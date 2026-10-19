Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев - 19.10.2026 Украина.ру
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Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев
Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев - 19.10.2026 Украина.ру
Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев
С 1 ноября 2026 года Германия серьезно усложняет правила сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1 для тех, кто проходит интеграционные курсы. Нововведения напрямую коснутся и украинских беженцев, за учебу которых платит государство
2026-10-19T12:57
2026-10-19T12:57
новости
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Как пишет газета Bild*, власти решили закрыть популярную схему обмана. Экзамен "Deutschtest für Zuwanderer" (DTZ), состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Оценка ставилась по общей сумме баллов.Многие этим пользовались: покупали готовые ответы для тестов по чтению и аудированию, там, где нужно просто выбрать вариант, а письменную часть, где нужно писать текст от руки, оставляли пустой. Баллов за купленные части хватало, чтобы экзамен считался сданным, даже если человек вообще ничего не написал.С ноября 2026 года экзамен будет считаться проваленным, если неудовлетворительная оценка получена хотя бы за одну из четырех частей.Проваленный экзамен может затянуть процесс интеграции и повлиять на дальнейшее продление статуса или получение определенных видов государственной поддержки, привязанных к языковому сертификату.У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. О том, что Берлин не располагает дополнительными ресурсами — в материале "Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*доступ к веб-ресурсу ограничен на территории РФ Роскомнадзором
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новости, германия, украина, берлин, bild, украина.ру
Новости, Германия, Украина, Берлин, Bild, Украина.ру

Германия закрывает лазейку для сдачи языка: что меняется для украинцев

12:57 19.10.2026
 
© Фото машины с украинскими номерами
 машины с украинскими номерами - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
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С 1 ноября 2026 года Германия серьезно усложняет правила сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1 для тех, кто проходит интеграционные курсы. Нововведения напрямую коснутся и украинских беженцев, за учебу которых платит государство
Как пишет газета Bild*, власти решили закрыть популярную схему обмана. Экзамен "Deutschtest für Zuwanderer" (DTZ), состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь. Оценка ставилась по общей сумме баллов.

Многие этим пользовались: покупали готовые ответы для тестов по чтению и аудированию, там, где нужно просто выбрать вариант, а письменную часть, где нужно писать текст от руки, оставляли пустой. Баллов за купленные части хватало, чтобы экзамен считался сданным, даже если человек вообще ничего не написал.

С ноября 2026 года экзамен будет считаться проваленным, если неудовлетворительная оценка получена хотя бы за одну из четырех частей.

Проваленный экзамен может затянуть процесс интеграции и повлиять на дальнейшее продление статуса или получение определенных видов государственной поддержки, привязанных к языковому сертификату.

У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. О том, что Берлин не располагает дополнительными ресурсами — в материале "Мы сделали всё возможное": Берлин признал, что больше не может помогать ПВО Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

*доступ к веб-ресурсу ограничен на территории РФ Роскомнадзором
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