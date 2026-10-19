https://ukraina.ru/20261019/germaniya-zakryvaet-lazeyku-dlya-sdachi-yazyka-chto-menyaetsya-dlya-ukraintsev-1083916955.html

Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев

Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев - 19.10.2026 Украина.ру

Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев

С 1 ноября 2026 года Германия серьезно усложняет правила сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1 для тех, кто проходит интеграционные курсы. Нововведения напрямую коснутся и украинских беженцев, за учебу которых платит государство

2026-10-19T12:57

2026-10-19T12:57

2026-10-19T12:57

новости

германия

украина

берлин

bild

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/04/02/1054267339_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_37f96159b32e5a4ffbddbefb17713660.jpg

Как пишет газета Bild*, власти решили закрыть популярную схему обмана. Экзамен "Deutschtest für Zuwanderer" (DTZ), состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Оценка ставилась по общей сумме баллов.Многие этим пользовались: покупали готовые ответы для тестов по чтению и аудированию, там, где нужно просто выбрать вариант, а письменную часть, где нужно писать текст от руки, оставляли пустой. Баллов за купленные части хватало, чтобы экзамен считался сданным, даже если человек вообще ничего не написал.С ноября 2026 года экзамен будет считаться проваленным, если неудовлетворительная оценка получена хотя бы за одну из четырех частей.Проваленный экзамен может затянуть процесс интеграции и повлиять на дальнейшее продление статуса или получение определенных видов государственной поддержки, привязанных к языковому сертификату.У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. О том, что Берлин не располагает дополнительными ресурсами — в материале "Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*доступ к веб-ресурсу ограничен на территории РФ Роскомнадзором

германия

украина

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, берлин, bild, украина.ру