заявил Зедер.

В чём логика

Зедер связывает требования прекратить поставки оружия Киеву и снять санкции с России с интересами Москвы. Мол, те, кто выступает за мирные переговоры и отмену ограничений, работают на Кремль.
При этом, как именно антироссийские санкции и дальнейшее финансирование Киева помогают самим немцам, Зедер объяснять не стал.

Контекст

АдГ и БСВ последовательно выступают за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций против России. Обе партии набирают популярность на фоне экономических проблем в Германии — роста цен на энергоносители, спада в промышленности и недовольства избирателей.
Зедер, в свою очередь, представляет ХСС — партию, которая поддерживает курс на помощь Украине и сохранение санкционного давления. Его заявление прозвучало на фоне роста рейтингов АдГ и БСВ и накануне региональных выборов.
Ранее в новостях: "Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского
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