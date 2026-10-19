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Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер

Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер - 19.10.2026 Украина.ру

Премьер Баварии обвинил АдГ и Вагенкнехт в работе на Москву: что сказал Зедер

Премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер обвинил "Альтернативу для Германии" и Блок Сары Вагенкнехт в работе на интересы Москвы. Повод — требования прекратить помощь Украине и отменить антироссийские санкции. Если такие силы придут к власти, заявил Зедер, они "передадут страну Москве"

2026-10-19T12:36

2026-10-19T12:36

2026-10-19T12:43

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Премьер Баварии выступил с резкой критикой двух политических сил — АдГ и БСВ. По его мнению, их позиция по Украине и санкциям играет на руку Кремлю."Если они придут к власти, они передадут Германию Москве", — заявил Зедер.В чём логикаЗедер связывает требования прекратить поставки оружия Киеву и снять санкции с России с интересами Москвы. Мол, те, кто выступает за мирные переговоры и отмену ограничений, работают на Кремль.При этом, как именно антироссийские санкции и дальнейшее финансирование Киева помогают самим немцам, Зедер объяснять не стал.КонтекстАдГ и БСВ последовательно выступают за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций против России. Обе партии набирают популярность на фоне экономических проблем в Германии — роста цен на энергоносители, спада в промышленности и недовольства избирателей.Зедер, в свою очередь, представляет ХСС — партию, которая поддерживает курс на помощь Украине и сохранение санкционного давления. Его заявление прозвучало на фоне роста рейтингов АдГ и БСВ и накануне региональных выборов.Ранее в новостях: "Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского

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новости, украина, германия, бавария, владимир зеленский