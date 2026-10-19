Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев
© Фото машины с украинскими номерами
© Фото
С 1 ноября 2026 года Германия серьезно усложняет правила сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1 для тех, кто проходит интеграционные курсы. Нововведения напрямую коснутся и украинских беженцев, за учебу которых платит государство
Как пишет газета Bild*, власти решили закрыть популярную схему обмана. Экзамен "Deutschtest für Zuwanderer" (DTZ), состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Оценка ставилась по общей сумме баллов.
Многие этим пользовались: покупали готовые ответы для тестов по чтению и аудированию, там, где нужно просто выбрать вариант, а письменную часть, где нужно писать текст от руки, оставляли пустой. Баллов за купленные части хватало, чтобы экзамен считался сданным, даже если человек вообще ничего не написал.
С ноября 2026 года экзамен будет считаться проваленным, если неудовлетворительная оценка получена хотя бы за одну из четырех частей.
Проваленный экзамен может затянуть процесс интеграции и повлиять на дальнейшее продление статуса или получение определенных видов государственной поддержки, привязанных к языковому сертификату.
У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. О том, что Берлин не располагает дополнительными ресурсами — в материале "Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины.
Многие этим пользовались: покупали готовые ответы для тестов по чтению и аудированию, там, где нужно просто выбрать вариант, а письменную часть, где нужно писать текст от руки, оставляли пустой. Баллов за купленные части хватало, чтобы экзамен считался сданным, даже если человек вообще ничего не написал.
С ноября 2026 года экзамен будет считаться проваленным, если неудовлетворительная оценка получена хотя бы за одну из четырех частей.
Проваленный экзамен может затянуть процесс интеграции и повлиять на дальнейшее продление статуса или получение определенных видов государственной поддержки, привязанных к языковому сертификату.
У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. О том, что Берлин не располагает дополнительными ресурсами — в материале "Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*доступ к веб-ресурсу ограничен на территории РФ Роскомнадзором
*доступ к веб-ресурсу ограничен на территории РФ Роскомнадзором
Подписывайся на